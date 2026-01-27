Mundial de Futbol: ¿también permitirá negocios ilegales?

Los grandes eventos con alcance global, como son los mundiales de futbol o los juegos olímpicos, representan una oportunidad inigualable para que los países que los albergan dinamicen su economía. Y es que uno de los parámetros para medir el éxito de estos eventos es la derrama económica que generan.

En el caso del Mundial de Futbol que se desarrollará este año y comparten como anfitriones Canadá, Estados Unidos y México, hace ya varias semanas que se documenta la “inflación” que han sufrido los precios de boletos aéreos y hospedaje, como ejemplo de la manera en la cual, la altísima demanda de servicios que el evento genera, empuja los precios hacia arriba.

La enorme cifra de visitantes extranjeros que recibiremos en nuestro país -y de la que nuestra Región será beneficiaria debido a la cercanía con Monterrey- implicará una importante derrama económica que se reflejará en múltiples servicios además de los ya mencionados:

Restaurantes, servicios de transporte terrestre, agencias de viajes, touroperadores y hasta propietarios de viviendas particulares, figuran entre los muchos posibles beneficiarios de dicha derrama. Y todos, desde luego, se preparan para asegurarse la mayor tajada posible del pastel.

Sin embargo, como lo ha advertido Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y articulista de VANGUARDIA, el Mundial de este año no solamente constituye una oportunidad para quienes manejan negocios tradicionales.

Y es que alrededor del que es el evento deportivo más importante del mundo también pueden -y muy seguramente ocurrirá- desarrollarse actividades de carácter ilícito. De hecho, el académico ha identificado al menos ocho “fuentes de ingresos” que las mafias del crimen organizado seguramente buscarán aprovechar en las semanas de la justa mundialista.

Venta de boletos falsos, comercialización de mercancía pirata, venta de droga, trata de personas con fines sexuales, lavado de dinero, fraudes en hospedajes y tours, apuestas no reguladas y extorsión a operadores turísticos y vendedores son los mecanismos de ganancias ilegales que Sánchez Valdés ha identificado.

El detalle más importante de esta lista es que, en todos los casos, estamos hablando de que las ganancias de las bandas criminales implican cometer delitos. Y en la ecuación delictiva, en uno de sus extremos se ubica el perpetrador y en el otro la víctima o víctimas.

Tener claro lo anterior es relevante porque de lo que estamos hablando es de que el Mundial podría convertirse en el espacio propicio para que cientos, quizá miles de personas, sean violentadas en sus derechos por parte de la delincuencia pues, con la excepción de la venta de droga, que tiene la apariencia de una “transacción comercial simétrica”, todas las demás actividades implican afectar a particulares.

Cabría esperar que las autoridades federales y estatales estén conscientes de esta realidad y se dispongan a desplegar estrategias que atajen los apetitos de la delincuencia durante los días del Mundial.