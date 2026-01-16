Replica Federación sistema

La tecnología de vigilancia y de seguridad pública implementada en Coahuila será replicada por el gobierno federal en otras entidades del país, por instrucción presidencial.

En la mañanera de ayer, realizada en el Estado de México, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la instalación de arcos carreteros en distintos puntos de esta entidad.

García Harfuch destacó también el próximo funcionamiento de cinco mil cámaras de video para la identificación de rostros en tiempo real, como ya se hace en Coahuila desde hace años.

Tras la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a Omar García presentar estos avances tecnológicos y de inteligencia artificial en una mañanera desde Palacio Nacional.

El anuncio se dio en el marco del informe de las acciones que el gobierno federal implementará para la seguridad ciudadana durante el Mundial de Futbol de junio próximo.

REPARTICIÓN SALOMÓNICA

Tremendo agarrón sostuvieron los grupos del senador Miguel Ángel Riquelme y del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, en la asignación de candidatos a diputados locales.

Evidentemente los riquelmistas se impusieron a los romancistas y tomaron la delantera en la negociación con la dirigencia estatal del PRI, aunque cedieron algo al equipo del ayuntamiento.

Los nombres ya están palomeados y solo es cuestión de días para que éstos se oficialicen, en tanto a Miguel y a Román se les pidió unidad y pausar su pleito hasta luego de la elección.

Ambos serán responsables de lo bueno y malo que ocurra en el proceso electoral de junio próximo.

FERIA MADRILEÑA

A partir del lunes, la comitiva coahuilense que estará presente en la Feria Internacional de Turismo, en España, hará su arribo a Madrid.

La secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, lleva la representación de Coahuila para promover entre la comunidad internacional los pueblos mágicos y otros atractivos de la entidad.

La ruta vinícola de Parras y de Cuatro Ciénegas, la cabalgata de Sabinas, las comunidades Mascogo y Kikapú, se incluyen en los stands turísticos que instalará Coahuila en el corredor madrileño.

La Feria Internacional de Turismo de España inicia el miércoles 21 de enero y concluye el día 25 del mismo mes con la participación de 161 países y 967 expositores.

NOROÑA EN TORREÓN

“A ras de tierra”, se llama el encuentro que este domingo sostendrá en Torreón el senador Gerardo Fernández Noroña con la comunidad lagunera.

El evento está programado este 18 de enero, a las 13:00 horas, en el hotel Crown Plaza de la perla lagunera y la invitación es abierta al público en general, sin costo alguno.

Vale la pena que se aproveche la visita del senador para conocer su posicionamiento sobre su compañero de partido y diputado local, Tony Flores.

Ya ven que el líder estatal del PT, Ricardo Mejia Berdeja, justificó las ofensas y vulgaridades de Flores Guerra con el argumento de que “tiene su carácter”.

SIN RECURSOS

Descontento e impotencia sufren en Monclova los vendedores de autos de procedencia extranjera, tras la suspensión del decreto de nacionalización de “autos chocolate”.

Responsables de la UCD señalaron que, tras la quiebra de AHMSA, una de las opciones de la gente para generar recursos fue la venta de carros usados procedentes de Estados Unidos.

Ahora con la suspensión, decenas de vehículos se quedaron sin vender y eso ha generado fuertes pérdidas, por lo que pidieron la reactivación del decreto, al menos hasta diciembre de este año.

Así las cosas en la ex capital del acero...