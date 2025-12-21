Mutantes mudables. Episodio 1

¿Les platico? ¡Arre!

Primero, las definiciones.

1. Mutante: Organismos que cambian en su estructura o composición.

2. Mudable: Que lo hacen a gran velocidad y muchas veces.

Ahora sí, como dijo el dermatólogo a su paciente de la Generación Z: “Al grano”.

Ximena Peredo:

- Fugaz Secretaria de Participación Ciudadana en el gobierno del “nuevo” NL.

- Se caracterizó por su entreguismo desbocado hacia las causas del gobierno del Estado, que ruborizaba por tan burdo, al mismo Samuel García.

- En sus círculos cercanos, Ximena le llamaba a eso “lealtad” hacia quien le había dado oportunidad de pasar de la academia y el periodismo, a la burocracia.

- Abogaba más por la autoridad que por la ciudadanía, pese al nombre de su puesto.

- Como articulista de El Norte se metió en un berenjenal cuando acusó de acosador sexual al escritor y maestro del ITESM, Felipe de Jesús Montes Espino Barros, sin más pruebas que sus dichos. Esto ocurrió en 2017.

- A raíz de ese libelo, Felipe perdió su posición de 25 años como catedrático del Tec de Monterrey, pero le ganó a Ximena todas las instancias legales y está pendiente de que se le pague una indemnización de $20 millones por daños mentales, físicos, materiales, espirituales, familiares y dermatológicos.

- Ante la imposibilidad de que Ximena cubra semejante cantidad, los abogados del demandante exploran la posibilidad de que la institución educativa, el periódico y el gobierno de NL sean copartícipes en el cumplimiento de dicha indemnización.

Víctor Martínez:

- Embaucó a miles de sampetrinos en su campaña como independiente por la alcaldía de San Pedro Garza García. Confieso haber sido uno de quienes fueron engañados.

- Después de conseguir en tiempo y forma -con la ayuda de muchos voluntarios- el madrazo de firmas que necesitaba para competir contra Mauricio Fernández Garza (qepd), poco antes del 24 de diciembre de 2023 me llamó desde las oficinas de la Comisión Estatal Electoral, a donde le había acompañado antes a confirmar con su presidenta, los requisitos para contender por la alcaldía. Fui como una especie de testigo de calidad, a solicitud expresa de Víctor.

- Me dijo que estaba ahí porque había decidido buscar la diputación local por el distrito 18.

- “¿Como independiente?”, le pregunté.

- “No.” Respondió.

- “¿Y tu candidatura por la alcaldía?”, volví a la carga. Y con una simpleza brutal me respondió: “Ya no, ahora soy naranja”.

- Lo menos que le dije fue “qué poca madre”.

- Y como era de esperarse, perdió ruidosamente, pero el buena onda de Samuel lo compensó nombrándolo sub secretario de Participación Ciudadana, donde pasa sin pena ni gloria.

- Por ejemplo: Asiste a las sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano de Turismo, pero ni picha, ni cacha y hasta los mozos del salón de juntas lo batean.

Javier González Alcántara:

- Fue regidor en el Cabildo de SPGG representando al MC, durante la gestión de Miguel Treviño de Hoyos como alcalde independiente.

- De repente apareció como candidato a la diputación federal por el distrito 1 y obvio, perdió.

- Un viernes 15, en las extintas mesas políticas del Perico, apareció, invitado por Luis Gerardo Treviño, de quien me ocuparé en seguida.

- Frente a todos los presentes, sacó un sobre de banco con una tarjeta bancaria. Desparpajadamente la firmó y nos dijo que era su primera quincena como sub secretario del Medio Ambiente, puesto que también le regaló Samuel como premio de consolación por haber perdido la elección de legislador federal.

- No resistí la tentación de cotorreármelo, haciendo alusión a su mutación, de abogado de causas inútiles, a activista ciudadano, a regidor, luego a candidato por una diputación federal para terminar como burócrata.

- Entonces, le dije: “Los tuyos no son cambios, son mutaciones”. Obvio, refiriéndome a la velocidad con que las da; las mutaciones, claro...

- Luego supe que quien lo llevó ese día a la mentada mesa, criticó el inocente e irreverente comentario que le hice a su invitado. Lo hizo a mis espaldas, como siempre acostumbra.

- Hoy, el tal González Alcántara tiene a su cargo, “trascendentales” encomiendas como perseguir a gatos y perros callejeros para ponerlos a buen recaudo, amonestando docta y jurisconsultamente a quienes cometen el crimen en primer grado de maltrato animal, incluso a los que ponen en el nacimiento navideño a vacas, borregos, bueyes y burros.

- Debido a su investidura, tiene a disposición: secretario particular, asistente privada, chofer, camionetota y oficina con letrina incluida.

Luis Gerardo Treviño:

- Supe de él cuando formaba parte del organismo ciudadano, “Vertebra”.

- Después formó algo que se llama “Fortaleza Ciudadana” y mutó a director intersectorial de la Secretaría del Medio Ambiente (sepa el Dios de Spinoza que cosa es esa), en el gobierno de NL.

- O sea, del activismo ciudadano brincó a engrosar -y vaya que lo hizo- a la burocracia estatal.

- Un amigo en común me platicó que le advirtió: “Si pasas de las filas ciudadanas a las del gobierno, podrías perder credibilidad y congruencia”. Eso justamente sucede con él.

- Cuando Alfonso Martínez Muñoz fue removido por Samuel de su cargo como secretario del Medio Ambiente para poner ahí al multiusos, Félix Arratia, uno de los damnificados de dicho cambio fue Luis Gerardo, que en la mesa política de los viernes se quejó amargamente de que le habían quitado su oficina con letrina privada y ahora tenía que usar las del infeliciaje, así lo dijo, literal.

- Es postulante para todas las posiciones que se le atraviesan.

- Llena las oficialías de partes del Congreso local de NL, con alucinadas propuestas que no llegan ni a primera base.

- El 30 de octubre de 2019, la diputada local, Mariela Saldívar, ex MC y ahora morenista, interpuso una queja ante el Sistema Estatal Anticorrupción para que determinara la separación de Luis Gerardo Treviño, como candidato del Comité de Participación Ciudadana, por haber participado como funcionario del Consejo Municipal de Monterrey. O sea, quiso ser fiscal anticorrupción y falló en su intento.

- Luego se metió en “modo total home” a una maestría en derecho ambiental porque quería ser fiscal estatal de esa especialidad.

- Otro intento fallido, porque finalmente fue electa para ese cargo, Mónica Lizzet Reyes Garza, con 27 años de trayectoria en la procuración de justicia.

- Es multitask. Escribe para dos medios. Por eso, se autonombra “periodista”. Háganme ustedes el refabrón cavor.

- Antes lo publicábamos en Grupo DETONA® pero mis editores amenazaron con estallar una huelga debido a la tortura que les significaba maniobrar sus textos de malabarista.

Cajón Desastre:

- Se me acabó el espacio. Mañana el Episodio 2, donde les platicaré de Saaaantiago González, Daniel Hinojosa, José Múzquiz, Pato Zambrano, Federico Rojas Veloquio y para cerrar con broche de oro...Mike Flores.

- Les deseo que tengan un plácido domingo. Yo lo tendré, acompañado de la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.