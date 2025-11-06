¿Para qué me tomo un selfie en un baño público (o privado)? ¿Cúal es la intencionalidad con la cual acciono en la vida? Autoconocimiento y libertad

Hoy vi otra de esas fotos, los selfies tomadas en algún baño. Supongo que la intención es aprovechar los espejos que existen en estos lugares, pero cuestiono la estética de los excusados que se asoman, y también de las condiciones de los lugares en sí. ¿Para qué tomamos selfies? Yo lo hago para verme en mi mejor ángulo y disfrutar de verme bonita. No toda fotografía de mí sale bonita, para mi gusto. Y pienso que presumir de un baño (aunque admitidamente hay unos hermosos) carece de sentido. ¿No sería bueno usar una app de fondos para editar las fotos? Caray, estamos tomando la foto para presumir el outfit y lo bien que nos vemos...¿por qué no hacer un poquito más de esfuerzo?

Estoy reflexionando lo que hago y dejo de hacer para estar a la altura, más o menos, de mis propios parámetros. Es verdad que a veces mis parámetros son tan elevados que jamás los alcanzaré ni yo ni nadie, pero si hago el trabajo de reconocer y establecer mis valores y condiciones de vida, tal vez pueda lograr la congruencia entre lo que pienso y lo que hago. Y eso es arte puro.

La congruencia entre el pensar, el sentir y el hacer aporta la tranquilidad, esa seguridad que me da la comodidad de vivir una historia de vida que va de acuerdo a lo que voy escribiendo dentro de mí a cada vuelta de mi andar. La expresión “por primera vez en la vida” puede encerrar una declaración de un logro o de una desviación. O bien hice algo plenamente satisfactorio o algo que carecía de sentido desde lo que predico como mi filosofía y estilo de vida.

Me queda claro que el selfie tomado en el baño puede tener un sentido que nadie alcanza entender. Con que yo tenga el referente para darle sentido es suficiente. ¿Qué pasa cuando no tiene sentido ni para mí? Creo que se vuelve uno de los tantos ¿para qué? que tendría que estarme cuestionando casi siempre. Responder los ¿para qué? de mi manera de accionar en mi vida me dará muchísima información sobre mí. Y me parece recordar que alguna vez Claudio Naranjo dijo que el autoconocimiento es la puerta a la libertad.