Moscow Calling

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    Un rescatista apaga el incendio de un edificio residencial de varios pisos dañado por un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el martes 13 de octubre de 2026. AP/Evgeniy Maloletka

Desde México, la guerra parece lejana. No lo está

El sindicato internacional del plomo. Desde México, la guerra parece lejana. No lo está.

Gorky Park lo anticipó en los noventa. Moscú llama. Jinjer, nacida en Donetsk, contesta con guturales desde el sótano. Entre ambas bandas, el planeta firma contrato.

Empecemos por la nómina. Colombia jubila cada año a cerca de diez mil militares, calcula Small Wars Journal. Muchos rondan los cuarenta. Pensión flaca, hoja de vida robusta. El mercado local brinda garita de centro comercial. Ucrania paga en dólares, con drones y trinchera incluidos. La decisión se toma sola.

Las cifras marean. Gustavo Petro habla de siete mil colombianos combatiendo en Rusia y Ucrania por dinero. La ONU estima diez mil reclutados fuera del país, bajo condiciones inhumanas. Autoridades colombianas admitieron en 2025 más de trescientos muertos defendiendo Kiev, según Los Angeles Times. RBC contabilizó cincuenta y un caídos entre junio y diciembre de 2024. Prensa alemana contó cerca de dos mil enrolados por contrato en noviembre de 2025. Nadie rubrica finiquito.

Aquí asoma el sindicalismo. Intermediarios cobran comisión. Empresas privadas de seguridad hacen de bolsa de trabajo. Hay cuota de ingreso, contrato colectivo y seguro de vida de dudosa solvencia. La cláusula de riesgo laboral se liquida en ataúd. Falta el pliego petitorio. Sobra el plomo.

En agosto, Noticias Caracol difundió testimonios y documentos sobre redes presuntamente enlazadas con Moscú. La embajada rusa en Bogotá rechazó cualquier relación con los reclutadores citados. Rusia, entretanto, condenó a trece años de cárcel a dos colombianos acusados de servir a Kiev. Ventanilla doble. Niega fichar, sentencia al empleado de la competencia. Burocracia digna de sindicato charro.

Bogotá reaccionó con papeleo. Según Intellinews, montó con Moscú grupo de trabajo para frenar el flujo y remitió al Congreso la convención antimercenarios. El papel aguanta todo. El frente, menos.

Julio de 2025 trajo la primicia. Intelligence Online reveló advertencia del CNI mexicano a Kiev. Presuntos sicarios se colaban en la Legión Internacional para dominar drones FPV. Varios llegaron por empresas militares privadas de sus países y esquivaron revisiones habituales. Reportes mencionan a exmilitar de élite, ligado a Los Zetas, listo para despliegue como operador. Milenio, con fuentes policiales de Jalisco, afirmó el entrenamiento de integrantes del CJNG en suelo ucraniano. Sin confirmación oficial. Kiev, indignada, investiga. Prensa ucraniana recuerda cómo el CJNG lanzaba explosivos desde cuadricópteros civiles desde 2020. Por redes circulan parches con la leyenda Operadores Droneros.

Intercambio estudiantil con beca de guerra. Salieron de Jalisco por diplomado, regresan con doctorado en FPV. Tesis pendiente. Exigir derecho de piso desde las nubes.

Foreign Policy detalló el contagio en agosto. Grupos armados colombianos habrían intentado despachar combatientes a Ucrania para aprender drones. Adquieren aparatos comerciales y los dotan de granadas. Veteranos del frente, captados por cárteles mexicanos, transmiten conocimiento. Según El Tiempo, el Ejército detectó drones explosivos del Clan del Golfo en el sur de Bolívar. Transferencia tecnológica Sur-Sur, libre de aranceles, sin visa, con garantía de estruendo.

El currículum viaja bien. Sudán acusa a Emiratos Árabes de emplear colombianos junto a las RSF. En Haití, dieciocho colombianos fueron implicados en el asesinato del presidente Moïse, en 2021. Cada continente estrena sucursal.

En el frente de batalla los muertos siguen sumando. Trincheras ucranianas, desiertos sudaneses, calles jaliscienses. La contabilidad macabra no descansa.

Moscú marcó. Kiev atendió. Los cárteles recogieron el diploma. Hoy el sindicato del plomo exhibe pilotos titulados, drones baratos y nómina global. Analistas de tres continentes alertan. La guerra de Ucrania ya abrió oficina en América Latina.

Bang, tronó Gorky Park. El próximo timbre podría sonar en tu barrio. Y no vendrá el repartidor.

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Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

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