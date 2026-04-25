Morena no ocupa enemigos. Con sus ‘amigos’ tiene

¿Les platico? ¡Arre! FÉLIX SALGADO MACEDONIO -Extorsionó a AMLO hasta el último momento para ser candidato por la gubernatura de Guerrero.

-Las evidencias de su corrupción moral y de otras índoles lo hundieron. -Sacó reintegro al colar a su hija, Evelyn Salgado Pineda, para gobernar ese Estado. Pésimamente, por cierto. -Sheinbaum ya movió sus piezas: pidió a Esthela Damián Peralta que deje la Consejería Jurídica de la presidencia y se aliste para irse a partir del 1 de mayo a buscar la candidatura de Morena por Guerrero. -Lo va a lograr, olvídense de las encuestas, que se rinden todas ante el dedo ungidor de la presidente. -Su lugar será ocupado por Luisa María Alcalde, quien dejará la presidencia nacional de ese partido en manos de otra mujer: Ariadna Montiel, las tres identificadas plenamente con CSP. ”Gracias por participar”, le dirán a la cría de AMLO, Andy López Beltrán. LAYDA SANSORES -Sus desmanes hartaron a Sheinbaum desde que ganó la presidencia de México. -La gota que derramó el vaso fueron las detenciones, abusos de autoridad, estigmatización y persecución judicial para censurar a quienes cuestionan al poder en turno. -Así lo denunció la Revista Proceso en su edición del 29 de junio de 2025: -El periodista Jorge González (Tribuna) fue vinculado a proceso por la fiscalía campechana, por órdenes directas de Layda, debido a las críticas contra su gobierno. -Por eso, el abanderado de Morena para suplir a Layda es Pablo Gutiérrez Lázarus, alcalde de Ciudad del Carmen, quien también cuenta con la bendición de Sheinbaum. FERNÁNDEZ NOROÑA -Su poder ha menguado desde su viaje a Dubai para abogar por la causa palestina, siendo que la invitación del gobierno de Emiratos Árabes Unidos fue para el presidente del Senado y Fernández Noroña ya no ocupaba ese cargo cuando abordó el avión rumbo al Medio Oriente. -En esa ocasión pidió licencia como senador y a su llegada se encontró con el desconocimiento de toda su bancada. -Aunque llegó al Senado ocupando una curul plurinominal del PPT (Partido del Poquito Trabajo), usurpó la posición de Morena y así se sigue ostentando, desde el ostracismo, pues como les digo, ya no figura. Ni como reventador lo ocupan sus correligionarios. -Está refugiado en su casa de Tepoztlán, ubicada en una reserva natural protegida y propiedad de los comuneros de ese lugar del Estado de México, de quienes se sigue burlando. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ -Hernán Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco cuando Adán Augusto López era el gobernador. -Siendo secretario de Gobernación, AMLO le asignó la Agencia Federal de Aviación Civil y Adán la colmó de corruptos incondicionales suyos. -La cloaca fue destapada mediante la serie de artículos de Grupo DETONA que pusieron al descubierto el grave daño a la seguridad aérea causada por la ineficiencia -por decirlo amablemente- de los altos y medianos mandos de la AFAC:

-Buscó la protección de López Obrador, pero se impuso la voluntad de Sheinbaum y hoy, Adán Augusto está en la congeladora política. -Debería de estar en la cárcel, porque además se le señala por enriquecimiento inexplicable, pero la política en México llega hasta la deshabilitación en cargos públicos de los corruptos. MARCELO EBRARD -Su más reciente trastada fue la del hospedaje de lujo por casi un año, de su hijo en la embajada de México en Inglaterra. -Sheinbaum se mostró visiblemente contrariada -encabronada, diría mi abuela la alcaldesa- al saber este abuso del ex canciller y hoy secretario de Economía. -Al ser invitado a la mañanera para que respondiera a la crítica nacional, Ebrard reconoció cínicamente los hechos y le hizo ver a la presidente mediante sus cercanos, que ella no manda, sino el señor de los pavorreales, desde su trono en Palenque. -Fiel al lenguaje político de los políticos, la presidente acaba de aventarle flores por la labor desempeñada en los escarceos del T-MEC y es precisamente eso lo que hace suponer que si usa la mano izquierda para “saludar”, su mano “derecha” está ya amartillada, como lo hizo con el ex embajador de México en EEUU, Esteban Moctezuma Barragán, quien entregó esa posición con la cual representaba más que a nuestro país, a su patrón, Ricardo Salinas Pliego. -Ebrard está midiendo fuerzas con Sheinbaum. Vamos a ver cómo termina... TATIANA CLOUTHIER -Cree que tiene posibilidades como candidata a la gubernatura de Nuevo León. -De hecho anda en abierta y descarada campaña. -Usa su cargo como titular del instituto de mexicanos en el exterior, para promoverse a donde quiera que va. -En diciembre pasado, mientras ella disfrutaba de las posadas, miles de paisanos que llegaban a México para pasar las navidades, fueron extorsionados a mansalva en la frontera y durante su viaje por las carreteras nacionales. -Tatiana brilló por su ausencia, siendo que ellos son parte de su responsabilidad en el gobierno federal. -Su hermano Manuel le pide que renuncie a su cargo público y que busque la candidatura de Morena sin caer en conflicto de intereses. -Si la Consejera Jurídica de la presidencia deja ese cargo el 1 de mayo para buscar la candidatura por Guerrero ¿de qué privilegios goza Tatiana para no hacer lo mismo? SANJUANA MARTÍNEZ -Como bien dice Raymundo Riva Palacio: Sanjuana Martínez es la enterradora de Notimex, la agencia oficial de noticias que sucumbió en el sexenio de López Obrador, para dar paso a las mañaneras. -Tal cual lo hemos detonado, el gobierno de Estados Unidos ha expresado su extrañeza -o molestia, en términos llanos- porque la agencia que se ocupa oficialmente del proceso informativo en el gobierno de Trump, no tiene su contraparte en México. Lo mismo opinan los canadienses. -Notimex desapareció tras una huelga de mil 408 días -del 8 de junio de 2020 al 29 de diciembre de 2021- para ser la más larga en la historia de México. -Ni en el apogeo de la CTM de Fidel Velázquez había ocurrido algo como lo que provocó Sanjuana Martínez, quien mereció el reclamo de López Obrador cuando insinuó que el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, le había pedido el 20% de las liquidaciones del gobierno a los trabajadores de Notimex para la campaña de Sheinbaum. -Sanjuana Martínez se erige ahora como una patriota que defiende a México contra la corrupción, pero formó parte del gobierno más corrupto que ha existido en México, el de AMLO. -Ahora, ya fuera del gobierno, ataca a Jesús Ramírez Cuevas, Luisa María Alcalde y otros elementos del círculo más confiable de Claudia Sheinbaum. -Por ende, los riesgos que corre acusándolos de corruptos y grabando sus conversaciones sin orden judicial, la ponen en gran peligro; de ahí que ande dando patadas de ahogado, difamando a periodistas que la critican y metiéndose incluso con sus familias. Sus desatinos están a la orden del día. CAJÓN DESASTRE -Como Sanjuana solo amenaza y no denuncia penalmente a sus amenazados, al menos de nuestra parte le haremos ese honor y también a quienes difunden sus libelos en chats y redes. Serán víctimas colaterales. Ni modo, ¿quién les manda andar copiando sin leer o leyendo, lo que propaga la mentada señora? -Esto, independientemente de las acciones que tomarán en su contra los funcionarios aludidos por ella en la audioteca que presume tener. -Para desgracia de Sanjuana, tales funcionarios forman parte del círculo más cercano a la presidente Sheinbaum. -Último apunte sobre este tema: Cualquiera de quienes somos atacados por Sanjuana coincidimos en que contra sus colegas y compañeros de gobierno se puede tirar con todo. Pero hacerlo contra las familias -como ella lo está haciendo- es una vileza. Pagará por ello, ténganlo por seguro... -Como decía mi abuela la alcaldesa: (Sanjuana...) ”¿quieres más o te guiso un huevo?”.

-Entonces, espero que ahí donde está nos espere sentadita, porque nosotros acá ya nos cansamos de esperarla bien paraditos. Y no es albur...

Publicidad