Revelan plan para que Américo Villarreal sea gobernador de Coahuila

El “Plan Coahuila” del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, avanza inexorable y exitosamente, vía la Cuarta Transformación.

El mandatario tamaulipeco envió a esta entidad desde hace dos o tres años a su hijo Américo y lo ubicó convenientemente como delegado estatal del Bienestar de la 4T.

El joven político, por fortuna, se enamoró de la senadora morenista, Cecilia Guadiana, y hace apenas unos meses contrajeron nupcias en una suntuosa y emotiva ceremonia.

Ahora, Villarreal Santiago amarró en Morena la candidatura a una diputación federal para el 2027, y apueste usted a que lo veremos en el Congreso de la Unión defendiendo a Coahuila.

De ahí al 2029 sólo falta afianzar su presencia electoral en la entidad y, con el apoyo y conexiones políticas de la familia, obtener la postulación a la gubernatura coahuilteca, reconocen expertos.

El “Plan Coahuila” avanza y, llegado el momento de las encuestas, si es mujer, llevan la de ganar con Cecilia, y si es varón, Américo desplaza a Luis Fernando Salazar, revelaron políticos acuciosos.

Al tiempo...

PILGRIMS

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el director general de Pilgrims, Jesús Muñoz, anunciaron ayer en la mañanera una inversión de 200 millones de dólares en Coahuila.

La empresa, dedicada a la producción de pollos y productos frescos, iniciará en corto plazo con la apertura de nuevas instalaciones en varias regiones del estado.

Una de ellas, según información de oficinas de gobierno, será pronto instalada en la ciudad de Sabinas, con una importante generación de empleos.

Enhorabuena...

ALIANZA SIN CONFIANZA

El diputado federal del PT, Ricardo Mejia, reiteró que la coalición con Morena para las elecciones de este año y el 2027 es ya un hecho y solo falta formalizarla ante las autoridades electorales.

El líder estatal de este organismo político dijo que la alianza con los morenistas de Coahuila en los 16 distritos electorales, para la elección de diputados locales, está acordada con Diego del Bosque.

El PT obtuvo en la mesa de negociaciones cinco distritos electorales para encabezar las candidaturas, aunque con perfiles bajos y uno que otro controversial y agresivo.

El PT en la elección pasada obtuvo un buen número de votos, pero fracturas internas, falta de cumplimiento y el abandono de militantes hacen prever que este año no le va a ir muy bien.

PETICIÓN URGENTE

Medio en broma, medio en serio, pero dicen que la petición de año nuevo del alcalde monclovense Carlos Villarreal a su amigazo de Palacio Rosa tiene que ver con las diputaciones.

Charly, acá entre nos, pidió de favor que la diputada Lupita Oyervides y el legislador Alfredo Paredes sean reelectos para evitar que estén de tiempo completo en la capital del acero.

Y es que, aseguran que si como diputados andan de oficiosos y entrometidos en la vida política local, ya sin cargo público se van a convertir en una auténtica pesadilla regional.

No se sabe qué tan cierta sea esta versión, pero al interior de la alcaldía acerera el temor y la preocupación, que causan su posible regreso, es grande e inquietante.

Veremos y diremos...

LAS CRUCES

Dueños y encargadas de tienditas universitarias, rectores y funcionarios municipales de la Región Carbonífera pasan las de Caín con las visitas periódicas de importante funcionario regional.

Y es que, en cada recorrido, el citado representante les solicita dinero como cooperación para actividades partidistas, personales y hasta de carácter social.

Lo malo es que no se pueden negar a las exigencias, ante el temor de ser reportados y “quemados” en la capital coahuilense, dada su cercanía con las esferas del poder político estatal.

Por lo pronto, como si fuera un ave de mal agüero, cada vez que lo ven llegar las víctimas en potencia, se persignan y le ponen las cruces.