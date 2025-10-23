POLITICÓN: Acusa a empresas de hemodiálisis de estar presuntamente detrás de protestas contra el IMSS

I. MANO NEGRA

Las “protestas a la medida” se han convertido en una auténtica industria en México y hoy, nos dicen los bien enterados, es posible “contratar” grupos de manifestantes profesionales para que se quejen de lo que haga falta. Esa es la explicación real, se afirma, detrás de las manifestaciones que han tenido lugar en Saltillo para reclamar presuntas deficiencias en el servicio subrogado de hemodiálisis por parte del IMSS que en Coahuila dirige José Valeriano Ibáñez de la Rosa. Y es que si uno se fija bien, resulta que los manifestantes no señalan casos concretos de pacientes a quienes se hubiera dejado sin el tratamiento o hubieran recibido un mal servicio.

II. ¿POR INTERÉS?

Pero no sólo eso: quienes protestan no demandan exactamente un mejor servicio, sino que éste les sea prestado por dos empresas concretas: Multiservicios STEYR y HemoVita. “Curiosamente”, las protestas iniciaron cuando el IMSS decidió cambiar de proveedor para obtener mejores condiciones en el servicio. Habrá que fijarse de cerca en el asunto para tener claro si, en vez de reclamo legítimo, lo que vemos es la defensa de intereses económicos particulares.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Vuelo privado de Noroña fue ‘cortesía’ de los morenistas de Coahuila

III. OÍDOS SORDOS

Otro espacio al que no debe perderse de vista es el Gobierno Municipal que encabeza el morenista Jacobo Rodríguez. Y es que a más de una semana de que el Congreso del Estado aprobó –por unanimidad, es decir, con el apoyo de la bancada morenista que coordina Magaly Hernández Aguirre– exhortarle a separar de sus cargos a los responsables del episodio de maltrato animal que se difundió en video, el de Piedras Negras nomás no ha hecho nada. Claro que no es una orden que el munícipe deba obedecer, pero tampoco se trata del planteamiento de un grupo cualquiera...

IV. QUE HAYA JUSTICIA

Investigación exhaustiva y deslinde de responsabilidades es lo que se espera en torno a la tragedia que ayer enlutó al municipio de San Pedro de las Colonias, donde un pilar metálico, que formaría parte de una techumbre que se construye en la escuela primaria Cuauhtémoc, le cayó encima a un alumno, arrebatándole la vida. Que no se lucre políticamente con el tema, pero que tampoco se tolere la impunidad, sino que se identifique y castigue a quienes sean los responsables.

V. DISTRACCIONES

Cabría esperar que en este caso –y otros que se han acumulado–, quienes integran el equipo de Federico Fernández Montañez se pongan las pilas y le ayuden a ofrecer resultados en lo que constituye su función actual: investigar los hechos delictivos y judicializar carpetas de investigación que conduzcan a la imposición de castigos a quienes los hayan perpetrado. Y es que los observadores acuciosos nos dicen que, a últimas fechas, hay quienes, en el círculo cercano del fiscal, se distraen con facilidad haciendo futurismo político, es decir, actuando como si su tarea fuera “combatir adversarios”...

VI. ENFOQUE

Siempre es tentador, se entiende, pensar que se trabaja para construir un “proyecto superior”. Y las aspiraciones, desde luego, son válidas. Pero lo que no deben olvidar los servidores públicos es que la mejor forma de hacer méritos, de cara al futuro, es cumplir con las obligaciones presentes, es decir, aquellas por las que hoy se les entrega quincenalmente un sueldo. Lo demás... puede llegar por añadidura.

TE PUEDE INTERESAR: Rodeo Gubernatura 2029: Federico Fernández (I)

VII. MUJERES CON VOZ

Hoy se realizará el evento conmemorativo por el 72 aniversario del voto femenino. Aunque varias instituciones participan, nos dicen que quien ha estado al pendiente de cada detalle es la magistrada Karla Félix Neira, presidenta del Tribunal Electoral local, quien encontró eco en Luz Elena Morales, presidenta del Congreso. Ambas, comprometidas con la agenda de género, lograron que este foro reuniera a mujeres con poder en Coahuila. Entre las participantes destacadas estará Tere Ortuño, primera candidata a gobernadora por el PAN en el año 1987.

VIII. DEL DICHO AL HECHO

El evento es importante no sólo para conmemorar, sino porque el discurso sobre igualdad de género es frecuente, pero no siempre congruente con los hechos. Que mujeres con trayectoria compartan su experiencia en espacios públicos debe servir para inspirar y también para exigir. Porque, más allá de conmemoraciones y foros, lo que urge es que se tomen decisiones políticas y legislativas con verdadera perspectiva de género. Y que se note no sólo en los discursos, sino en los presupuestos, cargos y resultados.

IX. ¿COINCIDENCIA? NO CREO

A todo mundo sorprendió ayer, en el Congreso del Estado, ver al histriónico morenista Antonio Attolini llegar enfundado en un traje, de corbata y bien peinado, es decir, sin su habitual outfit, consistente en uniforme como de supervisor de obra y con el paliacate al cuello. No tocaba sesión solemne; no se había citado para la toma de ninguna foto oficial y no era fin de semana como para decir que se había dejado venir vestido para alguna boda. El misterio se despejó cuando aparecieron las cámaras y micrófonos de los enviados de una cadena que transmite desde la Ciudad de México... Attolini sabía de la visita y tenía un rol asignado en ella.