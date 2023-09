Opciones para ver en streaming: Oro, infidelidades, supermodelos y Mel Gibson

Ya entrado el otoño los estrenos de series en plataformas de streaming han seguido su curso con producciones de diversos géneros que vale la pena recomendar:

‘EL ORO’ (‘The Gold’, Paramount Plus)

En el espacio que dejó vacante los domingos en la noche el final de la primera temporada de “Operativo: Lioness” se estrenaron los primeros dos capítulos de esta serie de manufactura británica que recrea el caso de la vida real del atraco a la casa de valores Brink´s Mat de Londres en 1983 por parte de unos ladrones que en lugar del millón de libras esterlinas por el que iban se encontraron con lingotes de oro que, al llevarse, los orilló a tomar diversas medidas para poder ir accediendo a los 26 millones de libras que valían en su moment. Protagonizan Hugh Bonneville (“Dowton Abbey”); Jack London (“Slow Horses”) y Dominic Cooper (“Mamma mia”), entre otros.

‘SENDEROS PELIGROSOS’ (‘Wilderness’, Amazon Prime Video)

Teniendo como tema musical la exitosa rola de la cantante de moda Taylor Swift “Look What You Made Me Do” esta serie que combina el género dramático con el thriller bien podría resumirse como una especie de “Atracción fatal” del nuevo milenio pero en reversa, es decir, la maquinación de una joven esposa, Liv Taylor (Jenna Coleman, de “Doctor Who”) de un viaje a escenarios boscosos en compañía de su esposo Will (Oliver Jackson-Cohen, de “El hombre invisible” y “Apariencias”) con tal de sacar a flote su infidelidad con una compañera de trabajo con las trágicas consecuencias que tiene como resultado. De seis episodios disponibles en su totalidad.

‘SUPERMODELOS’ (Apple TV Plus)

Con cuatro capítulos que se estrenaron juntos en esta plataforma desde el pasado miércoles tenemos esta serie documental que protagonizan cuatro de las más grandes top models o super modelos de la década de los 90: las norteamericanas Christy Turlington y Cindy Crawford; la canadiense Linda Evangelista y la británica Naomi Campbell, recordando sus inicios en este oficio desde que eran todavía adolescentes en la década de los 80 y de cómo a partir de protagonizar el video “Fredoom ‘90” del cantante británico George Michael sus carreras despuntaron pero también como al paso de los años y las décadas sus vidas tomaron diversos cursos a pesar de seguir manteniendo la amistad de entonces.

‘EL CONTINENTAL: DEL MUNDO DE JOHN WICK’ (‘The Continental’, Amazon Prime Video)

Colgándose literalmente del éxito que ha tenido en la pantalla grande una saga como la de “John Wick” como dicta su subtítulo en castellano el director y productor afroamericano Albert Hughes (“Desde el infierno”; “El libro de los secretos”) esta es una precuela de aquella historia que se sitúa a mediados de la década de los 70 en donde el protagonista es un joven británico de nombre Winston Scott (“The Flight Attendant”; Ambulancia”) quien es secuestrado por los hombres de Cormac (el ganador del Oscar Mel Gibson) para despertar en el penthouse del hotel Continental del título en la ciudad de Nueva York para recibir la encomienda de buscar a su hermano Frankie (Ben Robson) al que tenía años de no ver.

El problema es que Frankie era de los hombres de confianza de Cormac y al robarle un cofre con unas monedas que representan un tesoro para el mafioso lo ha convertido en automático en su enemigo y alguien al que solo su hermano pudiera localizar. El gran atractivo de esta serie es su estética cinematográfica y sin lugar a dudas a Mel Gibson en su primera serie de televisión y un tipo de cine que no hacía desde “Revancha” (1999). Consta de tres episodios, el primero disponible desde el viernes.

