Origen es destino

¿Les platico? ¡Arre!

Se trata del Destino Manifiesto, acuñado como tal por John O´Sullivan en 1845, que refleja la ideología de la expansión territorial.

Es una doctrina del siglo XIX que “avala” la expansión de EEUU, por tratarse de una nación “elegida” (¿por quién?) para llevar la democracia a otras regiones, comenzando por su propio territorio.

Esto, sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas originarios asentados en su suelo antes que los colonizadores.

Comencemos por lo más cercano a nosotros: La intervención norteamericana en México, que se dio entre 1846 y 1848, tras haberse anexado “por sus pistolas” a Texas en 1845.

No buscaba democracia. Era tierra.

Así, el debilitado régimen de México sucumbió ante el poderío armado de su vecino y perdió la mitad de su territorio, lo que hoy es la alta California; Santa Fe, Nuevo México; la mayor parte de Arizona; Nevada; Utah; Wyoming y Colorado.

Como “compensación”, el gobierno estadounidense entregó al mexicano, 15 millones de dólares, que sirvieron para alimentar la guerra intestina que nuestro País enfrentaba en esos años y seguramente una parte terminó en los bolsillos de los políticos del régimen.

Los norteamericanos expandieron territorio a costa de sus vecinos, no buscando promover la democracia, sino para crecer en intereses comerciales:

- Al sur, México.

- En el extremo norte, Alaska, por cuyo territorio pagaron 7 millones 200,000 dólares al imperio ruso en 1867.

- En el Pacífico, Hawaii, convertido en 1952 en uno de los 50 estados de EEUU.

- En el Caribe, Puerto Rico, Estado Libre Asociado desde 1952.

El Informe La Creta, del Servicio de Investigación del Congreso de EEUU, indica en su capítulo sobre Relaciones Internacionales, que la expansión territorial y comercial de ese país comprende invasiones, declaraciones de guerra y anexiones que NADA TIENEN QUE VER CON LA DEMOCRACIA.

Se trata de un país vengativo, que me recuerda una frase de Pablo Escobar, el macro narco colombiano: “El que riendo me la hace, llorando me la paga”.

Historial bélico de nuestro vecinito:

- Guerras indias: Durante 250 años tomó parte en conflictos con nativos americanos, apoderándose de tierras y recursos.

- Su entrada a la II Guerra Mundial se debió al ataque japonés a la base naval de EEUU en Pearl Harbor, Hawaii, el 7 de diciembre de 1941.

- Corea, 1950: Tres años de guerra resultaron en la división de ese país en dos: La del sur y la del norte.

- Vietnam, 1965: EEUU perdió, tras 10 años de intervenir en ese país.

- Buscando cobrar venganza tras los atentados a las Torres Gemelas en 2001, invadieron Afganistán y Pakistán en su persecución por Osama Bin Laden. Esto les costó -según el mismo Informe La Creta- 2,750 millones de dólares durante 10 años.

- Guerra de Irán, 1989: EEUU envió tropas para apoyar a los revolucionarios del Ayatollah Ruhollah Khomeini. Perdieron.

- Guerra del Golfo, 1990: EEUU y sus aliados invaden Irak, para derrocar al gobierno de Sadam Hussein, que finalmente fue ejecutado.

Junio 21-2025:

- EEUU entra a la guerra de Israel contra Irán.

- Donald Trump ordena el bombardeo de instalaciones nucleares en Irán.

- La noche de este sábado aparece en la Casa Blanca, flanqueado por su vice presidente y los secretarios de Estado y Defensa, para informar que el ataque busca evitar que ese país fabrique armas nucleares.

- Pero ¿y las que EEUU no para de fabricar? Es -de hecho- el país más armado nuclearmente.

- O sea, como preguntaba mi abuela la alcaldesa: “¿Por qué tú sí y los otros no?”

- Trump dijo anoche que Irán debe hacer la paz o habrá ataques mayores que expondrán a su población a un fin catastrófico.

- El gobierno del país atacado dijo anoche mismo que por el momento, no están dispuestos a recurrir a la diplomacia.

- En respuesta al bombardeo norteamericano, lanzó misiles contra Israel en el amanecer de este domingo 22.

- Israel respondió con sus propios ataques contra Irán.

- Se necesita tener muy poca madre -o no tenerla- para hablar de paz haciendo la guerra.

- ¿Dónde quedó la promesa de Trump durante su campaña presidencial, de mantener a ese país “fuera de estúpidas guerras interminables”?

- Cuando Israel comenzó sus ataques, Marco Rubio declaró: “No estamos involucrados en ataques contra Irán”. Trump dijo que en las próximas dos semanas decidiría si ayudaría a su aliado. Tardó dos días.

- De hecho, 40,000 soldados norteamericanos están estacionados en dicha región desde que inició el conflicto entre Israel e Irán.

- El mismo Informe La Creta calcula en 55 millones de dólares diarios, el costo de mantener a ese ejército a la espera de ser llamados para entrar en acción.

- Se trata de un giro extraordinario e inesperado para un país que se suponía iba a dejar atrás 20 años de guerras en el Medio Oriente.

- Existe un Tratado de No Proliferación Nuclear, pero éste no es reconocido ni ha sido firmado por los países que tienen armas nucleares: EEUU, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Israel, China y Corea del Norte.

- Así, ¿para qué sirve el mentado Tratado?

- Trump califica a Irán como el acosador del Medio Oriente.

- ¿Acaso EEUU no es eso precisamente, un acosador, a nivel mundial?

Consecuencias:

- Irán podría tomar represalias. EEUU tiene tropas, bases y buques de guerra en todo el Oriente Medio. Irán podría atacarlos.

- También puede causar estragos en el transporte marítimo internacional si cierra el Estrecho de Ormuz, paso crucial para el petróleo y gas natural del mundo.

- Las milicias aliadas de Irán en la región, incluídos los hutíes en Yemen, Hezbolá en Líbano y los grupos armados de Irak, no se han unido a la lucha, pero podrían hacerlo.

- António Guterres, secretario general de la ONU, calificó los ataques de EEUU a Irán como una “escalada peligrosa y una amenaza a la paz y la seguridad internacionales”.

- Los republicanos, entre ellos Mike Johnson y John Thune, apoyaron a Trump.

- Los demócratas condenaron el ataque y lo calificaron como inconstitucional.

- Advirtieron que podría arrastrar a EEUU a una larga guerra.

CAJÓN DESASTRE:

- Y todo por el supuesto mandato divino del Destino Manifiesto.

- Que pasen ustedes hoy, un plácido domingo.

