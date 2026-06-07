Denuncia formalmente Morena supuesta compra de votos a través de códigos QR en Coahuila

Durante el desarrollo de la elección, el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, denunció la aparición de códigos QR en distintas casillas, los cuales —afirmó— serían utilizados como un mecanismo para registrar y comprobar votos a favor de determinados partidos.

Las dirigencias estatal y nacional de Morena en Coahuila informaron que promoverán diversos recursos legales por la presunta compra de votos que, aseguran, ha sido operada por el PRI durante la jornada electoral de este 7 de junio para renovar el Congreso del Estado.

Según explicó, Morena obtuvo evidencia en las últimas horas, presuntamente proporcionada por personas vinculadas al PRI y a su coalición con la UDC.

“La misma gente del PRI está triste y decepcionada y nos han hecho llegar evidencias de los códigos y además de cómo funcionan”, declaró.

Detalló que, presuntamente, operadores políticos solicitan a los ciudadanos acudir a votar y mostrar el código QR en una selfie tomada al momento de emitir el sufragio, como forma de validación para la entrega de dinero.

De acuerdo con Morena, estos apoyos económicos oscilarían entre 200 y 500 pesos.

“A los operadores del PRI les hacemos un llamado a que no se arriesguen porque esto es un delito grave. Queremos que las elecciones sean, independientemente del resultado, en el marco legal”, expresó Del Bosque.

Por su parte, el representante de Morena ante el INE, Guillermo Santiago, informó que la queja ya fue presentada ante el Instituto Electoral de Coahuila y que también acudirán ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Asimismo, adelantó que solicitarán la intervención de la Policía Cibernética para investigar la infraestructura digital relacionada con los códigos QR y de la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear posibles movimientos de recursos.

“Que investiguen a las empresas y proveedores tecnológicos que se han prestado para la operación, así como el retiro masivo de dinero en efectivo”, señaló Santiago, quien además pidió que se congelen las cuentas del PRI mientras se esclarecen los hechos.