Pedirá Morena a Federación protección para Attolini

La dirigencia nacional de Morena solicitará a la Secretaría de Seguridad Pública federal que brinde protección al diputado Antonio Attolini ante la serie de ataques en su contra.

A su vez, Attolini Murra pedirá a la Fiscalía estatal medidas de restricción contra Bernardo “N” y el ex secretario del Ayuntamiento de Torreón, Pepe Ganem, sus presuntos perseguidores.

TE PUEDE INTERESAR: Replica federación sistema de vigilancia de Coahuila

Bernardo “N” a quien Attolini acusó de navajear las llantas de su camioneta en el exterior de un Oxxo lagunero en fecha reciente, es auxiliar del Medio Ambiente en el ayuntamiento torreonense.

Entrevistado al respecto vía telefónica, el legislador morenista señaló que en la pasada visita de la líder nacional Luisa María Alcalde, a Piedras Negras, le informó de las agresiones sufridas.

La dirigente morenista le dio su respaldo y le pidió mantenerse firme contra la corrupción, en tanto se le informa de la persecución en su contra a la autoridad federal.

Este es el tercer acto de intimidación contra el legislador lagunero tras la agresión a golpes afuera del Coliseo Centenario, y de su detención y traslado a un depósito de grúas por una infracción.

El combativo diputado local aseguró que Bernardo “N” pertenece al círculo cercano de Pepe Ganem y de su esposa Martha Rodríguez, directora de Tribunales Municipales en Torreón.

“Decía el presidente López Obrador: tengo miedo, pero no soy cobarde”, expuso Attolini Murra, en un video junto a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.

SIGUEN VIVOS

Ni Gabriel Elizondo, ni Federico Fernández están impedidos de ser candidatos al gobierno de Coahuila, en caso de que no ocupen un cargo de elección popular.

Así lo informaron ex líderes del Revolucionario Institucional en Monclova, al aclarar que ese condicionante existió, pero ya fue eliminado desde hace varios años.

Los ex dirigentes municipales reconocieron que mucha gente tiene la creencia de que la regla aún esta vigente sobre todo porque fue público que esto evitó la candidatura de Raúl Sifuentes.

De resultar cierta la versión, sin importar diputaciones y alcaldías, el titular de Mejora Coahuila y el Fiscal General se mantienen en la reducida lista de aspirantes al gobierno coahuilteco.

Veremos y diremos...

MENSAJE EN CLAVE

Satisfactoria y suficiente resultó la rectificación y aclaración de que el nombre del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, no es marca registrada y se puede mencionar.

Saludos y adelante...

NI CÓMO AYUDARLES

Se imaginan a Rubén Moreira, Carolina Viggiano, Alito Moreno, Memo Anaya y Xavier Herrera ¿en campaña para ser diputados plurinominales?

Yo tampoco, pero eso es lo que plantea la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por supuesto que el PRI, el PAN y otros organismos políticos la rechazan, pues además de que las posiciones plurinominales son regalos políticos, las ocupan camarillas de poder en busca de fuero.

Es evidente que nadie en su sano juicio votaría por Rubén, por Alito, por Ricardo Anaya y por otros personajes innombrables y de una monumental antipatía.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan plan para que Américo Villarreal sea gobernador de Coahuila

Por esa razón es que se oponen a la reforma...

MADRID, MADRID

Alcaldes de pueblos mágicos de Coahuila hicieron berrinche a manera de presión al gobierno estatal, para que los llevaran a la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, España.

El evento inicia este miércoles y concluye el domingo 25 de este mes, y contará con México como país socio para mostrar su riqueza gastronómica, cultural y turística.

Hasta el pasado sábado, el estira y afloja de los alcaldes no cesaba, y la última palabra se le dio a la secretaria de Turismo, Cristina Amezcua.

¿Quiénes fueron los ganones?