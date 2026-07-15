OSC: ¿Financiamientos injerencistas?

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    OSC: ¿Financiamientos injerencistas?
    La CNDH, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, acusa a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que han acompañado a los familiares de Ayotzinapa de recibir financiamiento de fundaciones extranjeras con “intereses injerencistas”. CUARTOSCURO

El apoyo financiero de fundaciones que la CNDH condena ha sido legal, legítimo y transparente

En su recomendación del 2 de julio sobre el caso Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se lanza contra las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que han acompañado a los familiares de los normalistas desaparecidos; las acusa de recibir financiamiento de fundaciones extranjeras con “intereses injerencistas”. Es una crítica absurda en un mundo en que el éxito de una causa requiere de los apoyos externos.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH o Pro), que está entre los señalados por la CNDH, ha acompañado desde un primer momento a las madres y padres de Ayotzinapa y, como tal, ha sido un visitante asiduo de Palacio Nacional. En 36 ocasiones estuvo reunido con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y en siete con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué entonces la CNDH lo acusa junto con otras OSC?

https://vanguardia.com.mx/opinion/rascando-los-limites-de-la-libertad-de-expresion-EC21983205

Una posible razón es que la CNDH quiere sumarse a los esfuerzos que está haciendo la 4T por presentarse como la heroica defensora de una patria atacada por la potencia que exige la entrega de Rubén Rocha y sus asociados. Es una descalificación condenada al fracaso porque desde hace medio siglo la defensa de múltiples derechos se ha construido sobre los entendimientos con el exterior. Lo confirmo con el exitoso feminismo mexicano.

La académica y feminista Marta Lamas atribuye los éxitos de ese movimiento a tres factores: 1) las protestas en la plaza pública; 2) el trabajo de académicos y activistas de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que generan y difunden el conocimiento que las recubrió de legitimidad; y 3) la existencia de funcionarios y políticos dispuestos a escuchar y respaldar sus demandas en causas tan concretas como la interrupción legal del embarazo (GIRE, 30 años, México, 2022).

Añado dos factores adicionales. El primero es la diplomacia feminista. Desde el principio, ellas establecieron vínculos personales e institucionales con sus contrapartes en otros países, con gobiernos extranjeros y con organismos multilaterales. Los acuerdos que aprobaban los gobiernos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) eran después difundidos y defendidos ante las autoridades mexicanas.

El segundo fue su capacidad para allegarse recursos necesarios a fin de sufragar el trabajo de activistas, académicas y organizaciones de la sociedad civil en campañas específicas. El apoyo financiero de fundaciones que la CNDH condena ha sido legal, legítimo y transparente, obtenido tras rigurosos procesos de selección y supervisión, y siempre declarado ante las autoridades hacendarias.

Si el feminismo mexicano es el movimiento más exitoso del siglo 20 en nuestro país, se debe en parte a que el apoyo externo lo puso al servicio de una estrategia multidimensional que ha ido y venido entre la protesta, la propuesta y el cabildeo. Ese modelo ha servido a los activistas del medio ambiente, de la diversidad sexual y a las víctimas de la represión estatal y/o de la violencia criminal.

Desde el primer día, las madres y padres de Ayotzinapa salieron al mundo y pidieron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Poco después, lograron que el presidente Enrique Peña Nieto aceptara la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que tantas jaquecas ha provocado a tres presidencias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cndh-emite-nueva-recomendacion-sobre-ayotzinapa-revisa-papel-del-giei-y-del-ejercito-KF22057915

En múltiples ocasiones recibieron el respaldo del Poder Ejecutivo. Fue Andrés Manuel López Obrador quien solicitó en 2021 a la vicepresidenta Kamala Harris las grabaciones de las conversaciones entre Guerreros Unidos y/o las dependencias de seguridad federales, estatales y municipales. Ese material llevó a un choque con los militares que terminaría descarrilando el compromiso de Morena con la investigación sobre Ayotzinapa.

Se multiplican los indicios de que los gobiernos de la 4T han perdido la brújula sobre qué hacer con las víctimas. Están profundamente divididos. Este martes, Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), calificó a la recomendación de la CNDH de “nuevo tropiezo” y enumeró deficiencias, sesgos, epítetos y mentiras. Eso habla bien de él, y mal, muy mal de Rosario Piedra Ibarra.

En diciembre cumplirán 20 años las guerras del narco. Multipliquemos los memoriales y las conferencias; en México y el resto del mundo.

@sergioaguayo

Colaboró Elena Simón Hernández

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


43 De Ayotzinapa
Derechos humanos
organizaciones civiles

Organizaciones


CNDH

Sergio Aguayo

Sergio Aguayo

Sergio Aguayo Quezada es un académico, analista, internacionalista y promotor mexicano de los derechos humanos y la democracia. Egresado de la Universidad de Guadalajara.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Solo el 8.8 por ciento de los trabajadores en Saltillo cuenta con ingresos suficientes para adquirir una vivienda sin apoyos adicionales.

Además de la satisfacción, Coahuila tiene uno de los costos más altos de vida
La propuesta presentada en el Congreso de Coahuila busca disminuir el uso excesivo de celulares en los planteles educativos.

Plantean restringir el uso de celulares en escuelas de Coahuila
La planta de General Motors en Ramos Arizpe registró una fuerte caída en las exportaciones de sus modelos eléctricos durante el primer semestre del año.

Caen más de 80% exportaciones de autos eléctricos fabricados en Coahuila

Los perros son la mascota predilecta de los coahuilenses: hay más de un millón en la entidad.

Coahuila: Crece número de mascotas y superan los 2 millones; entidad es ‘team perros’
La localización ocurrió tras una solicitud de colaboración entre autoridades de Nuevo León y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

Localizan en Saltillo a niños sustraídos de una guardería en Nuevo León

Una por otra, la negociación de Marina del Pilar

Una por otra, la negociación de Marina del Pilar
Asesino de paisanos

Asesino de paisanos
true

Los mexicanos estamos ‘satisfechos’ con la vida