Distinguir entre urgencias y pruebas

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    Distinguir entre urgencias y pruebas

La falta de urgencias invalida la petición.

La falta de pruebas podría invalidar la solicitud de extradición.

https://vanguardia.com.mx/opinion/viento-en-calentador-climatico-AA20469867

Por un lado, piden allá precauciones para no obstaculizar proceso y acá señalan ausencia de urgencias que convaliden la petición.

No se está queriendo defender a un culpable, puesto que no se ha comprobado culpa y se supone inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Tampoco es tiempo de los 60 días necesarios para presentar pruebas y entonces extraditar.

La falta de privacidad en la diligencia contradice lo establecido en los acuerdos formales entre las dos naciones.

LA LEY PIDE LEGITIMIDADES

Si se quiere evitar impunidad, se requiere la legitimidad de los procedimientos. Y no quemar etapas, acelerando públicamente el conocimiento de nombres y fotos, sin aclarar las urgencias para hacer viable la petición.

No se obstaculiza el proceso, solo se reclama que no se proceda sin observar lo establecido ni ventilando lo que debió hacerse con discreción para evitar difamaciones.

Si se encauza la petición y se pone en marcha la atención a la solicitud, lo decisivo aparecerá en los 60 días permitidos para probar que se requiere enjuiciamiento, sentencia y sanción.

SER MAMÁ EN LOS DOSMILES

Ya se recorre la segunda década en este siglo veintiuno.

La maternidad es abundante fenómeno biológico en el planeta. Un gran porcentaje de las concepciones se interrumpe por aborto. Las criaturas que logran nacer tendrán mamá.

En estos tiempos el amor maternal ha de enfrentar grandes presiones, superar obstáculos y sufrir agresiones.

Pero la humanidad quiere celebrar, premiar, festejar, agradecer, regalar a las mamás que hacen posible el desarrollo integral humano en las etapas más exigentes.

MATERNIDADES ATÍPICAS

Hay mamás adolescentes, mamás solteras, mamás abandonadas, mamás suplentes, mamás alquiladas solo para parir, mamás envejecidas, asiladas y olvidadas y mamás felices, siempre rodeadas de su prole cariñosa y agradecida.

Ser mamá en los dosmiles, ya en esta segunda década, en tiempos que parecen recta final, requiere, para su amor, la compañía de una gran fe y una recia esperanza. La valoración y el cuidado múltiple a la familia son tareas inaplazables e insoslayables para gobernanzas y comunidades sagradas.

DECLARACIÓN DE BTS EN EL ZÓCALO

Los jóvenes concertistas surcoreanos lanzaron el “te amo” y el “te quiero” frente a la fanaticada femenil de juventud capitalina en CDMX. Acompañando a la Presidenta en el balcón de Palacio Nacional.

Con gran convocatoria, inicia su gira este conjunto que recuerda el revuelo de los Beatles en tiempos pretéritos. Contraste lúdico frente a disparos, desapariciones, extradiciones, huachicoles y tensiones fronterizas.

TÉ CON FE

-¿Cuál es la misión más importante de las madres en el mundo?

-Puede afirmarse que su gran misión es seguir testimoniando, con su amor incondicional, el amor universal del Padre Creador que nos dio a su Hijo, escogiendo a una mamá...

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El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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