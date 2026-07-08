Morena Mx recomienda sana distancia en caso Tania Flores

Desde el despacho principal de Morena México salió la indicación a la 4T en Coahuila de no entrometerse en el tema jurídico de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra.

El silencio de las principales figuras morenistas en Coahuila, tras la detención de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores , por delitos de peculado, no es casual.

La dirigencia prohibió a los líderes de las tribus morenistas coahuilenses pronunciarse en torno a la detención de Tania, para evitar salpicar a la 4T con el escándalo político.

Sin embargo, a petición expresa del líder del PT, Ricardo Mejía, se autorizó al dirigente en Coahuila, Diego del Bosque, a emitir un boletín para pedir el debido proceso judicial.

El CEN de Morena tiene los expedientes de las denuncias contra la exalcaldesa del Pueblo Mágico y entienden que es una situación complicada, por las contundentes pruebas existentes.

Así lo reportaron a De Buena Fuente representantes de Morena, con acceso a información de primera mano desde la capital del país.

Otra indicación directa de Ariadna Montiel a Del Bosque, a Luis Fernando Salazar, a Cecilia Guadiana y a los 11 excandidatos a diputados locales es que ya no se quejen de la elección.

Viento en popa

Las charlas entre el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, con el gobierno estatal para la designación de nuevos funcionarios municipales, van viento en popa, según reportes.

Se habla de que el actual secretario de Obras Públicas, Miguel Algara, es uno de los posibles cambios importantes, pues pinta para director de Obras Públicas en el Ayuntamiento lagunero.

Xavier Herrera ya pidió la titularidad en el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento torreonense, y Javier Lechuga se mantendrá en Tesorería, como posición de Palacio Rosa.

Vianeth Reyes Quezada ya asumió el cargo de secretaria particular del alcalde, y Selina Bremer se quedará al frente del DIF municipal.

Miguel Sáenz es uno de los candidatos a la Dirección de Adquisiciones, y Alejandra Fonseca funge ya como directora de Comunicación Social.

En el caso del secretario del Ayuntamiento, Lalo Olmos, revelaron que este expuso ante Riquelme Solís y con Manolo Jiménez su intención de regresar a la Subsecretaría de Gobierno lagunera.

Las propuestas se encuentran sujetas a cambios, pero son las que suenan como más viables.

Histórica ausencia

Por vez primera en 97 años, el PRI perdió su lugar en la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, al caer al quinto lugar interno, por lo que su sitio será ocupado por el Partido Verde Ecologista.

La fracción parlamentaria a cargo del diputado federal coahuilense Rubén Moreira no tendrá voto en la Mesa de Gobierno durante toda la legislatura y solo será un observador minoritario.

A nivel estatal, la representación legislativa del Revolucionario Institucional, según diarios nacionales, es minoritaria en 31 entidades, y solo en Coahuila goza de presencia mayoritaria.

De 1940 a 1995, el PRI presidió la Gran Comisión y, tras la creación de la Mesa Directiva, que alterna la presidencia anual entre los tres principales partidos, la ocupó en 13 ocasiones.

Ahora, el PRI se quedó, por primera ocasión en su historia, fuera de esta importante representación.

Malas noticias

Lamentable resulta que Coahuila sea esta semana noticia nacional por dos temas delictivos y no por su emprendimiento industrial y por la seguridad pública.

La reactivación de la orden de aprehensión contra Alonso Ancira, expropietario de AHMSA, por el incumplimiento en el pago de más de 100 millones de dólares a Pemex, es uno de los temas.

El otro es la detención de la expresidenta municipal de Múzquiz, Tania Flores, por varios delitos contra el erario público cometidos durante su gestión como alcaldesa.

Ambos demeritan la buena imagen de Coahuila en el plano nacional, y solo resta esperar que pronto dejen de ser noticia, aunque, la verdad, se prevé que seguirán dando mucho de qué hablar.

Dual ofrece empleo

Este jueves, a partir de las 9:30 de la mañana, en Sabinas se realizará una jornada de oferta laboral por parte de la empresa Dual, en coordinación con el Servicio Estatal del Empleo.

Carolina Morales Iribarren, titular de esta dependencia en la región carbonífera, informó que la empresa, instalada en Monclova, Coahuila, solicita operadores de costura automotriz.

Morales Iribarren añadió que la contratación es inmediata y que la compañía proporciona transporte gratuito de ida y vuelta al personal contratado.

La cita es en la oficina del Servicio Estatal del Empleo, en la calle La Madrid 289, en la zona centro de Sabinas.

La pregunta de hoy:

¿Fue buena idea la determinación del Congreso local de sesionar ayer de manera virtual, en línea y en tiempo real, por peligro a la seguridad pública y por fenómenos meteorológicos?