Pensar por nosotros mismos: reflexiones sobre Todorov y la Ilustración

Todorov afirma que, para comportarnos como seres responsables, nos hace falta un marco conceptual que pueda fundamentar no sólo nuestros discursos, sino primordialmente nuestros actos. Es la búsqueda de ese marco lo que lo llevó hacia la vertiente humanista de la Ilustración. En los años previos a la Revolución francesa , por primera vez en la historia de la humanidad, los seres decidieron tomar las riendas de su destino y convertir el bienestar de la humanidad en el objetivo último de sus actos. El movimiento abarcó toda Europa. Todorov considera que intentar entender ese cambio radical puede ayudarnos a dar luz a los problemas que hoy nos aquejan.

En su obra “El Espíritu de la Ilustración”, Tzvetan Todorov analiza la corriente de pensamiento que mayor influencia ha ejercido en el desarrollo de la sociedad occidental: la vertiente humanista de la Ilustración. Este movimiento cultural, filosófico e intelectual europeo, que floreció entre los siglos 17 y 18, promovió que la razón es la fuente fundamental del conocimiento para entender el universo, y no la tradición ni la religión.

¿En qué consiste el proyecto de la Ilustración? El autor comenta que es difícil precisarlo por varias razones. Primero, debido a que la Ilustración fue una época de desenlace, recapitulación y síntesis, y no de innovación radical. Por otro lado, sus grandes ideas no se procrearon en el siglo 18, sino que se desprenden de la Antigüedad, de la Edad Media, del Renacimiento o de la época clásica. Tiene ideas tanto de Descartes como de Locke. Así como de los antiguos y de los modernos. Y es producto de muchos individuos que se involucraron más en un periodo de debate que de consenso.

Y, ¿cuáles son los pilares del proyecto de la Ilustración? Todorov habla de tres: la autonomía, la finalidad humana de nuestros actos y la universalidad. El primero consiste en privilegiar las elecciones y las decisiones personales en detrimento de lo que nos llega impuesto por una autoridad ajena a nosotros. Para poder asumir un compromiso, debemos disponer de total libertad para analizar, cuestionar, criticar y poner en duda. Se acabaron los dogmas y las instituciones sagradas. La primera autonomía que se conquista es la del conocimiento. Se parte de la base de que ninguna autoridad, por prestigiosa que sea y por bien establecida que esté, está exenta de críticas. El conocimiento tiene dos únicas fuentes: la razón y la experiencia.

La exigencia de autonomía transforma profundamente las sociedades políticas con base en dos principios. El primero, el de la soberanía; este principio, ya antiguo, adquiere un nuevo sentido: el origen de todo poder está en el pueblo y nada es superior a la voluntad general. El segundo es el de la libertad del individuo respecto de todo poder estatal, en los límites de un ámbito que le es propio. Para garantizar esta libertad, se vela por el pluralismo y por el equilibrio de los diferentes poderes.

Pero no se limita a la autonomía, ya que cuenta con sus propios medios de regulación. El primero tiene que ver con la finalidad de las acciones humanas liberadas. Sólo basta con amar a los demás seres humanos. En este sentido, el pensamiento de la Ilustración es humanismo. Y lo segundo lleva a la libre actuación, tanto de los individuos como de las comunidades, que consiste en afirmar que todos los seres humanos, por el mero hecho de serlo, poseen derechos inalienables. A la vez, tienen derecho a la vida y a la integridad física.