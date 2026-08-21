Necesaria convención hacendaria para revisar el federalismo fiscal

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Opinión
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    Necesaria convención hacendaria para revisar el federalismo fiscal

Las finanzas públicas son el principal instrumento para que los gobiernos influyan en la economía, combatan la pobreza y la desigualdad, y mejoren la gestión gubernamental

Existe un tema que desde hace años se ha trabajado y que llegó incluso hasta la Convención Nacional Hacendaria durante el gobierno de Fox, encabezada por la Secretaría de Hacienda con buenos resultados y una intensa participación de estados y municipios. Desde entonces se observaba un rezago histórico del gasto público: concentración del ingreso y la riqueza, déficit de empleo formal, crecimiento del sector informal, desigual desarrollo regional, pobreza, rompimiento de las cadenas productivas y ausencia de políticas de fomento industrial, etcétera.

Previamente, ya había algunas fortalezas, como la desaparición de numerosos impuestos especiales entre 1980 y 1990, que compensaba parcialmente la regresividad de impuestos indirectos como el IVA, así como tasas competitivas en el ISR, el régimen de pequeños contribuyentes, el subsidio fiscal a menores ingresos y la despetrolización del comercio exterior.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-austeridad-alivia-o-DK22827334

Esto es interesante: Al buscar alternativas para conseguir fondos necesarios, a fin de proporcionar un ingreso a millones de desempleados en países como Estados Unidos, Jeremy Rifkin (1996) analizaba las desventajas de la aplicación del IVA en “El Fin del Trabajo” (1996):

“La principal desventaja del impuesto sobre el valor agregado es su naturaleza regresiva. Un impuesto sobre los productos vendidos afecta de manera desproporcionada a los grupos de menor poder adquisitivo y de menores ingresos, en especial si se aplica sobre productos básicos como alimentos, ropa, vivienda y cuidados médicos, particularmente, como hemos observado, el talón de Aquiles de las clases menos protegidas. El IVA también aplica mayores cargas impositivas sobre los pequeños negocios, que son menos capaces de absorber y amortizar los costos, lo que deriva en evasión fiscal o en reducción de los ingresos de esta naturaleza. Muchos países han reducido sustancialmente, e incluso eliminado, la naturaleza regresiva del impuesto sobre el valor agregado no aplicándolo sobre productos básicos y pequeños negocios”.

Hoy se registra una reducción en las participaciones de estados y municipios. Cada entidad tiene su propio sistema de distribución y desde hace 8 o 10 años era imperativo revisar esas fórmulas, pues algunas resultan más afectadas que otras; nada se ha hecho al respecto. Las debilidades de siempre persisten: recaudación insuficiente, peso excesivo de impuestos indirectos, mala distribución de la carga fiscal, petrolización de los ingresos, baja aportación del comercio exterior.

El tema más espinoso ha sido el papel del Estado en la economía. Existe consenso en la necesidad de una nueva reforma fiscal que precise las funciones del Estado y del mercado, retomando las bases constitucionales de una política económica sustentada en la planeación democrática del desarrollo, bajo vigilancia del Congreso.

Durante años se ha observado la necesidad de revisar la evolución del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Hace 10 o 15 años se lograron algunas mejoras: se crearon impuestos y se conformó un fondo petrolero, pero los recursos siguen siendo insuficientes. No es lo mismo Nuevo León que Oaxaca. Recuerdo la Convención Nacional Hacendaria, donde se establecieron bases sustantivas que no se pudieron aterrizar del todo, porque el Congreso sólo tuvo un papel de invitado. Hoy puede replantearse, para que entidades, ayuntamientos y el Gobierno Federal acuerden los cambios necesarios, con el apoyo parlamentario.

https://vanguardia.com.mx/opinion/aspectos-generales-de-las-finanzas-publicas-regionales-MO22684945

El tema fiscal definirá el ritmo de la política económica de los próximos años, tanto por la reforma de gasto e ingreso como por el fortalecimiento de la coordinación fiscal.

Las finanzas públicas son el principal instrumento para que los gobiernos influyan en la economía, combatan la pobreza y la desigualdad, y mejoren la gestión gubernamental. Mientras que los impuestos constituyen la principal fuente de ingresos, por encima de los no tributarios, y sirven para crear reservas de contingencia.

En un país federal como México, los tres órdenes de gobierno recaudan impuestos en una división de competencias que ha evolucionado con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Por eficiencia recaudatoria y compensación vía participaciones, el Gobierno Federal concentra los impuestos más importantes.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

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David Colmenares

David Colmenares

David Rogelio Colmenares Páramo egresó de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1974 y de la Maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2024.

Actualmente es profesor Titular de las materias Política Económica, Economía del Sector Público y Finanzas Estatales en la Facultad de Economía de la UNAM, desde 1978. En 2018 fue nombrado Auditor Superior de la Federación por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el H. Congreso de la Unión para el periodo 2018-2026. De 2023-2028 fue nombrado Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y junto a EFS de Perú es miembro pleno del Comité Directivo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

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