No hay criatura más tozuda que el hombre...

Está más que visto y repasado que el poder por el poder es un cáncer que pudre hasta la médula, cuanto toca. A lo largo de la historia de la humanidad se ha visto de todo lo que el hambre de poder insaciable destruye. Se conoce el final de cuantos se han pensado que son Dios o más que Dios, por la circunstancia de detentarlo. Creyéndose que esa circunstancia les da derecho a hacer y deshacer con sus gobernados lo que les venga en gana. El listado de estos malnacidos es largo. Y no tienen para cuando acabarse, por un sinfín de razones o sin razones.

Hoy vemos sus fechorías en vivo y a todo color. Las imágenes parecen sacadas de una película de terror. Pero no son parte de ninguna cinta, es real lo que se muestra. Lo que se ha visto, verbi gratia, en los últimos días, es para dar escalofríos. Es el despliegue de cómo se puede llegar a tomar a una ciudad completa como “experimento” para ver hasta dónde puede estirar la liga. El despliegue de la Guardia Nacional y de marines para “controlar” a quienes piensen diferente al tipo que ha hecho de la sede del poder ejecutivo su bunker, no es ningún secreto de estado. Asimismo, no tiene empacho en militarizar a una de las ciudades más grandes del país en la que vive una inmensa mayoría latina y con autoridades de un color distinto al partido en el que él “milita”. Y se ha topado en pared porque el gobernador de la entidad no es ningún dejado. Y amenaza y vocifera en sus ruedas de prensa sapos y culebras, en las que por cierto no se admite prensa que formule preguntas “incómodas”. Es la regla número uno en el manual de las dictaduras.

Las protestas en su contra ya están extendiéndose a otras partes del país. Se están caldeando los ánimos muy feo, él los está llevando hacia allá. Hasta ahora sus seguidores no han respondido. Pero ya se sabe que no se andan con chiquitas, y son violentos. ¿Se acuerda la que se armó en el ataque al Capitolio? El que juega con fuego acaba quemándose. Él llegó al poder por la vía de las elecciones. No obstante, y perdón por lo reiterativo, cuando se quiere imponer un modelo autoritario, desprestigiar a los jueces para socavar su independencia y a la prensa que no les es proclive – y a la que por mandato judicial ha tenido que pagar indemnizaciones millonarias, porque osaron levantar encuestas que no le eran favorables - es un patrón. Esto, subrayo, no es nuevo, pero en el territorio de los vecinos no se daba. Le comparto, porque en todos lados se cuecen habas, en Israel, su primer ministro, Benjamín Netanyahu, está haciendo cuanto está a su alcance, para privar al más alto tribunal de su independencia. La INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL ES SUSTANTIVA para garantizar el imperio de la LEY. Hay muchos patrones para evaluar la calidad democrática de una nación, y por supuesto que es ínfima cuando se atenta contra esa independencia.

Por otro lado, hoy día los embates de la polarización política están in crescendo. Es deprimente el grado de conductas y actitudes hostiles de la que hacen “gala” algunos hombres y mujeres de la clase política. Hay que ver lo que se ventila sin prurito alguno en las sesiones de los congresos, en la televisión, en la radio, en las redes. Que obsesión por decirse de todo con tal de difamar, de desaparecer del mapa a quienes estiman sus enemigos por pensar diferente o porque tienen colores partidistas que no son los suyos, bueno, hasta entre los propios. Que tristeza exhibir de entrada, tu paupérrima educación, tu ausencia de luces intelectuales y sobre todo tu falta de respeto a ti mismo. Es desolador como se atreven políticos, periodistas o ciudadanos - ¿¿?? – a defenestrar a otros. Me pregunto si alguna vez, estas personas se hacen autocrítica ¿Cómo se puede llegar a semejantes excesos de intransigencia y de arrogancia? ¿En qué coadyuva todo esto a la integración que nos debemos como miembros de la misma sociedad? Por supuesto que hay libertad de pensamiento y de expresión, son derechos reconocidos a rango constitucional, pero también hay un límite, el respeto a los derechos de los demás, que son exactamente los mismos. La educación es para esto precisamente, para que ampliemos nuestros horizontes, no para que los empequeñezcamos con semejantes comportamientos huérfanos por un lado, de ÉTICA, y por otro, de contenidos que coadyuven al florecimiento de tus talentos y a tu fortalecimiento como ser PENSANTE, RACIONAL. Hagámonos cargo de nuestra responsabilidad social, tenemos, si, en plural, que humanizar la vida social y política. Es un imperativo.

A todos se nos debería pedir educación, respeto y responsabilidad social. A todos se nos debería invitar a humanizar la vida social y política. HUMANIZAR significa, según el diccionario “hacerse humano, afable, considerado”, ergo, humanizar la política nos compete a todos. La política no es competencia exclusiva de los políticos profesionales, es asunto de TODOS. Tenemos el deber de aprender a VIVIR JUNTOS, a CONVIVIR. Nuestra diversidad cultural, nuestras diferencias de carácter ideológico, no tienen que separarnos. Si yo quiero que me respeten, tengo que respetar. La tolerancia, la empatía, la humildad, la consideración, la solidaridad, la paciencia, son VALORES que necesitamos VIVIR EN PRIMERA PERSONA, es indispensable, para poder transmitirlos a las generaciones de niños y jóvenes. El ejemplo, arrastra, y nos es una frase hueca.

Y ya para concluir estas reflexiones, apreciado leyente, el reto es mayúsculo, hoy día el circo digital es permanente, adictivo, y si lo permitimos, destructivo. Si queremos ser ciudadanos necesitamos cultivar el pensamiento crítico, y eso en palabras llanas, quiere decir, que tenemos que educar con profundidad, no por encimita. La educación tiene que centrarse en el ser humano, en su capacidad de análisis, de discernimiento. Por eso es tan importante inculcar el hábito de la lectura. La IA está de “no manches”, como dicen los chavos, pero no nos permitamos abdicar de nuestra preciosa CONDICIÓN HUMANA.