Mejor dar que poner donde hay

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Opinión
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    Mejor dar que poner donde hay

Las sustracciones suman centenares de miles de millones que desaparecen antes de poder llegar al tesoro perteneciente a todos los pagadores de impuestos y encarecimientos

Ya se dijo una vez que en este país cada uno tiene una mano metida en el bolsillo ajeno.

Aquel comentó que no puede encarcelarse a todos los corruptos porque no habría quién cerrara la reja por fuera.

https://vanguardia.com.mx/opinion/distinguir-entre-urgencias-y-pruebas-OA20571807

No faltó quien asegurara que eso de tomar lo ajeno forma parte de la contracultura de estas tierras.

Soborno (que se nombró “mordida”) se aposentó en casi todas las dentaduras que recibían billetiza para conceder, permitir o tolerar. La “luz por delante” fue el requisito indispensable para acelerar todo trámite en cualquier dependencia.

TUBERÍAS Y TÉRMINOS ORDEÑABLES

Por acá las tuberías son ordeñables. De ahí nació el “huachicol” y ya ahora también el “gaschicol”.

El término parece tener raíz maya (Huach/Waach). Afirma la Academia Mexicana de la Lengua que la palabra viene de “waach”, usado en el sureste para designar a forasteros o extranjeros. Evolucionó a “huachicol” para referirse a algo “foráneo” o “falso”.

Quienes lo derivan del idioma francés apuntan al término “aquati”, que significa aguado, “wash”, refiriéndose a alcoholes rebajados o diluidos.

Inicialmente, era el aguardiente o tequila adulterado con alcohol de caña para aumentar su rendimiento.

El periodismo dio el salto semántico de la adulteración de alcohol al robo y adulteración de gasolina. Así se consolida el término “huachicolero” para nombrar a quien roba o adultera combustibles u otros productos.

Actualmente el término se refiere, casi exclusivamente, al robo y reventa ilegal de hidrocarburos. Con calificativo de “fiscal” últimamente y hasta con la variación de “gaschicol” para el modelo de ilícito híbrido.

SISTEMA DE RED

El sistema es red múltiple solapada, que incluye funcionarios, milicia, marina, empresarios y burocracia contaminada, con vista gorda en todos los niveles.

Las sustracciones suman centenares de miles de millones que desaparecen antes de poder llegar al tesoro perteneciente a todos los pagadores de impuestos y encarecimientos.

Parece que en el decálogo de quienes se presentan como impolutos cumplidores, el séptimo precepto, “no robarás”, aparece tachado con tinta china... No piden que les den, sólo que los pongan donde hay...

https://vanguardia.com.mx/opinion/viento-en-calentador-climatico-AA20469867

PUENTES Y VACACIONES

La causa de la pausa educativa propuesta es el doble sudor del calor canicular amenazante y el sudor deportivo de futbolistas, ante un graderío de espectadores en ocio sin negocio.

Se corta una buena rebanada al ciclo y la raza y la chiquillería quedan con lagunas que después se quieren llenar, casi ahogándolos, para memorizar sin profundizar ni comprender.

La solución podría ser el uniforme transpirable, hidratación escolar con ventilación suficiente, sin perder clases y cambiar adultos su butaca en las gradas por control remoto, viendo en casa, al anochecer, repeticiones, en lugar de gritar en graderío.

TÉ CON FE

– ¿A dónde iré a buscar la felicidad?

– La felicidad no se busca, sólo se descubre aquí y ahora.

No tienes que ir ni al pasado ni al futuro. Sólo tu momento presente puede ser feliz. Sólo puedes gozar lo que vives ya, admirándolo, disfrutándolo, aprovechándolo y agradeciéndolo, con sonriente alegría, a Quien todo te está dando, habitando en ti...

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Luferni

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El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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