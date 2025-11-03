Muertes, centenarias y Luis Buñuel

La última semana de octubre ocurrieron varias muertes relacionadas al Séptimo Arte, iniciando con la de Bjorn Andresén, inmortalizado por su trabajo en “Muerte en Venecia” (Luchino Visconti, 1971), el sábado 25.

Andresén, quien por su interpretación de Tazio en aquel clásico (compartiendo créditos con el primer actor Dirk Bogarde) se ganó el mote de “el chico más bello del mundo”, pero también que se le encasillara en personajes de orientación homosexual por ser una historia de esta temática, falleció víctima de cáncer a los 70 años de edad en su natal Estocolmo, Suecia, apenas unos años después de haber realizado su “retorno triunfal” (aunque en realidad nunca se fue) en el exitoso filme de terror “Midsommer: El terror no espera la noche” (Ari Aster, 2019).

Mientras tanto, el miércoles 29 se dio a conocer que falleció la actriz alemana María Riva a los 100 años de edad, quien además de haber sido conocida como la hija de la diva Marlene Dietrich (de quien además escribió su biografía), inició su filmografía siendo niña con el clásico “The Scarlett Empress” (Josef Von Sternberg, 1934) interpretando el mismo papel en la infancia del que protagonizó su madre. Se inclinó mayormente hacia la actuación en la pantalla chica y de ahí fue nominada a 2 Emmys, dejando el cine en 1988 con “Scrooged”, de Richard Donner.

El mismo 29 de octubre también murió, en su caso a los 90 años de edad, el cineasta inglés Peter Watkins, ganador del Oscar al Mejor Largometraje Documental de 1966 “Juego de Guerra”, sobre un ataque nuclear hipotético a Gran Bretaña que lo encarriló a otros clásicos como el seudo—documental de atemorizante actualidad “Punishment Park” (1971), actualmente disponible en la plataforma de streaming Tubi y que se sitúa en Estados Unidos, donde un grupo de activistas anti-guerra son juzgados por un tribunal que les da la opción de servir condenas en prisión o adentrarse en un “parque de castigo” en California.

El jueves 30 de octubre se apagó la existencia a los 88 años de Adam Greenberg, nominado al Oscar a la Mejor Fotografía de 1991 por su trabajo en el clásico de ciencia ficción “Terminator 2: Juicio Final”, de James Cameron; y el 31 de octubre, víctima de cáncer a los 72 años de edad, también falleció el primer actor de origen turco Tchéky Karyo, recordado por trabajos en los años 90 como el éxito taquillero francés “Nikita” (Luc Besson, 1990), al lado de Anne Parillaud y Jeanne Moreau, o “Dos Policías Rebeldes”(Michael Bay, 1995), la primera de la saga protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, entre otras más.

Para terminar en notas más agradables, el mismo 31 de octubre quien estuvo de manteles largos fue la actriz y directora norteamericana Lee Grant al llegar a los 100 años de edad y convertirse en la segunda ganadora del Oscar en llegar a esta edad y seguir con envidiable salud después de Eva Marie Saint (quien en julio cumplió 101) y el sábado 1 la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas finalmente festejó, con la inauguración de una exposición, el 125 aniversario del natalicio del cineasta español Luis Buñuel, celebrado en febrero pasado luego de que hasta la Academia de cine de Hollywood se les adelantó en realizarlo. Más vale tarde...

