Patrones viven en el aire acondicionado norteamericano y su personal en apagones mexicanos

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Opinión
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    Patrones viven en el aire acondicionado norteamericano y su personal en apagones mexicanos
    De los apagones no nos salva ni Superman. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Plácido DETONA Incongruencias de la I.P. nacional

Primero, una pertinente aclaración:

- La presidente Sheinbaum dice que México no sufre apagones masivos, sino interrupciones del servicio eléctrico por fallas de distribución.

- Un jo-jo-jo coso lambiscón naranjón disfrazado de “analista periodístico” en la secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León, incluso babosea al respecto con una canción de Daniela Romo.

- Aclarado el punto, pasemos al tema.

¿Les platico? ¡Arre!

- Se fueron buscando el “american way of life” para ellos y sus familias.

$!La presidente Sheinbaum dice que México no sufre apagones masivos, sino interrupciones del servicio eléctrico por fallas de distribución.
La presidente Sheinbaum dice que México no sufre apagones masivos, sino interrupciones del servicio eléctrico por fallas de distribución. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

- Se fueron por miedo a la inseguridad pero también por la calidad de la educación pública en EEUU.

- Algunos nacieron en McAllen o en Laredo Texxxas, cuando era costumbre de los pudientes, llevar al otro lado a parir a las embarazadas. Antes se podía, pero con Trump, ya no.

- El poder de la bragueta hizo ciudadanos a algunos advenedizos que casaron con “gringas sampetrinas” y ya son paisanos de Trump o de jodido, presumen su green card.

”Braseros bragueteros”:

Son los nuevos “braseros”, pero se llaman a sí mismos “migrantes emprendedores”.

Bastó con que uno -o dos- de sus familiares se fueran allende el Bravo, para que ellos también se apuntaran.

$!Los apagones que sufrimos por cortesía de la CFE, cada vez vuelve a los mexicanos, más cubanos.
Los apagones que sufrimos por cortesía de la CFE, cada vez vuelve a los mexicanos, más cubanos. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Pero los muy... “simpáticos”, no son empáticos con sus trabajadores, que mueven los telares de negocios en el bajo mundo en que cada vez se convierte México.

”Gracias” a AMLO, los mexicanos somos cada vez más cubanos, chico...

Los apagones que sufrimos por cortesía de la CFE, cada vez vuelve a los mexicanos, más cubanos, mientras sus patrones son cada vez más americanos, yes sir...

Un contacto que tengo en COPARMEX me compartió la siguiente información, con la condición del anonimato.

$!Apagones.
Apagones. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Confesó que ha pasado estos datos a otros medios locales que presumen ser independientes y nacionales, pero inexplicablemente NO la difunden.

$!Hasta la Guardia Nacional le ha tenido que entrar a la vigilancia de sectores donde ocurren los masivos apagones.
Hasta la Guardia Nacional le ha tenido que entrar a la vigilancia de sectores donde ocurren los masivos apagones. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

“Espero que DETONA sí lo haga”. Aquí la tiene, mi estimado funcionario de los OISP. ¡Faltaba más...!

Para quienes no saben lo que significa ese acrónimo, les digo: OISP=Organismos Intermedios del Sector Privado. Servidos.

Paso al tema:

Debido a la inseguridad, muchos patrones migran a diversos lugares de EEUU, en busca también de educación pública barata para sus hijos, servicios médicos, créditos bancarios hasta para comprar huevos y otros privilegios que ofrece el “american way of life”.

Mi fuente me dice que no entiende el modelo económico de ganar pesos con sus empresas en México y pagar sus vidas en dólares, cuando lo lógico sería al revés, debido al costo de la moneda mexicana frente a la americana.

Snobismo=mamonería wanna be:

“Hay también algo de snobismo en todo esto”, me dijo.

La mayoría deja a sus empresas en manos de administradores de su propia plantilla. De familiares NO, ni lo mande el Dios de Spinoza. Cargan con toda la parentela posible.

“Se dan sus vueltas al terruño para hacer presencia simbólica y para atender a clientes o proveedores”, continuó.

Por la cercanía, muchos escogieron Texxxas y específicamente San Antonio, al que llaman “el nuevo San Pedro”, ¿veeeeees? Como diría el Pirrurris.

Mi contacto en COPARMEX los critica porque sabiendo que su personal sufre la falta de lu$, no vienen a compartir con ellos las penurias que sufren de este lado de la frontera.

Muchos de sus trabajadores no tienen lu$ ni en sus casas; ya se les jodieron los refrigeradores y otros electrodomésticos. Es obsceno y obscuro que sus patrones vivan en aire acondicionado y no tengan que andar comprando hielo para que no se pudran... los alimentos.

“¿Sabes cómo se ocupan de esto? Exigiendo a la COPARMEX, a la CAINTRA y CANACO que intervengamos ante la CFE para resolver el problema?”, continuó.

“No lo piden amablemente, lo exigen, aduciendo que para eso pagan sus cuotas como afiliados de dichos organismos”, prosiguió.

No se les ocurre venir acá donde siguen los cortes de luz; no son solidarios con sus trabajadores, los dejan solitarios. Quieren arreglar las cosas a distancia y con influencias.

Los muy cabrones están en sus casotas climatizadas hasta la madre en Texxxas, mientras el personal -de cuyo trabajo viven cómodamente de este lado- sufre calorones y otras desgracias en fábricas, talleres y casas, debido a las interrupciones del servicio eléctrico por fallas de distribución que receta la CFE. Esto también lo digo yo.

Sus empleados no pueden ver las fotos y videos de sus patrones en chats y redes sociales, porque si no tienen luz, menos internet.

Qué poca madre y que escasa... empatía la de estos patrones patanes. Por eso les va como les va con rotaciones de personal arriba del 100% anual, entre otras plagas empresariales.

Que con sus aires acondicionados texxxanos se la coman...

Y mientras tanto, ¿qué hace el gobierno?

$!El ex director de Pemex -cómplice de la CFE- Víctor Rodríguez Padilla, se entretiene cogiendo de piñata a su esposa.
El ex director de Pemex -cómplice de la CFE- Víctor Rodríguez Padilla, se entretiene cogiendo de piñata a su esposa. Grupo Detona

Por lo pronto, el ex director de Pemex -cómplice de la CFE- Víctor Rodríguez Padilla, se entretiene cogiendo de piñata a su esposa, según el video que ella misma viralizó en las malditas redes sociales, como las llamó Umberto Eco, desde su lecho de muerte.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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