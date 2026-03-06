Esgrima de condiciones y plazos

Ahora son 14 días.

Es el plazo que ha puesto Canadá para sus condiciones frente a la amenaza arancelaria de los Estados ya no tan unidos.

Se anuncian graves estocadas en esta esgrima de condiciones. Uno dice “te cobraré más” y el otro responde “suspenderé envíos de minerales necesarios”. Son las espadas esgrimidas como amenaza para que el adversario se repliegue y someta a exigencias proclamadas. Antes del término del plazo, corta Donald a Canadá el uso del dólar en sus operaciones.

Canadá no quiere encarecimientos y ahora buscará otra moneda y se acercará a China. La Unión de Estados no quiere la suspensión de los minerales necesarios para mantener sus tecnologías de gran mercado. Canadá pretende ser tratado como estado soberano y libre y el gobernante de su nación vecina intenta actitudes de intervención y dominio.

MEDIO ORIENTE DESORIENTADO

En Oriente Medio hay amenazas cumplidas de estallido bélico para imponer lo que no pudo acordarse con diplomacia. Ya la contraofensiva iraní está usando veloces misiles con riesgo de explosivos en el entorno. Ha penetrado los escudos y ha bombardeado Tel Aviv y Jerusalén.

En el fondo, el mundo occidental se abre camino en medio de hostilidades para mantener una civilización y convivencia, pero metido ya en la suicida espiral destructiva y letal.

Se olvida, en los países que intentan ser democráticos, que el mandatario es quien, por la votación mayoritaria de la ciudadanía, recibe un mandato que lo convierte en servidor del bien común.

No se trata de conferir un poder absoluto, monárquico para permitir un autoritarismo totalitario. Y los parlamentos han de ser verdaderamente representativos de sus electores, por encima de partidarismos que manipulen con mayoriteos contaminados.

ESCUCHARSE Y CAMINAR JUNTOS

Algunos no tienen voz. Otros gritan y no se hacen oír. Suele extenderse una epidemia de sordera intencionada. No faltan quienes tienen voz apagada, bajo una mordaza de temor. Los que solo se escuchan a sí mismos no oyen sino solo interrumpen, sin esperar su turno. Son autorreferenciales y monotemáticos.

Dichosos los que logran: en familia, en empresa, en amistad, en comunidad de fe y en política, permitir un coloquio que surge del caminar juntos, evitando dispersiones y divisiones por una unidad dinámica siempre en avance.

TROPIEZOS, CAÍDAS Y FRACTURAS

Seguramente hubo alguna moda de arquitectura doméstica y social en esta ciudad. Si se visitan muchos hogares te encuentras en los interiores la sorpresa de niveles variados, de escalones y medios escalones sorpresivos e innecesarios.

Se multiplican las caídas en interiores y los fracturados se multiplican en hospitales y hogares, con caderas rotas y fémures remendados. Los pasamanos olvidados por manos ocupadas causan tambaleos, rodadas, maromas que dejan recuerdos nada agradables en muchos esqueletos estropeados.

TÉ CON FE

-¿Por qué es tan difícil lograr una paz duradera?

-Ya se ha dicho que el mandamiento de: “ámense unos a otros” se ha escuchado como “ármense unos a otros”. Y muchos quieren la paz; pero no luchan por la justicia que la hace posible. Es como querer agua seca, o deshidratada... y los tragos de violencia bélica, no calman la sed...