POLITICÓN: ¿Adán Augusto espera que presión de Trump se desinfle para irse a una embajada?

I. ¿SE DESINFLA?

La derrota que los republicanos sufrieron en Texas, donde el demócrata Taylor Rehmet se alzó con la victoria en una elección especial para un asiento en el Senado del Estado de la estrella solitaria, es motivo de celebración en Estados Unidos, particularmente en el ala demócrata que, con esta, le ha infligido ya media docena de derrotas importantes a Donald Trump desde que asumió la Casa Blanca para un segundo mandato. Pero no nada más en el vecino país se festeja el resultado electoral, sino también en México, pues los reveses en las urnas podrían hacer que el neoyorquino se concentre más en la agenda doméstica y deje -al menos un tiempo- en paz a sus socios y vecinos.

II. ALARMA

Y es que los reveses no hacen sino acumularse: las gubernaturas de Virginia y Nueva Jersey, así como las alcaldías de Miami y Nueva York, constituyen llamados de atención importantes rumbo a las elecciones intermedias de noviembre próximo. Hasta el texano Ted Cruz, se dice, le ha advertido a Trump que si no modifica su discurso y las acciones de su gobierno, perderá dichas elecciones, lo cual implicaría, en estricto sentido, el fin de su mandato. Habrá que seguir pendientes.

III. ¿ALIVIADO?

Y entre quienes en México más se congratulan de la posibilidad de que Trump deje de voltear hacia el sur, sin duda se encuentra el hoy ex coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López, cuya abdicación, todo mundo lo comenta en la capital de los temblores, forma parte de las presiones que la cuatroté está recibiendo desde Washington para que la guillotina llegue hasta quienes, de acuerdo investigaciones del propio Gobierno Federal, tienen vínculos con el crimen organizado. Y en el caso del tabasqueño, como bien se sabe, el escándalo de La Barredora lo ha traído de bajada desde que estalló.

IV. ENCAMINADO

Y es que si Trump se distrae con sus problemas domésticos, calculan los que le entienden a eso de la realpolitik, a Adán Augusto puede terminar su carrera política en “un exilio dorado”, es decir, como titular de una embajada “en un país amigo”, tal como viene comentándose desde el año pasado en los pasillos legislativos. Pero para que eso ocurra, nos comentan, es preciso que la presión que viene desde el norte amaine. ¿Será?

V. MESA GRANDE

Nos cuentan que este fin de semana, en un restaurante del norte de Saltillo, se vio al líder estatal de la CTM, Tereso Medina, compartiendo mesa con dirigentes cetemistas de Oaxaca y del Estado de México. La charla fue larga y en tono relajado. Quienes conocen el contexto dicen que no fue visita social: los dirigentes gremiales vinieron a observar de cerca el modelo laboral coahuilense. La coordinación entre sindicatos, empresas y autoridades ha dado estabilidad y paz laboral aquí, algo que en otras entidades no siempre se presume y que hoy buscan entender de primera mano. Hoy lo ven como referencia nacional...

VI. DOBLE PROPÓSITO

Según nos dicen, el interés de los visitantes es entender cómo la CTM local ha logrado mantener diálogo con el sector productivo sin romper con la base trabajadora. En tiempos en los cuales los conflictos laborales crecen en otras regiones, Coahuila aparece como caso de estudio... ¿será para tanto? Compartir experiencias, llevarse ideas y replicar lo que funciona sería el objetivo. Y bueno, también hay quien ve otra intención en esas giras sindicales... como el liderazgo nacional cetemista, por ejemplo. Usted, ¿qué piensa?

VII. SIN PRISA

Durante semanas se especuló sobre la posible participación de Gabriel Elizondo en el proceso electoral. Para muchos era un candidato natural y, más adelante, un eventual líder del Congreso local. Sin embargo, la información que ha trascendido confirma que no será así. Elizondo continuará al frente de Mejora Coahuila y no aparecerá en la boleta. Nos dicen que está tranquilo, con los pies bien puestos en la tierra y consciente de que el primer tercio de la administración exige concentración y resultados. Hoy, su prioridad no es electoral, sino de gestión y de fortalecer el gobierno de Manolo Jiménez.

VIII. PRIORIDADES

La decisión tiene lectura política. Mejora Coahuila es una de las principales palancas sociales del gobierno estatal y mover piezas en este momento podría romper inercias. Mantener a Elizondo al frente garantiza continuidad, operación territorial y resultados visibles. Nos comentan que la apuesta es clara: que el trabajo social se traduzca en una buena evaluación ciudadana y, de rebote, en votos en la elección de mitad de año. Primero resultados, luego candidaturas. Así se está jugando la estrategia... y sin ansias ajenas.

IX. ¡AJÚA!

Con botas y sombrero, y acompañado de su familia, Manolo Jiménez se dejó ver en el Rodeo de Fort Worth, uno de los escaparates vaqueros más grandes de Texas. Más allá de la postal, la visita no solo fue de esparcimiento, tuvo agenda: reuniones con organizadores y con la alcaldesa Mattie Parker para fortalecer lazos económicos y de cooperación. La apuesta es posicionar el Rodeo Saltillo en la liga mayor y usar la identidad vaquera como puente turístico y de negocios. Diplomacia estilo western en la que la cultura, promoción y economía viajan en la misma montura. Y sí, dicen, también suma a la narrativa de proyección internacional.