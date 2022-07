Estaba yo en Radio Concierto, la emisora cultural que fundé con mi familia, cuando sonó el timbre de la puerta. Fui a abrir –no teníamos para pagar portero, recepcionista o guardia- y me llevé una gran sorpresa: quien timbró era Luis Echeverría, ex presidente de México. Lo acompañaba Enrique Cárdenas González, quien fue gobernador de Tamaulipas. Los invité a pasar y me explicaron que venían en automóvil ...