Políticamente, está lloviendo en todos lados

En algo contribuyó que conferencistas como el ecuatoriano Roberto Rodríguez, se hiciera güey y no quisiera empezar su ponencia de las 11:30AM en el salón más grande del evento, porque había poca gente.

Pero después del receso para el café se hizo el desmadre y no supimos si finalmente esa presentación tuvo lugar.

No es mi intención meterle mocos al atole, pero... se les hizo bolas el engrudo a los organizadores de esta Cumbre, en el último día.

Se la pasó platicando con la anfitriona presentadora y ni ella ni él dieron señales de respetar los horarios y la conferencia planeada para media hora, terminó siendo de 15 minutos y muy atropellada, porque el siguiente expositor ya estaba listo.

Para variar, Roberto se vendió como los grandes, pero si la gente no se metía a su exposición era, porque no lo conocían o precisamente porque lo conocían no querían verlo.

El título era bueno: “Comunicación del multiverso”, pero hasta ahí.