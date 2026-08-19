‘Mundo’ es la clave de protección a Peñoles

Choferes de la compañía minera señalaron que, en caso de no pagar, las unidades de transporte son paradas en retenes para ser sometidas a exhaustivas revisiones que retrasan el viaje.

Cinco millones de pesos mensuales es lo que mandos policiacos comarcanos piden a la empresa Peñoles, en Torreón, para brindar protección a sus preciadas cargas ferroviarias y carreteras.

Lo mismo ocurre a los vagones de ferrocarril que ingresan a descargar y cargar a los patios de la empresa Peñoles.

Los conductores dijeron que una de las palabras clave que se les asigna para que la policía les dé paso libre cuando son detenidos a revisión es “Mundo” cuando ya se pagó la cuota.

La icónica compañía lagunera es líder en Latinoamérica en la producción de oro afinado y el mayor productor mundial de plata afinada y de plomo afinado.

TEORÍAS FUTURISTAS

Políticos conspiracionistas de Monclova analizaron a detalle el reciente evento de entrega del Centro Integral de Seguridad de la Región Centro Desierto, en la capital del acero.

Lo primero que hicieron notar es que el senador Gabriel Elizondo ocupó mejor lugar que el fiscal Federico Fernández en el estrado, pues estuvo cercano a Manolo Jiménez y Carlos Villarreal.

Destacaron también la evidente camaradería de Gabriel con el alcalde acerero, Carlos Villarreal, y que esta vez por fin le dieron juego al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez.

Los apóstoles comarcanos de la conspiración juran y perjuran que el acomodo del estrado lo organizó y ejecutó gente del Ayuntamiento.

Lo que yo tengo entendido es que ese rubro lo maneja directamente el área de giras del Gobierno del Estado...

EL INOCENTE

¡Pepe el toro es inocente! Es la popular frase de la película “Nosotros los Pobres”, protagonizada por Pedro Infante en 1948, que quedó grabada en el imaginario popular.

La exclamación surge cuando Pepe el carpintero es víctima de vejaciones y abusos de las autoridades policiacas por su condición económica de pobreza.

Casi 80 después, el diputado federal Rubén Moreira exclamó: “¡Alito es inocente!”, en defensa de la honestidad e integridad moral del líder nacional del PRI perseguido por la justicia morenista.

Guardadas las comparaciones debidas, hay que reconocer que Rubén es el único y mejor amigo de Alejandro Moreno y lo demuestra en los hechos.

Y aunque la frase de “¡Alito es inocente!” seguramente no pasará a la historia, es un buen detalle que ilustra la política lineal y cotidiana en el Revolucionario Institucional.

ELEGANTE SALIDA

Al paisano Beto Medina le queda solo una quincena de pago como secretario del Ayuntamiento en Monclova.

Y es que el 1 de septiembre Beto asumirá una coordinación educativa y política en la Región Centro del estado, con miras al 2027.

Alberto Medina es maestro y fue líder de colonias, hasta que un golpe de suerte política lo llevó a ocupar diversos cargos en el ayuntamiento monclovense, del que se despedirá temporalmente.

Los reacomodos en la alcaldía monclovense, al parecer, continuarán y todo ello como parte del proyecto de reelección del edil, Carlos Villarreal.

Veremos y diremos...

ARMAS LARGAS

En Múzquiz, la gente preguntaba ayer vía WhatsApp si en verdad la Marina cateó las oficinas en Nueva Rosita del diputado en receso, Tony Flores.

El tema causó preocupación, luego de que surgió el rumor de que la Marina revisó el perfil y fotos en “Face” de uno de los hijos del legislador, en las que porta armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Al parecer todo fue una falsa alarma, pero el perfil del joven muzquense, en calidad de mientras, fue retirado de las redes sociales.

Están viendo y no ven...