Nuevo León: ¿se encuentra el borde de una crisis institucional?

Uno de los problemas que México padece es el de la debilidad institucional. Son múltiples los ejemplos en los cuales los gobernantes logran pasar por encima de la ley para imponer su visión particular de cómo deben tomarse decisiones.

El problema surge cuando la visión particular de los gobernantes no concuerda con lo que dicen los textos legales que nos hemos dado para regular la vida pública o, peor aún, contraviene las reglas constitucionales que, al menos en teoría, no deberían estar sujetas a interpretación caprichosa.

El comentario viene al caso a propósito de lo ocurrido ayer en el Congreso de Nuevo León donde, por segunda ocasión en poco más de un mes, se designó a un gobernador interino a partir de la solicitud de licencia tramitada por el gobernador Constitucional, Samuel García, quien ha decidido participar en la elección presidencial del próximo año.

La designación y toma de protesta, ayer, del vicefiscal del Estado, Luis Enrique Orozco, ha dejado la puerta abierta a una crisis institucional en la vecina entidad, pues quienes integran el grupo gobernante -que ganó la elección de junio de 2021- ya anunciaron su rechazo a la designación del Poder Legislativo y la impugnación legal de la misma.