Pese a protestas y amargura de los inadaptados, Mundial FIFA 2026 se llena en todos lados

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    Pese a protestas y amargura de los inadaptados, Mundial FIFA 2026 se llena en todos lados
    Mundial FIFA 2026. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Plácido DETONA Estadios, plazas, parques, audiencia televisiva en México, marcan récords históricos

¿Les platico? ¡Arre!

Siempre hay pretextos para destilar hiel en vez de miel.

Felizmente, somos más quienes vemos el vaso medio lleno.

Los amargosos que buscan el arsénico en las semillas de la manzana, se envenenan en sus jugos y mordidas.

$!Ariba a la izquierda, con Diego Vega, de Asuntos Corporativos FEMSA, buen amigo.
Ariba a la izquierda, con Diego Vega, de Asuntos Corporativos FEMSA, buen amigo. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

En cambio, quienes nos comemos la manzana saboreando su sabor, nutrimos la esencia positiva de la vida.

El equipo de Grupo DETONA en Suiza comandado por María Sánchez, se acercó a la sede mundial de la FIFA en Zürichberg, una colina boscosa en el Distrito 7 de la capital suiza, y obtuvo en EXCLUSIVA los primeros números que hablan del éxito rotundo de esta Copa, al menos en México.

CDMX, Guadalajara y Monterrey superan a todas las sub sedes de Estados Unidos y Canadá por casi un 35% de audiencia medida en estadios, parques, plazas y tele espectadores.

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Mundial FIFA 2026 en Monterrey. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Con la condición del anonimato, uno de los jefes del área estadística de la FIFA le confió a María -quien escribe para nosotros sobre F1- que pese a todos los pronósticos negativos, el público se está volcando masivamente hacia los partidos de este Mundial ¡EN TODO MÉXICO!

Como buena mexicana que es -aunque casada desde hace 40 años con un suizo de cepa- María se le supo meter a su fuente en la FIFA, quien le dijo:

”La final de esta Copa pudo haber sido en la ciudad de México o en Guadalajara o en Monterrey más que en el Estadio MetLife, de East Rutherford, Nueva Jersey, donde se jugará el próximo 19 de julio, para dar fin a un torneo que incluyó por primera vez a 48 selecciones nacionales y 16 ciudades anfitrionas de los tres países”.

Otra cosa que averiguó María en la sede la FIFA en Zurich es que los altos mandos del Mundial -lejos de criticar- aplauden las medidas adoptadas por las autoridades de las ciudades sedes.

”Entienden que hay trifulcas; de hecho, las organizaciones opositoras a los países sedes siempre acostumbran aprovechar el escaparate que representa un Mundial, para protestar no solo de manera pacífica, sino también violenta”.

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Foto del gentío en Parque Fundidora con el Cerro de la Silla al fondo. Grupo Detona/Carlos Rodríguez/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

”Cada entidad gubernamental es libre de decidir si asiste a los eventos; la FIFA no maneja como obligación, que deban hacerlo. Somos respetuosos de la sensibilidad de cada gobernante, porque son ellos quienes mejor conocen las situación en sus plazas”, agregó la misma fuente y con eso, María Sánchez -la agente de Grupo DETONA en Suiza- selló su reporte, el primero que reporta lo que aquí acaban de leer.

Mientras tanto en Monterrey...

Fuimos invitados por el área de Asuntos Corporativos de FEMSA al partido entre Suecia y Túnez.

Atestiguamos la asistencia de 50,987 personas al Estadio BBVA Bancomer, donde juegan los Rayados. La mayor asistencia que había registrado antes de este domingo 14, era de 50,023. O sea: Nuevo récord, desde que dicho estadio fue inaugurado el 2 de agosto de 2015.

$!Mundial FIFA 2026 en Monterrey.
Mundial FIFA 2026 en Monterrey. Grupo Detona

El operativo logístico alrededor del coloso de acero fue coordinado directamente por el Alcalde, Héctor García García. Lo vimos en acción. La ocasión lo ameritaba.

Cero incidentes reportados, lo mismo que en la periferia colindante con Monterrey, Apodaca y San Nicolás. Todo mundo haciendo su jale, para callarles la boca a los amargosos.

El tráfico fue inusual para un domingo, pero los miles que andábamos en la calle hasta la media noche, entendemos que toda fiesta implica esto.

El Parque Fundidora se llenó hasta las banderas para ver a suecos y tunecinos, cosa que ha sucedido con los otros juegos programados para que la gente disfrute el Mundial.

Cajón Desastre:

- Ayer hubo 2goleadas2. La segunda fue en la portería, en los medios, en los chats, redes “u” lo que sea, de los frustrados agoreros del infortunio...

- Que con sus migajas se la coman, porque ni a pan llegan...

- Mañana cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y esperen noticias sobre mi demanda contra Sanjuana Martínez y lo que resulte en cuanto a la modalidad de asociación delictuosa por DIFAMACIÓN.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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