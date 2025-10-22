POLITICÓN: Vuelo privado de Noroña fue ‘cortesía’ de los morenistas de Coahuila

I. MUCHO RUIDO

Como lo dijimos ayer en este espacio, no cabe duda de que el rijoso senador neomorenista Gerardo Fernández Noroña es muy eficaz en eso de generar expectativa. Y es que nos tuvo a todos, casi durante un día completo, elucubrando respecto a las motivaciones de su solicitud de licencia que, al final, resultó ser... ¡un viaje a Palestina! Y como, una vez desvelado el misterio, la conferencia de prensa a la cual convocó carecía de todo interés, los reporteros de la fuente comenzaron a preguntarle sobre otros temas, de forma que pudieran sacarle alguna declaración que permitiera hacer nota...

II. HISTORIA NUEVA

No podía faltar el tema del “taxi aéreo” que utilizó con motivo de su viaje a Coahuila, a principios de mes. Al cuestionarle cómo se pagó el servicio, Noroña ofreció una nueva versión de los hechos: fueron sus “compañeros de Coahuila” quienes pagaron el costo del traslado aéreo. ¿A qué “compañeros” se referiría? ¿A Shamir Fernández y Rocío de Aguinaga Peraza –suplente de La Infanta, Cecilia Guadiana–, quienes le acompañaron en el periplo? Habrá que preguntarles a ellos...

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Anexos en Saltillo parecen más fosas clandestinas que centros de rehabilitación

III. A PUNTO

De acuerdo con el diputado saltillense Jericó Abramo Masso, tan pronto como la próxima semana podría someterse a debate, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa que él ha venido impulsando y cuyo propósito es frenar los abusos que las compañías aseguradoras y los hospitales privados cometen contra los usuarios de seguros de gastos médicos mayores. El representante popular asegura que ya hay consenso entre las distintas bancadas partidistas y sólo es cuestión de que la propuesta sea colocada en la agenda para proceder a desahogar el último tramo del proceso legislativo.

IV. REGALO DE NAVIDAD

Pero, además de la aprobación en la Cámara de Diputados, la propuesta debe pasar al Senado. Así que la previsión más optimista señala que el trámite legislativo podría quedar concluido en diciembre próximo y las nuevas reglas ser estrenadas en enero de 2026. No estaría mal comenzar el año con la posibilidad de que más personas puedan acceder a este tipo de servicio porque el Congreso de la Unión haya puesto fin a los abusos...

V. PARÁLISIS SELECTIVA

A más de un año de presentada, la ley para regular los anexos sigue empantanada en la Comisión de Gobernación del Congreso local. Ni las muertes ni los casos de abuso han sido suficientes para que la diputada María Guadalupe Oyervides, presidenta de la comisión, convoque a dictaminar la iniciativa. ¿La razón? Nos dicen que ahí no se mueve ni un clip sin la “sugerencia” del Ejecutivo. Porque en este Congreso no se legisla por urgencia social, sino por consigna. Y si la orden... ¡perdón!, la amable sugerencia, no baja desde Palacio, el tema puede esperar... aunque los muertos se sigan acumulando.

VI. LAS BUENAS IDEAS...

Lo irónico, dicen los enterados, es que el Ejecutivo ya tiene listo su propio proyecto para regular los anexos. Sólo esperan el momento adecuado para enviarlo y, ahora sí, permitir al Congreso dictaminar. Porque en Coahuila, las buenas ideas deben salir del lugar correcto... no importa que alguien más las hubiera planteado un año antes. Mientras tanto, la iniciativa sigue congelada, y los centros operan sin control. Aquí no hay premura por salvar vidas. Hay tiempos políticos. Y todos los demás... que se esperen.

VII. LA VOZ DE ZENÓN

Y del Congreso local hablando, en la sesión de hoy se pondrá sobre la mesa –al menos por un momento– la problemática relativa al consumo de drogas. El diputado priista, Sergio Zenón Velázquez, presentará un exhorto para que autoridades federales fortalezcan acciones de prevención entre adolescentes. Más allá del trámite protocolario, lo relevante es que alguien –por fin– dirá en voz alta lo que todos prefieren callar: el cristal se consigue en cualquier esquina, el narcomenudeo crece y los anexos se llenan. ¿Y quién la pone en la calle? Bueno... de eso, claro, nadie hablará.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Más de 2 mil casos de violencia familiar estarían ligados al consumo de alcohol y drogas

VIII. LA OTRA CRISIS

La proliferación de anexos es sólo el síntoma visible de una crisis más profunda: el consumo va en aumento y la calle está llena de droga. Pero en el Congreso se hablará de adolescentes, de prevención, de entornos saludables... y no de los responsables de que el cristal circule como si fuera refresco. El exhorto de Zenón, aunque limitado, abre la puerta a una discusión que urge. Porque mientras se niega el problema, las familias enfrentan solas una batalla diaria contra las adicciones... y contra el abandono.

IX. SALTILLO MUNDIALISTA

Los preparativos para que Saltillo aproveche de lleno la ola mundialista continúan. Ahora, con el aval de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte, se autorizaron convenios con el Club Rayados, la OCV y hasta con el municipio de Monterrey. La meta: aprovechar la cercanía con una de las sedes y detonar eventos, promoción y, sobre todo, derrama económica. Restauranteros, hoteleros y prestadores de servicios ya se frotan las manos. Si todo sale bien, 2026 será un año movido para la región, advierte el alcalde Javier Díaz González. Habrá que estar listos... y con la mesa puesta.