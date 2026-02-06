Nuestras manos manchadas de sangre

/ 6 febrero 2026
    Nuestras manos manchadas de sangre
    Nuestras manos manchadas de sangre. Vanguardia

Social e irresponsables

Ya nos fastidió el llanto del infante. En la fila del supermercado interminable. Sus padres le ofrecen el placebo. Le pasan el dispositivo móvil o la table. Con eso el berrinche o la inconformidad se va de lado.

Con la conciencia cauterizada, adormilamos sus conciencias. Les sacamos de nuestras vidas. Los convertimos en autómatas de la tecnología. Sus exigencias para los cumpleaños, navidades y días de reyes van en exabytes.

A mayor resolución, velocidad y descarga, nuestros hijos ya no toleran ningún objeto de gama baja. Todos deben estar actualizados. Por encima incluso ya del idílico 6G solo disponible en algunas plataformas y en China.

Fuera de nuestra matrix, la siguiente generación de usuarios sigue a las personas desechables. A las de vida escandalosa y sucia.

Con la inteligencia artificial se puede tomar el rostro de un infante y darle características sexuales, aun por encima de las reales.

Sucede en el bulín. Hemos encontrado rastros de mensajes infames. Enlodan la buena reputación y las convierten en personas desnudas.

El aceptar la culpabilidad del magnate Zuckemberg, frente a muchos de quienes determinaron cortar con sus vidas, incluso menores a los 13 años, es la llamada de atención de un iceberg tan doloroso y extendido.

Reconocer en cada familia, al principio de la fila o en los automóviles, cuando les pasan sus dispositivos móviles, les estamos entregando una 38 super cargada.

Cada click es un proyectil dando información de sus gustos, preferencias y de cada movimiento ocular.

Tenemos manchadas las manos de sangre. Social e irresponsables. Eso sí. Apapachando toda una tribu de suicidas. En su camino al paredón.

Temas


Opinión
política

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey





