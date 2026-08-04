No es cualquiera, es el Equipo del Pueblo

Quienes tenemos más décadas recorridas podemos hablar de aquel magnífico equipo de los años 90, un auténtico trabuco cuyos elementos lograron hacer historia y no podemos negar el lamento de no ver muchos más campeonatos.

Y todavía menos pensarían en un inicio alentador para los Potros de Hierro, pero ahí están presentes entre los equipos invictos, con una camada de jugadores ya dando de qué hablar, una generación deseosa de convertirse en la nueva gran historia del balompié.

Pero para los más veteranos no es un simple regreso, sino de una historia que debería trascender en el futbol mexicano, tan necesitado de nuevas figuras a quienes tener en el radar y equipos que animen el desangelado torneo

Para muchos jóvenes amantes del futbol el regreso del Atlante no dice mucho y es debido a los años transcurridos desde su última proeza en la Primera División, entonces les parece un equipo más, deseoso de protagonismo.

Injusticia de la vida para aquellos elementos comandados por Ricardo La Volpe, en ese tiempo el mejor director de la orquesta futbolera donde cada semana daban un concierto de goles: los artistas eran Luis Miguel Salvador, Daniel “El Travieso” Guzmán, Memo Cantú, Roberto Andrade, respaldados por los finos René Isidoro García, “El Profe” Cruz y los Fernández (Eduardo y Félix).

Y bueno, la bravura y garra de Raúl Gutérrez, Wilson Graniolatti, Pedro Massacessi y el ahora técnico azulgrana Miguel Herrera.

En años más recientes otro campeonato llegó a recordar la grandeza del Atlante, hablamos de 2007, en su estancia en Cancún, ganando la final contra los Pumas.

Y antes de todo esto, el futbol tiene al Atlante como uno de los históricos con un campeonato en los inicios de la era profesional, en 1946-47, además de dos títulos (1931-32 y 1940-41) en la era semiprofesional, sumando 5 en total.

Este servidor, que vivió sus años mozos en los 90 insiste en hablar de lo que le consta, en un periodo marcado por ascensos descensos, pero, sobre todo, por un modo de jugar espectacular. Se recuerda la Final del 93 contra el Monterrey, que en el estadio Tecnológico.

Fue el marco ideal para la orquesta que tocaba futbol por nota y la cual descendió dos veces más, que, por fin, por muchos años no pasará, pues eso ya es imposible en la Liga MX.

Llegaron tras la desaparición del Mazatlán y sinceramente no concibo a muchos lamentando esa situación, como sí a millones celebrando poder ver al “Equipo del Pueblo” siendo protagonista de nuevo en los distintos estadios.

Esperamos que esta plantilla donde Óscar Jiménez, Nico Carrera, Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Luis Puente, Jhojan Julio y otros tantos traigan la sangre y el espíritu de aquellos Potros de Hierro de épocas doradas.

Por lo pronto el inicio es prometedor y por el bien del futbol esperemos que la cuerda les dure y los veamos triunfar para enaltecer a sus antepasados, nada menos que el Equipo del Pueblo.