Mejor dar que poner donde hay

Aquel comentó que no puede encarcelarse a todos los corruptos porque no habría quién cerrara la reja por fuera.

Ya se dijo una vez que en este país cada uno tiene una mano metida en el bolsillo ajeno.

No faltó quien asegurara que eso de tomar lo ajeno forma parte de la contracultura de estas tierras.

Soborno (que se nombró “mordida”) se aposentó en casi todas las dentaduras que recibían billetiza para conceder, permitir o tolerar. La “luz por delante” fue el requisito indispensable para acelerar todo trámite en cualquier dependencia.

TUBERÍAS Y TÉRMINOS ORDEÑABLES

Por acá las tuberías son ordeñables. De ahí nació el “huachicol” y ya ahora también el “gaschicol”.

El término parece tener raíz maya (Huach/Waach). Afirma la Academia Mexicana de la Lengua que la palabra viene de “waach”, usado en el sureste para designar a forasteros o extranjeros. Evolucionó a “huachicol” para referirse a algo “foráneo” o “falso”.

Quienes lo derivan del idioma francés apuntan al término “aquati”, que significa aguado, “wash”, refiriéndose a alcoholes rebajados o diluidos.

Inicialmente, era el aguardiente o tequila adulterado con alcohol de caña para aumentar su rendimiento.

El periodismo dio el salto semántico de la adulteración de alcohol al robo y adulteración de gasolina. Así se consolida el término “huachicolero” para nombrar a quien roba o adultera combustibles u otros productos.

Actualmente el término se refiere, casi exclusivamente, al robo y reventa ilegal de hidrocarburos. Con calificativo de “fiscal” últimamente y hasta con la variación de “gaschicol” para el modelo de ilícito híbrido.

SISTEMA DE RED

El sistema es red múltiple solapada, que incluye funcionarios, milicia, marina, empresarios y burocracia contaminada, con vista gorda en todos los niveles.

Las sustracciones suman centenares de miles de millones que desaparecen antes de poder llegar al tesoro perteneciente a todos los pagadores de impuestos y encarecimientos.

Parece que en el decálogo de quienes se presentan como impolutos cumplidores, el séptimo precepto, “no robarás”, aparece tachado con tinta china... No piden que les den, sólo que los pongan donde hay...