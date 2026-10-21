Felipe Salazar, alias “Pichorra”, fue famoso poeta popular. Nacido en Yucatán en el pasado siglo, sus versos andan aún en boca de la gente y forman parte ya del riquísimo folclor de la Península.

La musa de Pichorra era traviesa. En efecto, usa en su poesía el doble sentido y esa picardía que forma parte del modo de ser del yucateco. En Mérida subsiste el teatro popular, de tandas, donde es posible oír muy grandes badomías que sacan la risa de la gente.