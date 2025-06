Mr. Iguana llega a la WWE, junto con la Yeska y de la mano de contrincantes que han apoyado su éxito

¿Quién apoya mis pasos? Nuestros logros están tan interrelacionados como nuestros fracasos. No estamos solos en la vida y si Mr. Iguana es llamado a la WWE por su trabajo como luchador, hay más personas involucradas en su éxito, incluyendo la Yeska, una iguana de peluche. En el evento de Worlds Collide Mr. Iguana participó en una batalla de tríos. ¿A qué va esto? Que el resultado de la lucha estaba en manos de seis luchadores, un referee, una iguana de peluche, y la afición.

Como dijo John Donne en el siglo XVII, “ningún hombre es una isla...”. Una vez me dijo una mujer que uno de sus valores en la vida era su independencia. Le pregunté qué significaba para ella ser independiente. Me respondió que era poder hacer todo por su cuenta sin involucrar a nadie más. Si yo intentara vivir así, lograría muy pocas cosas. No sé reparar un coche, no podría pintar mi casa, tendría que aguantar fugas de agua. No tendría comida, ni cómo prepararla. No tendría trabajo ni medios adquisitivos. No podría entretenerme con películas o series. No habría luz en mi casa, es más, no habría casa. Para todo se aplica el concepto de interdependencia.

Hace días conversé con una mujer mayor que ha construido una vida exitosa. Ha trabajado y me da la impresión de que vive bien. Se le percibe energía vital y la posibilidad de muchos años aún por vivir de manera plena. Coincidió conmigo en que hay un momento en que cambia el enfoque de la vida; el qué y el para qué de lo que hacemos. También cambia la necesidad de aceptar y recibir ciertas ayudas que ya están otorgadas y buscar otras que podemos ir necesitando. Necesitamos buscar quién se suba al ring con nosotros. ¿Quién hará el trabajo necesario para que yo me luzca en mi propia vida? De eso se trata. Un luchador sin contrincante que valga la pena no tendrá una lucha digna de celebrarse. Y hay otro punto... Si tú te subes al ring conmigo, te debo - respeto, consideración, reconocimiento. No se nos olvide acariciar a nuestras iguanas de peluche.

Les recomiendo ver parte de la lucha.