Nuevos escenarios en la arena electoral

En cuanto a Somos México, el INE ordenó modificar el nombre, emblema y colores, si bien ya podrá participar en los comicios locales y federales del año siguiente. Guadalupe Acosta Naranjo , su dirigente, anticipó de inmediato la impugnación a dicha condicionante.

Tras un largo proceso, el Instituto Nacional Electoral ( INE ) aprobó el registro de dos nuevos partidos: Somos México y Construyendo Sociedades de Paz ( PAZ ), y lo negó a México Tiene Vida y a Que Siga la Democracia. Estas decisiones del arbitrio electoral son el preámbulo de la contienda de 2027, que por momentos se convierte en una refriega permanente entre todos los actores, tengan o no registro. Y sin duda el nuevo esquema de partidos participantes definido por la autoridad electoral tendrá impacto en la redistribución del voto ciudadano, lo que desde ahora preocupa a algunos.

A México Tiene Vida y a Que Siga la Democracia les negaron su reconocimiento por algunas de las siguientes irregularidades que menciono a continuación:

Aportaciones en efectivo, algunas de empresas cuestionadas; depósitos hechos por ministros de culto y otros de ellos afiliando a feligreses; intentos de soborno a verificadores del INE, así como la falsificación y edición de fotografías para acreditar militantes.

El dictamen de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE tiene su filo en el relato que hacen, según el cual México Tiene Vida “simuló la voluntad de personas ciudadanas mediante el uso de elementos generados artificiosamente, como fotografías obtenidas de pantallas o monitores de dispositivos electrónicos”.

Ambas organizaciones rechazadas hicieron valer de inmediato sus derechos, recurriendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sobre PAZ, que sí obtuvo su registro, es importante tener como contexto que ahí se integran algunos de los liderazgos que formaron en su momento el Partido Encuentro Social, en especial de Hugo Eric Flores; esa organización desapareció por no alcanzar la votación mínima cuando se presentó a las urnas. Ahora será parte del menú de partidos para el siguiente proceso electoral.

Por lo pronto, PAZ y Somos México ya pusieron un pie en el Consejo General del INE, y la demanda mínima es que honren sus postulados y estatutos, haciendo una contienda de altura para bien de la democracia. Por ello, esta semana asistieron a su primera reunión en el INE, donde se designó, por parte de Somos México, a Guadalupe Acosta Naranjo como líder nacional del nuevo partido.

Y como en todo lo que involucra el mundo de la política partidista, hay algarabía, pero también inconformidad. En las filas de los partidos que ya contaban con registro, este es el momento del análisis de sus plataformas, con el nuevo esquema de opciones que tendrán los ciudadanos.