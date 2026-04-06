Negar la tragedia de los desaparecidos: Razón de Estado

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 6 abril 2026
    Negar la tragedia de los desaparecidos: Razón de Estado
    CUARTOSCURO

No sabemos cuántos han pasado por lugares como Patrocinio o Izaguirre y yacen enterrados en los campos o desiertos del país, porque el delito no se investiga

El domingo pasado, “El Sol de México” publicó un extenso reportaje sobre Patrocinio, un predio de 64 hectáreas ubicado en la región de La Laguna, Coahuila. En ese lugar, miembros del grupo Los Zetas llevaban a personas, las desmembraban, incineraban, trituraban sus restos y enterraban. El sitio fue descubierto en 2015 gracias al perro de un pastor que desenterró los primeros huesos humanos.

A lo largo de los años, se han desenterrado en Patrocinio cientos de miles de fragmentos óseos. Colectivos de búsqueda señalan al sitio como un campo de exterminio porque ahí se borraba toda evidencia de que una persona existió. En la región de La Laguna ya se han identificado al menos 8 sitios similares. En los 9 sitios se ha desenterrado una tonelada y media de restos humanos. En abril de 2024, Juana Isabel Barraza supo que en Patrocinio había sido encontrado un fragmento de la columna vertebral de su hija, Sandra Yadira, desaparecida desde 2008. Según Juana y otros familiares, antes de ser desaparecida, Sandra había sido detenida, junto con una amiga, por policías municipales en Torreón. Los agentes entregaron a ambas a Los Zetas.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-onu-no-miente-diario-hay-masacres-en-mexico-MH19780158

En marzo de 2025, colectivos de búsqueda de Jalisco ingresaron a un predio, conocido como Rancho Izaguirre, que operaba como un centro de adiestramiento del CJNG y también como centro de extinción. En esa primera visita encontraron y fotografiaron casquillos de bala, estructuras para adiestramiento, huesos calcinados, ropa, zapatos, bolsos, mochilas, cartas de despedida, llaves y otros objetos personales. Ante la denuncia sobre el hallazgo, la FGR atrajo el caso, aunque negó que existieran hornos crematorios.

Algunos sobrevivientes, sin embargo, afirman que jóvenes eran engañados o secuestrados por miembros del cartel y llevados al rancho, donde eran sometidos a entrenamientos, obligados a asesinar personas, descuartizarlas y quemar los cuerpos. Quince días después del hallazgo del sitio, las autoridades abrieron la propiedad a la prensa y familiares. Todo había sido limpiado, sin dejar huella de las pertenencias o restos humanos encontrados previamente por los familiares. A un año de estos hechos, han sido detenidas 47 personas y 10 han sido sentenciadas, pero las familias esperan aún saber qué pasó en Izaguirre y tener acceso a los objetos encontrados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/lopez-rabadan-advierte-que-mexico-no-debe-ser-referente-en-desapariciones-onu-pide-revisar-crisis-urgente-CB19817162

En registros oficiales, hoy México tiene más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas. La mayoría son jóvenes entre 15 y 39 años. No sabemos cuántos han pasado por lugares como Patrocinio o Izaguirre y yacen enterrados en los campos o desiertos del país, porque el delito no se investiga. Esta es la realidad en la que la semana pasada el Comité contra la Desaparición Forzada solicitó a la Asamblea General de la ONU examinar lo que pasa en México y asistir al Estado para prevenir, investigar y sancionar estos delitos. No fue una condena al gobierno actual, fue una alerta y una solicitud para establecer algún mecanismo que permita esclarecer la verdad y proteger a los colectivos de buscadoras. La respuesta del gobierno fue negar la tragedia y anteponer el manejo de una crisis política y el control de daños sobre las miles de vidas afectadas por la desaparición forzada. Sobrevive el Estado, mientras seguimos acumulando desaparecidos (y familiares que buscan), con anuencia o participación directa de autoridades de los tres niveles de gobierno.

@cataperezcorrea

Doctora en derecho

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos
A20

Localizaciones


México

Catalina Pérez Correa

Catalina Pérez Correa

Maestra y Doctora en derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. Profesora Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha sido profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigadora visitante en el Schell Center for International Human Rights de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Es colaboradora del Programa de Política de Drogas del CIDE y miembro del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, CEDD.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Productores de Coahuila enfrentan pérdidas millonarias tras más de un año sin acceso al mercado de Estados Unidos.

Acumula Coahuila pérdidas por mil 600 mdp por cierre de frontera al ganado mexicano
En Piedras Negras fueron aseguradas 29 kilos de cocaína con valor superior a los 6.3 millones de pesos.

Incluidas dos ciudades de Coahuila en reporte semanal del Gabinete de Seguridad
Coahuila se mantiene libre, aunque bajo vigilancia sanitaria permanente.

Gusano barrenador se expande a 21 estados; Coahuila permanece libre
El sector hotelero tuvo un desempeño sólido, especialmente en Pueblos Mágicos.

Coahuila: Al 100%, hoteles en pueblos mágicos durante Semana Santa; al 65% en el resto de ciudades
Las restricciones migratorias en Estados Unidos modificaron la dinámica de movilidad en la Casa del Migrante.

Casa del Migrante Saltillo reporta caída del 70% en flujo durante 2025
Además de aplicar sanciones a quienes tiren basura o escombro, el Ayuntamiento buscará recompensar a quienes detecten y denuncien estas prácticas.

Intensifican en Saltillo limpieza de callejones; invitan a denunciar a quien ensucie
La fosa 8 será la última del actual relleno sanitario.

Saltillo: lanzan licitación para construir última fosa del relleno sanitario
SRE: A la medida

SRE: A la medida