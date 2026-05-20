Notimex y Sanjuana Martínez desfalcan $1,000 millones al erario. Episodio 1

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Opinión
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    Notimex y Sanjuana Martínez desfalcan $1,000 millones al erario. Episodio 1
    Sanjuana presumía cercanía con AMLO. Su suerte cambió desde que atacó a CSP. Le exigieron pruebas. Nunca las aportó y hoy se autonombra adalid contra la corrupción. Ni quien le crea. Grupo Detona

Plácido DETONA Durante los 3 años 10 meses que estuvo en huelga, Notimex ejerció totalmente los presupuestos asignados a la agencia, como si el personal estuviera trabajando: Casi $1,000 millones, pero al final del conflicto, se pagaron $142 millones de indemnización a todo el personal, correspondientes al 100% de sus salarios. ¿A dónde fueron a parar los $1,000 millones que todos los mexicanos pagamos en 2020, 2021, 2022 y 2023? Sanjuana tiene la palabra

¿Les platico? ¡Arre!

En mi plática con Elena Chávez, autora del exitoso libro, “El Gran Corruptor”, destaca lo siguiente respecto a la relación de López Obrador con San Juana Martínez, hoy rota debido a que la ex directora de Notimex acusó a la Secretaría del Trabajo de exigirle $50 millones para la campaña presidencial de Sheinbaum.

$!Luis Gerardo Treviño, empleado del gobierno de NL. Aliarse con Sanjuana Martínez, no le hace gracia a Samuel García, que quiere llevarla en paz con Sheinbaum, a quien atacó la enterradora de Notimex.
Luis Gerardo Treviño, empleado del gobierno de NL. Aliarse con Sanjuana Martínez, no le hace gracia a Samuel García, que quiere llevarla en paz con Sheinbaum, a quien atacó la enterradora de Notimex. Grupo Detona

Cedo la palabra a Elena Chávez en este primer episodio de nuestra conversación:

$!Adriana Urrea, ex secretaria general del sindicato de trabajadores de Notimex.
Adriana Urrea, ex secretaria general del sindicato de trabajadores de Notimex. Grupo Detona

”Un día después de dicha acusación, López Obrador retó en plena mañanera a Sanjuana, para que probara su dicho.

Sanjuana de Arco Martínez arde en la hoguera que ella misma prende. Episodio 3

$!2020. Presupesto ejericido por Notimex.
2020. Presupesto ejericido por Notimex. Grupo Detona

Por su parte, Sheinbaum calificó como totalmente falsas las acusaciones de Sanjuana.

$!2021. Presupesto ejericido por Notimex.
2021. Presupesto ejericido por Notimex. Grupo Detona

Como respuesta, la ex directora de Notimex amenazó con revelar el contenido de una audioteca que tiene en su casa, con grabaciones que hizo a funcionarios de los gobiernos de AMLO y CSP, a quienes califica de corruptos.

Sanjuana trata de ayudar a la 4T, pero la jode. Episodio 2

La fauna de nuestros días

Con esto se metió en un soberano lío, pues la SCJN dictamina que un juez debe autorizar la grabación de llamadas telefónicas, y es difícil creer que el poder judicial -controlado por MORENA y la 4T- haya tolerado que Sanjuana grabara a funcionarios del gobierno federal.

$!2022. Presupesto ejericido por Notimex.
2022. Presupesto ejericido por Notimex. Grupo Detona

La Suprema Corte declaró inconstitucional el artículo 44, fracción XIII, de la ahora invalidada Ley Federal de Telecomunicaciones, que permitía a la FGR y a las fiscalías estatales grabar conversaciones telefónicas sin la autorización de un juez. Los ministros indicaron que dicho artículo vulnera el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y afirmaron que los datos de comunicación requieren una fuerte protección constitucional, ya que pueden revelar información sensible de las personas. El criterio ya generó jurisprudencia de aplicación obligatoria en todo el País. Consecuentemente, las grabaciones que Sanjuana dice tener en su poder, SON ILEGALES.

$!2023. Presupesto ejericido por Notimex.
2023. Presupesto ejericido por Notimex. Grupo Detona

Según abogados constitucionalistas consultados al respecto, el tema se agravó, porque la ex directora de Notimex ya divulgó públicamente al menos una de sus grabaciones.

Se trata de la que hizo a Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero de AMLO y hoy coordinador de asesores de la presidente CSP. Vean esto:

¿Si la SCJN no permite ni siquiera a la FGR ni a las fiscalías estatales, grabar conversaciones telefónicas a particulares ni a funcionarios públicos ¿ustedes creen que los ministros de la Corte le hayan dado permiso a Sanjuana de grabar a Jesús Ramírez Cuevas; a Luisa María Alcalde, ex Secretaria del Trabajo, ex presidenta de Morena y hoy Coordinadora Jurídica de la Presidencia?”

Hasta aquí la primera parte de mi conversación con Elena Chávez.

Cajón Desastre:

- Mañana el Episodio 2: ¿Cómo llegó Sanjuana a Notimex?

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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