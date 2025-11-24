Oscar honoríficos, Miss Universo en el cine mexicano y octogenarios

La tercera semana de noviembre inició en lo cinematográfico la noche del domingo 16 con la ceremonia de entrega de los Oscar honoríficos a creadores con décadas de trayectoria en el Séptimo Arte.

Entre los homenajeados este año se encontraban la coreógrafa afroamericana Debbie Allen (“Fama”); la cantante y actriz Dolly Parton (“Cómo Eliminar a su Jefe”) y el director de arte también afroamericano Wynn Thomas (escenógrafo de cabecera del cineasta Spike Lee), pero quien aprovechó para dedicarles una buena parte de su discurso fue el actor Tom Cruise, cuyo Oscar fue entregado por el cineasta mexicano —ganador en dos años consecutivos de la estatuilla dorada al Mejor Director del 2014 por “Birdman” y del 2015 por “El Renacido”— Alejandro González Iñárritu, con quien Cruise filma su más reciente película.

Nominado con anterioridad en cuatro ocasiones a Mejor Actor —en 1989 por “Nacido el 4 de julio”, de Oliver Stone; 1996 por “Jerry Maguire: Amor y desafío”, de Cameron Crowe; al Mejor Actor de Reparto de 1999 por “Magnolia”, de Paul Thomas Anderson y más recientemente a la Mejor Película del 2022 por “Top Gun: Maverick”, de Joseph Kosinksi—, Cruise tenía años en que propios y extraños consideraban que ya era hora de darle su premio, en especial cuando esta última película fue prácticamente la que salvó a la industria del cine en general luego del azote de la pandemia al regresar a los grandes públicos a los cines. Muchas felicidades.

De esa ceremonia pasamos el jueves a la de Miss Universo 2025 que dio a México por cuarta vez la corona, gracias a la tabasqueña Fátima Bosch. Pero en materia cinematográfica vale la pena resaltar que en el cine nacional han brillado desde el año de 1953 mujeres como la jalisciense Ana Bertha Lepe —quien fue la primera en acercarse al sitio de honor al quedar en un tercer lugar— así como la ganadora de ese año, la francesa Christiane Martel, quien al radicar en México como esposa del empresario y político Miguel Alemán Velasco protagonizó películas como “Adán y Eva” (Alberto Gout, 1956), junto a Carlos Baena o “Yo, Pecador” (Alfonso Corona Blake, 1959), al lado de José Mujica, entre otras.

Tres años después de quedar Ana Bertha en el tercer sitio fue la modelo Erna Martha Bauman, quien luego de quedar como representante de México entre las quince finalistas en el año de 1956, a su regreso a México sobresalió en cintas como “El mundo de los vampiros”(Alfonso Corona Blake, 1961) junto a Guillermo Murray, o “Las troyanas” (Sergio Véjar, 1963), al lado de Ofelia Guilmáin y Carmen Montejo, y quien además falleció el viernes 21 a los 87 años de edad. Posteriormente, hasta el nuevo milenio la segunda mexicana ganadora en Miss Universo, la tapatía Ximena Navarrete, destacó en el cine al protagonizar “108 costuras”, de Fernando Kalife, filmada en Saltillo.

El mismo viernes 21, contrastando con la muerte de Erna Bauman, quien llegó a los 80 años de edad fue la actriz norteamericana Goldie Hawn, ganadora del Oscar a la Mejor Actriz de Reparto de 1969 por “Flor de cactus”, de Gene Saks y recordada por papeles en éxitos que van desde “Juego sucio” (Colin Higgins, 1978) a “La muerte le sienta bien” (Robert Zemeckis, 1992). Mientras tanto, la noche del domingo se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento a los 81 años de edad del actor alemán Udo Kier, quien en seis décadas de trabajo en el Séptimo Arte trabajó con Argento, Fassbinder, Von Trier y Van Sant, entre otros más.

