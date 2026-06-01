No se preocupen, no seré tan gentil con Mijes, Tatiana, Waldo, Judith y Colosio

¿Les platico? ¡Arre!

Amigos míos, no leo a Delfos porque no soy oraculero como otros lo son.Tampoco hago encuestas, porque son lavaderos, factureros, resumideros y estercoleros de lana de los interesados y sus patrocinados, ingenuos diamadre porque no miden los alcances del DEDO UNGIDOR, que se mueve a sus anchas peor que El Tapado en tiempos de la dictadura perfecta, y que hoy decide no solo en Morena, sino en los otros partidos.

Escudriño el horizonte, pero no el periódico, bueno, a veces sí, y más desde que se deshizo de ese “analista” naranjón metichón que cobra sin jalar en la secretaría del medio ambiente del nuevo Nuevo León.

Para mis consideraciones y predicciones también me valgo de los contactos y fuentes BIC -porque no saben fallar- en los círculos de Dante en el Infierno, político, de la IP y de otros niveles que no les platico para que no se vayan a alarmar.

En base a eso os hago saber....Mijes:

Su empuje es avasallador. Escobedo era uno antes y es otro después de él.

Su potencia de gestión son a nivel MUNICIPIO, el eslabón más cercano de la democracia con el ciudadano.

Podrá dejarlo en buenas manos, pero las de él son mejores.

Me honra con su amistad pero como amigo le digo que cabeceó para el lado del chingazo, como los boxeadores, al dejar que un colega sin medio propio metiera su cuchara en sus afanes por la gubernatura.

El único “mérito” de ese colega fue abrirle el contacto -por teléfono- con círculos cercanos al poder de la presidente Sheinbaum. Que por cierto, hace tiempo dejaron de ser tan cercanos a CSP.

Ese mismo colega sin medio le acercó a un cartucho quemado de colores que antes fueron guindas y hoy cambia de tono como ropa interior.

Con todos los contactos que presume en las altas esferas del poder, nunca le advirtió a Mijes que el concepto de “4T Norteña” le cae como patada de mula a la presidente, porque “4T nomás hay una”, punto.

Como me honra con su confianza, se lo dije, pero apelando a su libre albedrío, no me ha hecho caso.

También cometió el error de meter a la nómina municipal a gente de medios con fallas de ortografía, recién creados, que no tienen estructura ni para cubrirle con oportunidad -cuantimenos exclusividad- sus actos de pre pre pre campaña. Allá él si se pasa de buen samaritano con ellos, pero al respecto conviene recordar que el buen corazón no es diezmo.

Tatiana:

Ambos nos llamamos mutuamente “ex amigos”.

Corríamos juntos en Calzada del Valle.

Éramos muy buenos cuates; con decirles que fue varias veces a mi casa cuando Samuel todavía no era mi vecino; ya lo es, pues vive en San Patricio La Punta y colinda al sur con mi propiedad.

Con decirles que la hija del Maquío fue mi madrina en una de las exposiciones fotográficas que monté en el Club Campestre Monterrey.

Dejamos de ser amigos merced a mi ex hermano: Ramón Alberto Garza, por su relación con Poncho Romo y cierto incidente que tuvimos en Pemex, del cual no quiero acordarme, aunque a él si le conviene recordar, por los comprometedores -para él- documentos que guardo en la carpeta respectiva.

En casa de Tatiana, en la Colonia Mirasierra, poco antes de su intento fallido por la alcaldía de San Pedro, hubo una reunión a la que asistió un publicista de apellido Pando, de la CDMX, entre otros que fuimos convocados. Fui invitado y ahí ocurrió un agrio desencuentro por temas relacionados a su intención por alejarse del PAN, cosa que luego concretó al renunciar a la diputación federal plurinominal que ocupaba, representando al partido blanquiazul.

La confirmación de nuestro quiebre se dio cuando AMLO la nombró coordinadora de su campaña. Lo menos que le dije fue que estaba traicionando los principios que defendió y que le costaron la vida a su venerable padre.

Después de ahí ha ido de tumbo en tumbo y ahora se ostenta como adalid de Morena para buscar la gubernatura de NL.

Su bandera ondea solamente con ataques a Samuel. No trae nada más en su culichi morral.En el IME -Instituto de Mexicanos en el Exterior- hizo un trabajo peor que modesto, pues se valió de esa posición para promoverse como candidata de Morena a la gubernatura de NL.

Aunque por andar de fiestas navideñas abandonó a su suerte a los paisanos que fueron vejados y cazados como venados por la Guardia Nacional y los aduaneros en la frontera con EEUU, causaría menos daño ahí, que someter a los nuevoleonenses al tormento de su gubernatura.

Waldo y Judith:

Decidieron hacer campaña separados, a pesar de ser la dupla ganadora del PVEM en las pasadas elecciones por las senadurías.

Waldo hace campaña contra el candidato masculino a vencer -Mijes- y Judith contra Clara Luz, por el lado de las féminas.

Pero ambos serán más útiles como senadores, que cualquiera de ellos como gobernador.Adicionalmente, Waldo es un baluarte vivo de lo que es capaz la ley cuando alguien difama, escudándose en una posición política. La candidatura de Morena a la gubernatura sería un estorbo para él.

Karina Barrón y su mortuoria carrera política, puede dar prueba de ello y pronto las darán... también, la enterradora de Notimex, Sanjuana Martínez y su recua de larvas en celo que la siguieron, porque le pararon apenas supieron que la mentada ha sido demandada bajo los mismos motivos que dio Karina, aunque por actores diferentes al Senador.

Colosio:

Su marca no le alcanza para gobernar porque la libró muy apenitas como alcalde de Monterrey.

Su gestión se hubiera hundido de no haber contado con Rafael Serna Sánchez como Secretario de finanzas y tesorero del ayuntamiento regio.

Podría decirse que la haría bien como gobernador si se llevara a Rafa, pero falta que éste quiera, porque es leal a morir y Mauricio Fernández Garza (QEPD) en su lecho de muerte le encargó a Farah y como es seguro que el actual alcalde de San Pedro se reelija, pues el calificado como mejor tesorero de todo México seguirá respaldando a Farah en San Pedro.

Así que, lástima Margarito Colosio, mejor sigue sirviendo a la Patria como Senador.

¿Y Clara Luz Flores Carrales, Adrián Emilio de la Garza Santos y Martha Patricia Herrera González?

Pues al buen entendedor pocas palabras, con un solo apunte:

Clara y Adrián están más que perfilados para buscar la gubernatura de NL. Ella por MORENA y sus aliados y Adrián por el lado del PRI y el PAN.

La hija del ex alcalde de Monterrey, Oscar Herrera Hosking, aparece en las mismas condiciones, por la alcaldía de Monterrey, siempre y cuando su ex jefe, Samuel García, consiga el beneplácito de la presidente Sheinbaum y siempre y cuando Martha Patricia logre sacudirse a la bola de zánganos -como Luis Gerardo Treviño y otros de esa ralea- que la acosan con mensajes de felicitación por haber renunciado a su puesto como Secretaria de Igualdad e Inclusión en el gobierno de Samuel García.

De los otros apuntados por la candidatura de MORENA a la gubernatura, ni me ocupo, porque son una soberana vacinada.

Cajón Desastre:

Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía