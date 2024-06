Nearshoring, sus amenazas para Coahuila y para México

Mucho se ha hablado de las ventajas que ofrece México para el nearshoring (relocalización industrial a los países más cercanos a Estados Unidos). Nuestro país es clave para las cadenas de suministro de varias industrias a nivel mundial (automotriz, alimentos, electrónica, etc.) que representan a una gran cantidad de empresas de gran tamaño, desde fabricantes de autos hasta empresas de logística que llevan componentes pequeños o medianos a otras firmas, de gran relevancia para la fabricación de productos en el vecino del norte. La pandemia vino a “generar” este concepto y en términos reales a ocasionarlo, porque las empresas se dieron cuenta que ante un cataclismo como el vivido con el COVID-19, la cercanía a los mercados se volvió de vital importancia para las estrategias empresariales.

Sin embargo, a pesar de que en México se ha hablado mucho sobre el tema y lo que nos ha beneficiado en inversiones excedentes, aunque ahora empiezan a formarse serios “nubarrones” que presagian una tormenta para el fenómeno del nearshoring en el siguiente año, y cuidado con este plazo, porque los factores que mencionaré están dentro de un marco temporal no mayor a doce meses, lo que genera más preocupación.

TE PUEDE INTERESAR: AHMSA: la esperanza es lo último que muere

Como primer factor, está el hecho de que el 1° de julio del 2026 se estará firmando la renegociación del T-MEC, nuestro tratado comercial con Estados Unidos y Canadá y que se ve bajo amenaza seria de continuidad, tanto si gana Trump como si gana Biden. En el caso de Trump, su estrategia está enfocada en cerrar las importaciones y fabricar todo en Estados Unidos para favorecer a empresas e inversionistas de su nación. En el caso de Biden, los asuntos laborales, agrícolas y la parte energética, están pugnando por una salida del tratado por todas las violaciones que ha llevado a cabo México. Por ejemplo, nuestro país no ha cumplido con un plan de acción para incrementar los salarios de la industria automotriz como se acordó. Simplemente no ha pasado nada. Para el momento en que usted lea este artículo, ya se habrá llevado a cabo el primer debate entre ambos candidatos y seguramente México habrá sido tema central del mismo. Posteriormente lo analizaremos en este espacio y no habrá que dejarlo de lado porque las campañas serán uno de los puntos centrales que afectarán el tipo de cambio en las siguientes 10 semanas.

Si se ve la fecha de ratificación o anulación del tratado, son dos años y yo estoy planteando que será el efecto en los siguientes doce meses. La explicación es simple; los procesos de negociación comenzarán a partir de abril o mayo del año siguiente, que es cuando los equipos negociadores de los países establecerán si siguen en el tratado y en qué condiciones o si se retiran. Esto es menos de un año para tener una idea clara de qué pasará en este rubro. Si se termina el tratado o se reduce en capítulos de trabajo conjunto entre países, la oportunidad para incrementar la inversión y los empleos por el nearshoring desaparecerá.

Las reformas judiciales son otro factor importante que contribuirá a la eliminación de un crecimiento masivo de la inversión por relocalización o nearshoring. Ya hay empresas que se han expresado públicamente en contra de los cambios por la idea de “elecciones” para elegir a los jueces y magistrados, por la peligrosa sinergia de poder político y poder jurídico en control y lo que esto significaría. El temor de los capitales extranjeros es muy simple de entender, el temor de perder sus inversiones directas o de cartera, ante un simple decreto emanado de alguna autoridad, y no tener ningún instrumento jurídico de defensa. Ya se han pronunciado representantes de empresas, como Nissan que cierra una de sus plantas en Aguascalientes por “falta de condiciones legales para operar”. Ya dio la noticia a la prensa y notificó a sus trabajadores. Congresistas norteamericanos y europeos han opinado que México no es un buen lugar para experimentar un esquema legal de este tipo por todo lo que conlleva.

En lo económico específicamente, no es que las empresas vayan a salir disparadas por este asunto, es más, fuera de lo laboral, es muy poco lo que las empresas tienen que ver con magistrados y jueces. Lo que habría que analizar es tanto “sienten” que podrán perder los que ya están produciendo aquí y que tanto se reducirían las ganancias para los que tienen intenciones de localizarse aquí. Empresarios locales lo que me han hecho ver es que la corrupción se incrementará exponencialmente porque ahora sí, no habrá autoridades a quién acudir ante cualquier problema y de esta manera, la empresa siempre será culpable, a menos que “pague” algo. Este será el verdadero reto en este punto.

La escasez de infraestructura empresarial y de factores básicos de producción también se ha vuelto un problema para el nearshoring. En lo que respecta a los espacios industriales, hay una marcada falta de ellos o los hay en lugares que no son atractivos para las nuevas empresas. Hay áreas de nuestro estado que tienen abundante mano de obra y precios bajos de insumos para atraer empresas, pero no tienen infraestructura. Por lo tanto, se pierden oportunidades de generar empleos y aprovechar la inversión. Tampoco ayuda que la escasez de electricidad, o peor aún, los costos que esta tiene para las empresas, que son obligadas a poner infraestructura y la mayoría de las veces, en otros estados para cumplir con la posibilidad de tener energía eléctrica. Esto se ha dado porque la CFE no ha ampliado ni la producción ni la red al mismo ritmo que ha crecido el número de empresas.

La falta de agua se ha sumado a este conjunto de inhibidores del nearshoring, y seguirá siendo un problema para nuestro estado porque no se han construido presas o no se han creado las políticas públicas para un adecuado manejo del recurso hídrico que ayude a que no vayamos a quedarnos sin agua, ni las empresas, ni las viviendas. Del mercado laboral, mejor no hablar y dejarlo para un análisis aparte, ya que hay mucho que decir en este punto y su relación con el nearshoring, porque si comienzo, no se si haya espacio suficiente en todo el periódico de hoy.