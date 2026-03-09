¿Mundial goleado?

México asegura que acá habrá seguridad.

En la Unión de Estados, ya no tan unidos, se ve inconveniente para el gran evento de balompié, porque ven los aficionados el viaje y la asistencia como un conformismo o complicidad con las políticas arancelistas, bloqueadoras, discriminatorias y bélicas de su presidencia.

Sugieren quitar una de las sedes al tripié y dejar sólo un Mundial México-Canadá y punto. Los brotes de violencia en nuestro país son ahora presentados como controlables, con medidas extraordinarias de inteligente vigilancia.

SERPIENTE EMPLUMADA

La operación Kukulcán, nombre del dios maya, sinónimo de Quetzalcóatl, que significa “serpiente emplumada”, promete imposibilidad total para cualquier intento de perturbación violenta durante los días del gran encuentro deportivo.

La portería de los preliminares ya aparece goleada por estas visiones que no contemplan sólo la esplendidez deportiva, sino también el indispensable marco de tranquilidad y el no dar, al comprar entrada, la impresión de apoyo y beneficio a un liderazgo político criticado por tantas naciones y por los mismos partidarios que se vuelven opositores, críticos y acusadores.

Penetrada está así la portería del Mundial al aproximarse su fecha de iniciación. Los aficionados quieren no arriesgar sus vidas ni aparecer como contribuyentes a medidas y posturas de inhumanidad y afán de poder aplastante. Veremos si hay exclusión de anfitrión o distinción clara entre aplauso deportivo y abucheo a los penales impunes en su vida pública.

DERECHOS FAMILIARES

Desde aquellos juegos infantiles de canicas, yoyo, trompo, balero y otros, lo primero era saber lo que se vale y lo que no se vale. En los ambientes familiares se debilita o se contamina ese aspecto educativo del recíproco respeto. Respeto en la palabra y en el trato.

En lo conyugal primero y después en lo paternal y maternal, pasando a lo fraterno y filial. No se vale un vocabulario ofensivo ni un trato abusivo, de rechazo, de desigualdad o de indiferencia. Llegar no sólo a insultar, sino a golpear, hace que se recurra a la intervención de la autoridad civil.

El pésimo ejemplo en los niveles internacionales y la violencia presentada en los medios como algo normal, aceptable y hasta elogiable, contagia, en los hogares, a quienes son sólo espectadores manipulables.

INTUICIÓN FEMENINA

Pasó el Día Internacional de la Mujer.

Este diario dio cabida a muchas voces con temática alusiva. Muchas excelencias tiene la diversidad en lo humano. Lo más impresionante en el mundo de la feminidad es la intuición femenina.

Esa capacidad de conocer por connaturalidad. Que no necesita el razonamiento progresivo propio de la masculinidad. Ellas captan, en visión instantánea y empática, el núcleo central de una realidad. Ellas no invocan tanto principios teóricos, sino que dan ejemplos de vida. No parecen tanto entender la vida, sino sentirla. Solteras o no, todas lucen una vocación maternal que afina su sensibilidad, junto a una reciedumbre interior casi angélica.

TÉ CON FE

–¿Por qué pide Jesús a la samaritana que le dé agua de su cántaro para beber?

–Él es el manantial. Tiene sed de su fe. Le dice que sería ella la que pediría el agua viva que puede darle, si conociera el don divino. Así ya nunca tendría sed. Ahora es ella la que se la pide. Tendrá que ordenar su amor y saber alabar a Dios desde su corazón, en espíritu y en verdad. Deja su cántaro, cuenta su encuentro y todo el pueblo viene a recibir salud, sabiduría, vida plena y esperanza...