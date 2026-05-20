Notimex y Sanjuana Martínez desfalcan $1,000 millones al erario. Episodio 1

¿Les platico? ¡Arre! En mi plática con Elena Chávez, autora del exitoso libro, “El Gran Corruptor”, destaca lo siguiente respecto a la relación de López Obrador con San Juana Martínez, hoy rota debido a que la ex directora de Notimex acusó a la Secretaría del Trabajo de exigirle $50 millones para la campaña presidencial de Sheinbaum.

Cedo la palabra a Elena Chávez en este primer episodio de nuestra conversación:

”Un día después de dicha acusación, López Obrador retó en plena mañanera a Sanjuana, para que probara su dicho. Sanjuana de Arco Martínez arde en la hoguera que ella misma prende. Episodio 3

Por su parte, Sheinbaum calificó como totalmente falsas las acusaciones de Sanjuana.

Como respuesta, la ex directora de Notimex amenazó con revelar el contenido de una audioteca que tiene en su casa, con grabaciones que hizo a funcionarios de los gobiernos de AMLO y CSP, a quienes califica de corruptos. Sanjuana trata de ayudar a la 4T, pero la jode. Episodio 2 La fauna de nuestros días Con esto se metió en un soberano lío, pues la SCJN dictamina que un juez debe autorizar la grabación de llamadas telefónicas, y es difícil creer que el poder judicial -controlado por MORENA y la 4T- haya tolerado que Sanjuana grabara a funcionarios del gobierno federal.

La Suprema Corte declaró inconstitucional el artículo 44, fracción XIII, de la ahora invalidada Ley Federal de Telecomunicaciones, que permitía a la FGR y a las fiscalías estatales grabar conversaciones telefónicas sin la autorización de un juez. Los ministros indicaron que dicho artículo vulnera el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y afirmaron que los datos de comunicación requieren una fuerte protección constitucional, ya que pueden revelar información sensible de las personas. El criterio ya generó jurisprudencia de aplicación obligatoria en todo el País. Consecuentemente, las grabaciones que Sanjuana dice tener en su poder, SON ILEGALES.

Según abogados constitucionalistas consultados al respecto, el tema se agravó, porque la ex directora de Notimex ya divulgó públicamente al menos una de sus grabaciones. Se trata de la que hizo a Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero de AMLO y hoy coordinador de asesores de la presidente CSP. Vean esto:

¿Si la SCJN no permite ni siquiera a la FGR ni a las fiscalías estatales, grabar conversaciones telefónicas a particulares ni a funcionarios públicos ¿ustedes creen que los ministros de la Corte le hayan dado permiso a Sanjuana de grabar a Jesús Ramírez Cuevas; a Luisa María Alcalde, ex Secretaria del Trabajo, ex presidenta de Morena y hoy Coordinadora Jurídica de la Presidencia?”

Hasta aquí la primera parte de mi conversación con Elena Chávez. Cajón Desastre: - Mañana el Episodio 2: ¿Cómo llegó Sanjuana a Notimex?

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