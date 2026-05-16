Morena: ¿Partido infiltrado?

Seguramente pronto se las enviarán y, posiblemente, antes de que ella las reciba, ya estarán circulando globalmente en redes sociales. No debemos soslayar que el gobierno norteamericano ha hecho sentir que la reiterada exigencia de pruebas equivale a desconfianza.

La Presidenta exige pruebas al gobierno de Estados Unidos para confirmar la culpabilidad de Rocha Moya, por su vinculación con el crimen organizado, así como de los otros nueve inculpados.

¿Qué hará cuando las reciba?... No puede ignorarlas ni dejar de dar respuesta.

Las agencias norteamericanas que realizan estudios de inteligencia, lo que antes se denominaba espionaje, hoy tienen herramientas de alta tecnología para recabar información. Seguramente las pruebas ya están disponibles.

Además, las mismas organizaciones criminales, al aportar recursos para candidatos o campañas –o sobornar a funcionarios públicos–, se sabe que graban testimoniales para tener comprometidos a quienes reciben su ayuda, por si en el futuro intentan desconocer sus compromisos.

Hoy vemos que muchos de los grandes capos que están siguiendo un proceso judicial en Estados Unidos son informantes del gobierno norteamericano, y lo más probable es que sus testimonios videograbados estén llegando a las autoridades a cambio de canonjías o reducción de condenas. El abogado de “El Mayo” Zambada ya dio a conocer que su cliente está recolectando información para entregar a las autoridades, a fin de intercambiarla por beneficios en su condena.

Tarde o temprano llegará el momento en que la Presidenta deba decidir si protegerá a su partido o a su gobierno, antes de que éste se contamine.

En el asunto de Rocha Moya hay acusaciones electorales que, evidentemente, incriminan a su partido, así como a quienes eran sus dirigentes en los tiempos en que se cometieron las faltas, y además a los candidatos.

Su gobierno es responsabilidad de la Presidenta, pues lo encabeza, pero el partido tiene dueño y lleva por nombre Andrés Manuel López Obrador.

La mesura y la tibieza de los partidos aliados –PT y el PVEM–, al defender a los candidatos cuestionados como Rocha Moya, nos da la pauta para interpretar: siguen en la coalición porque les conviene, pero su silencio significa distancia.

Tarde o temprano llegará el momento de las definiciones, pero cuanto más tarde suceda, los daños serán irreversibles.

EL PODER EN LAS SOMBRAS

En la política las percepciones son fundamentales. Hoy todo parece indicar al ciudadano que hay un poder entre las sombras que está presionando al Gobierno Federal para que no se cumplan las peticiones de extradición de políticos que han protegido a los grupos delictivos o aquellos que han sido beneficiados por ellos.

La gente ya le da nombre y rostro a ese poder fáctico y su figura empieza a circular en los memes. Esta percepción desgasta la figura presidencial y puede llegar a generarle debilidad política.

Sin embargo, la Presidenta no quiere aceptar que este contexto también representa una oportunidad para desembarazarse de figuras incómodas que perjudican a su gobierno y, además, no gozan de simpatía pública, pues no tienen el poder de convocatoria que tratan de proyectar.

LAS MAÑANERAS

Uno de los graves riesgos de la inmediatez comunicacional de hoy se da en el ámbito emocional y subjetivo de las redes sociales, lo cual impacta las relaciones internacionales.

El presidente Donald Trump ha sido un importante exponente de este fenómeno. Sus opiniones se convierten en tendencia en las redes sociales porque dejan de lado la institucionalidad que rodea a su cargo.