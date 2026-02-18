Operaciones no tan secretas entre México y Estados Unidos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó ayer que se había asegurado una avioneta monomotor que transportaba media tonelada de cocaína, que había sido detectada volando sobre Oaxaca, y cuya imagen congelada difundió en las redes sociales. La imagen es similar en ángulo y formato a los videos que publica el Pentágono de las lanchas de presuntos “terroristas”, supuestamente con drogas, a las que ataca en el mar con una tecnología que, hasta donde se sabe, no tiene México.

Los drones que utilizan los militares en México –principalmente el Ehécatl, fabricado por Hydra Technologies– operan a alturas tácticas para vigilancia y reconocimiento que superan los mil metros de altura, mientras que los estadounidenses –sobre todo el más utilizado, el MQ-9 Reaper– realizan esas actividades a alturas de entre 7.5 y 12 kilómetros. Los drones sirven para atacar objetivos, como lo ha instrumentado Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, y en ocasiones, como ha hecho el MQ-9 Reaper varias veces sobre territorio mexicano, para recolectar información de inteligencia sobre los cárteles de la droga.

Lo que se ve en esas imágenes es la parte final del producto de inteligencia. Las lanchas o los aviones no son detectados por los drones, sino por la vigilancia de satélites que, cuando localizan barcos o naves en patrones clandestinos, envían la información a sus mandos centrales para que se tome la decisión de atacarlos o vigilarlos mediante los drones. Las naves con drogas que vuelan en el espacio aéreo mexicano lo hacen a alturas tan bajas que no son registradas por los radares que tiene la Marina, como sucedió con el avión en donde una unidad de élite estadounidense sacó del país a Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, en julio de 2024, sin ser detectado.

Ninguna de las naves no tripuladas por personas que han sobrevolado el territorio mexicano ha estado artillada, que es lo que se supone sucedió con la pequeña avioneta que, probablemente, porque es como operan los estadounidenses, fue detectada desde que salió –presumiblemente de Colombia, de donde parten los cargamentos de cocaína– y se notificó a las autoridades mexicanas para que la interceptaran y obligaran a aterrizar.

Esta operación muestra, por primera vez, el restablecimiento de importantes niveles de cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra los cárteles, que no se había visto desde el gobierno de Felipe Calderón, cuando el seguimiento de cargamentos aéreos o marítimos con drogas de América del Sur era monitoreado en tiempo real por las autoridades mexicanas en una sala secreta –por el acceso limitado a ella– en el sótano del búnker de la Secretaría de Seguridad donde estaba Plataforma México. Esa estructura fue desmantelada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien rompió la cooperación bilateral, la cual se cerró casi por completo durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La nueva cooperación entre los dos gobiernos en materia de seguridad es como jugar póker con cartas abiertas: está todo sobre la mesa, pero no todos pueden ver lo que está ante sus ojos. La dinámica de la relación cambió después de que la CIA y el Pentágono enviaron aviones espías a sobrevolar territorio mexicano para recolectar inteligencia de los cárteles e interceptar comunicaciones sin informar al gobierno mexicano, permitiendo que sus naves fueran “vistas” por rastreadores comerciales, como una forma de presión a Palacio Nacional.

No fueron los únicos vuelos espías que se hicieron y realizan hoy en día, pero a diferencia de hace un año, los estadounidenses están notificando a los mexicanos cuando los realizan –han escalado a tres o cuatro vuelos por semana en el último mes–, además de que se han estado superando las resistencias en México para permitir que fuerzas de élite del Ejército y la Marina de Estados Unidos realicen periodos regulares de capacitación a las fuerzas especiales mexicanas en la lucha contra el terrorismo y narcotráfico. La última fue la autorización para que un equipo de marinos del SEAL Team 2 realice capacitación y ejercicios conjuntos con marinos mexicanos en Campeche y Quintana Roo durante cinco meses.

De acuerdo con el sitio especializado Politico.com, el rechazo se venció tras la visita de una comisión bicameral del Capitolio, hace una semana y media, que logró que, con retraso de un mes, el Senado aprobara la capacitación que había sido pedida originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, aparentemente para aliviar la presión del presidente Donald Trump para enviar tropas a México a luchar contra los cárteles. El esquema seguido también es similar al que se desarrolló durante el gobierno de Calderón.

El SEAL Team 2 es uno de los ocho cuerpos de élite de la Marina estadounidense que fue formado para conducir guerras no convencionales, acciones directas y misiones contraterroristas, que en sus experiencias tiene un negro episodio, Granada en 1983, cuando fuerzas militares estadounidenses y caribeñas invadieron la isla tras denunciar el presidente Ronald Reagan una fuerte presencia cubana y rusa, que culminó con la muerte del primer ministro Maurice Bishop. El año pasado estuvieron en México otras unidades SEAL y Boinas Verdes, las fuerzas especiales del Ejército estadounidense.

La duración de esta capacitación y ejercicios llama la atención y levanta interrogantes. Los entrenamientos comenzarán en San Miguel de los Jagueyes, en el Estado de México, donde se encuentra el Campo Militar 37-C, y de ahí se moverán a Campeche y a Quintana Roo. No hay explicación del porqué se realizarán en esas dos zonas, aunque ha trascendido que se está preparando un ejercicio militar entre los dos países de gran escala en el Golfo de México, con la participación de buques de guerra estadounidenses.

La colaboración bilateral, es un hecho, se ha estado incrementando. Varios golpes importantes recientes del gabinete de seguridad mexicano fueron resultado de la información que compartieron las agencias de inteligencia estadounidenses, mientras que la imagen satelital que publicó García Harfuch es la evidencia de una restauración de la cooperación inexistente durante 15 años.

Lo que está haciendo Sheinbaum no es del agrado de los duros de Morena, que piensan que García Harfuch es muy complaciente con Washington. Pero lo que está haciendo es ganar tiempo y apaciguar a Trump, quien ha dejado de presionar con el envío de sus tropas, cuando menos, por ahora.

