Petróleo de media noche

En la ceremonia de clausura de las Olimpiadas de Sídney 2000, la banda de rock australiana Midnight Oil protagonizó un momento icónico y políticamente cargado al interpretar su éxito “Beds Are Burning” vistiendo trajes negros con la palabra “SORRY”(Perdón) estampada en blanco. ¿Les platico los detalles clave de lo sucedido hace 26 años? ¡Arre!

La protesta: La palabra “SORRY” que apareció en la ropa de los músicos fue una protesta directa contra el entonces primer ministro australiano, John Howard, quien se negaba a disculparse oficialmente con la “Generación Robada” los niños aborígenes australianos que fueron arrebatados por la fuerza a sus familias, por el gobierno y las iglesias de ese país. (¿Les dice algo el parecido que guarda esa historia con lo que los barbajanes del ICE están haciendo con los migrantes en EEUU por órdenes directas de otro barbaján, Donald Trump?) El significado: Ese acto fue un llamado a la justicia social y a la reconciliación con la población indígena australiana, y fue visto por millones de personas en todo el mundo.

Los 100,000 que lo presenciaron en vivo (público y deportistas en la culminación de esos juegos olímpicos) festejaron de pie y bailando la protesta que representó esa pieza, mientras el primer ministro australiano permaneció sentado e inmutable en su asiento, totalmente apabullado por la demostración. Días antes de la ceremonia de clausura, el Comité Olímpico Internacional había aceptado la petición de John Howard y su gabinete, de prohibir a Midnight Oil la interpretación de esa canción, por considerarse agraviados. Peter Garret -el líder de la banda de rock- estuvo de acuerdo. Ensayaron otra canción en los preparativos, pero al momento en que medio mundo veía la transmisión en vivo del cierre de esas olimpiadas, los músicos se quitaron las capas que llevaban sobrepuestas y quedó a la vista la palabra “SORRY” que portaban en su ropa negra. Esa palabra fue una rama de olivo simbólica hacia los aborígenes que fueron expulsados de sus tierras por un gobierno que se negaba a pedirles disculpas.

Y entonces, tocaron la pieza censurada por el gobierno australiano, y los 100,000 en el estadio y millones por televisión coreamos cada palabra de su apabullante letra. Todos lo hicimos ahí y en el mundo, menos el primer ministro y su séquito de políticos, que debido a la presión mundial, terminaron disculpándose ante los pobladores originarios de Australia. La semejanza de ese hecho se transporta al presente con dos hechos igualmente importantes: 1.- Ni Trump ni ninguno de sus antecesores en la presidencia de EEUU le ha pedido disculpas a los pueblos que poblaron originalmente ese territorio, que fueron brutalmente despojados de vidas y tierras. 2.- Ahora ya sabemos en quiénes se inspiró López Obrador para pedirle a la Corona y al gobierno español que se disculparan por la sanguinaria conquista de lo que hoy es México. A diferencia de los australianos, los españoles nunca pidieron perdón. El impacto: El mensaje del gesto audaz de Midnight Oil fue recibido con fuerza y se convirtió en uno de los momentos más memorables de la clausura.

Su líder, Peter Garret, dijo hace 26 años que usaron la plataforma de los juegos olímpicos para abordar una “herida abierta” en la sociedad australiana. Muchas heridas como esa siguen abiertas en el mundo: - El despojo de EEUU a México de más de la mitad de su territorio en la guerra ficticia entre 1846 y 1848. - Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. - Sus invasiones a más de 70 países, incluyendo -por supuesto- México, Panamá (1989); Vietnam (1955-1975); Irak (2003); Afganistán (2001); Cuba (1961); Libia (2011); Siria (2014) y ahora, sus ataques con el mismo fin a Irán, sin descontar su intervención militar en Venezuela de donde “extrajo” a Nicolás Maduro y a su esposa. El Contexto: Midnight Oil se ha caracterizado por su activismo político y ambiental, y este acto consolidó su reputación como defensores de los derechos aborígenes o pueblos originarios. Siguen activos, pese a dos hechos importantes: 1.- La muerte de su baterista y miembro original de la banda, Rob Hirst, el 20 de enero de 2024, a los 70 años de edad, debido al cáncer de páncreas, uno de los más agresivos que existen. 2.- Peter Robert Garrett (1953) dejó al grupo en diciembre de 2002 para dedicarse a la política. Es miembro de la Orden Australiana y lo fue del Parlamento de Australia. Formó parte del Partido Laborista; lo sigue siendo de la Cámara de Representantes australiana desde 2004 y cuando su Partido ganó las elecciones de 2007, fue nombrado Ministro del Medio Ambiente, Patrimonio y las Artes, por el Primer Ministro Kevin Rudd. Se le sigue reconociendo por su contribución al medio ambiente. Esta es la labor de un auténtico activista. Nada qué ver con los de pacotilla que anidan sus egos y frustraciones en chats y redes, de donde no pasan -ni pasarán- porque para ser uno de verdad, se necesita talento, empuje y auténtica vocación de servicio a la humanidad, como la que le sobra a Garrey y les falta a los Daniel Hinojosa, Luis Gerardo Treviño, José Múzquiz, Guillermo Martínez Berlanga, Sanjuana Martínez La Loca y la banda de ignorantes y oportunistas que ocupan puestos en la secretaría general de Gobierno, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, y otras del gobierno de Nuevo León y de muchas otras entidades de este vapuleado y mundialista país -por lo de la Copa FIFA- que es México.

Cajón Desastre: - Recuerden: Las costuras y suturas no se cobran entre sastres... - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza. - A lo mejor en un descuido se nos aparece por aquí Sanjuana Martínez. La estamos esperando desde hace más de un mes, pero está desaparecida.

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