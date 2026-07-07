ONU-DH exige esclarecer asesinatos de Roxana Guzmán y Alex Serna y proteger la libertad de expresión

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    ONU-DH exige esclarecer asesinatos de Roxana Guzmán y Alex Serna y proteger la libertad de expresión
    La ONU-DH pidió esclarecer los asesinatos de Roxana Guzmán y Alex Serna e investigar como línea central su ejercicio periodístico.

La ONU-DH expresó su consternación por los asesinatos de Roxana Guzmán y Alex Serna y pidió investigar si su labor periodística fue el móvil

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó este martes su consternación por las desapariciones y posteriores asesinatos de la periodista Roxana Guzmán y del comunicador y activista ambiental Alex Serna, además de hacer un llamado a las autoridades mexicanas para esclarecer ambos casos y considerar como una línea central de investigación el ejercicio de la libertad de expresión de las víctimas.

A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, el organismo internacional señaló que ambas desapariciones ocurrieron durante el mes de junio y que posteriormente fueron identificados sin vida.

“Expresamos nuestra consternación por las desapariciones de la periodista Roxana Guzmán, en Nanchital, Veracruz, y del periodista Alex Serna, en Zihuatanejo, Guerrero, ocurridas el pasado mes de junio, y por la posterior identificación sin vida”, indicó la ONU-DH.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/roxana-guzman-fue-velada-en-veracruz-senado-exige-investigar-su-asesinato-sin-descartar-su-labor-periodistica-PN21970971

Asimismo, advirtió que tanto Veracruz como Guerrero presentan un contexto preocupante en materia de violencia contra periodistas.

“En estas entidades, la ONU-DH ha documentado un número preocupante de asesinatos y desapariciones de periodistas”, agregó.

PIDEN INVESTIGAR LA LABOR PERIODÍSTICA COMO POSIBLE MÓVIL

En su posicionamiento, la ONU-DH pidió que las investigaciones contemplen el trabajo periodístico realizado por ambas víctimas como una posible línea de investigación.

El organismo hizo un llamado para garantizar el acceso a la justicia, el esclarecimiento de los hechos y la reparación integral del daño para sus familiares.

“La ONU-DH expresa su solidaridad con las familias, con sus colegas y con el gremio periodístico. Llamamos a las autoridades a esclarecer los hechos, considerando como una línea de investigación el ejercicio de la libertad de expresión de ambas víctimas, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral”, señaló.

DESTACAN EL TRABAJO PERIODÍSTICO DE ROXANA GUZMÁN

En el comunicado, la ONU-DH destacó la trayectoria profesional de Roxana Guzmán, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste.

El organismo señaló que la comunicadora habría sido la única mujer que cubría la fuente policiaca en la zona sur del estado de Veracruz, una labor que implicaba riesgos particulares.

“Roxana Guzmán era directora de un medio informativo digital y habría sido la única mujer que cubría la fuente policiaca en el sur de Veracruz. Es fundamental garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en condiciones de seguridad, reconociendo los riesgos diferenciados y agravados que enfrentan las mujeres”, expresó.

La periodista fue privada de la libertad a principios de junio en su domicilio de Nanchital. Días después, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó mediante pruebas de ADN que los restos localizados en un rancho del municipio de Moloacán correspondían a la comunicadora.

RECONOCEN LA LABOR AMBIENTAL DE ALEX SERNA

Respecto a Alex Serna, identificado legalmente como Manuel Alejandro Moreno Serna, la ONU-DH destacó que su trabajo periodístico estaba enfocado en temas ambientales y en la defensa del territorio en la región de la Costa Grande de Guerrero.

El organismo señaló que sus investigaciones contribuían a documentar posibles afectaciones ambientales y presuntos actos de corrupción.

“Alex Serna se dedicaba a la investigación periodística sobre temas ambientales en la Costa Grande de Guerrero. A través de su labor periodística también contribuía a la defensa del agua y la tierra, así como a la denuncia pública de posibles actos de corrupción”, indicó.

Durante los últimos años, Serna realizó publicaciones en redes sociales relacionadas con presuntas afectaciones ambientales, construcciones sin permisos y posibles actos de contaminación en distintas comunidades de Zihuatanejo y municipios cercanos.

ALEX SERNA PERMANECIÓ DESAPARECIDO CASI 12 DÍAS

El comunicador fue visto por última vez el 20 de junio de 2026 en Zihuatanejo, de acuerdo con la ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero.

Su desaparición comenzó a difundirse públicamente en redes sociales, mientras familiares y amigos impulsaban acciones para localizarlo.

El pasado 4 de julio, Manuel Alejandro Moreno Serna fue localizado sin vida en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Zihuatanejo, luego de permanecer desaparecido durante casi 12 días.

De acuerdo con la información disponible, el cuerpo presentaba huellas de tortura y permanecía como no identificado hasta que fue reconocido oficialmente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/activista-ambiental-alex-serna-es-localizado-sin-vida-tras-casi-12-dias-desaparecido-en-guerrero-LC21899200

LOS CASOS OCURREN EN UN CONTEXTO DE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS

El pronunciamiento de la ONU-DH se suma a diversas expresiones de preocupación por la violencia que enfrentan periodistas y personas defensoras del medio ambiente en distintas regiones del país.

El organismo internacional reiteró que las investigaciones deben desarrollarse con diligencia, identificar tanto a los responsables materiales como intelectuales y garantizar condiciones para el ejercicio seguro de la libertad de expresión.

Finalmente, la ONU-DH manifestó su solidaridad con las familias de Roxana Guzmán y Alex Serna, así como con sus colegas y el gremio periodístico, al tiempo que insistió en la necesidad de esclarecer ambos asesinatos y asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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