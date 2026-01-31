POLITICÓN: Los cargos de los panistas en el gabinete estatal son ‘prestados’

I. El PRECIO...

Dante Delgado, fundador y líder moral de Movimiento Ciudadano, decidió que los votos no se regalan: se cotizan. El partido naranja ahora pone condiciones para acompañar la reforma electoral de Claudia Sheinbaum: voto obligatorio y sufragio desde los 16 años. Lo llamó “realismo político”. Otros lo llaman saber cuánto vale su bancada cuando la mayoría no alcanza sola. De paso, Dante aprovechó para regañar al INE por “extralimitarse”. MC no dice sí... pero tampoco dice no. Dice: ¿cuánto ponen?

II. CULPABLE

En el PRI ya encontraron villano favorito. Alejandro “Alito” Moreno acusó a MC de “traición” y hasta de jugar de esquirol del oficialismo. Según él, con esos guiños naranjas la reforma podría caminar. El tricolor promete resistir en tribuna y esperar a 2027 porque -dice- sale más cara una democracia barata que una dictadura gratis. Lo curioso es que, mientras denuncia pactos ajenos, admite que no llamará a la calle porque la gente tiene miedo... aunque otros creen que más bien es falta de poder de convocatoria.

III. CON INTENCIÓN

El relanzamiento de “Aquí Andamos” del Ayuntamiento de Saltillo, encabezado por Javier Díaz, arrancó con 81 cuadrillas y más de 500 trabajadores desplegados por toda la ciudad. Bacheo, deshierbe, pintura y plazas Nos dicen que el plan no solo busca tapar hoyos en el pavimento, sino también mover la economía local: más cuadrillas implican empleo, compra de insumos y presencia diaria en colonias. Política pública con casco y pala, pues. Cuando el mantenimiento se vuelve visible, también se vuelve mensaje.

IV. EFECTO COLATERAL

Los que dicen saber de elecciones comentan que programas así mueven algo más que tierra: mueven el ánimo ciudadano. Una calle atendida siempre pesa más que discursos. Y en año electoral, cada mejora cuenta. En ese tablero, nos cuentan que a Carlos Robles, quien preside, dirige y manda en el PRI, le ayudará a que el buen humor urbano se traduzca en votos. De esta forma, dicen, los gobiernos del PRI tienen claro que la mejor ayuda a su partido es trabajo visible y menos grilla.

V. BLINDAJE

Y de elecciones hablando... en el Congreso local cocinan su propia “comisión de blindaje electoral”. La presidenta Luz Elena Morales la impulsa para vigilar uso de recursos y programas. Suena loable, aunque deja una escena curiosa: diputados que pueden legislar reglas claras prefieren ahora jugar a ser árbitros y hacer, en los hechos, la tarea del IEC. Nos dicen que es por dar certeza... Ahora todos quieren cuidar la cancha, aunque no les toque marcar las faltas. ¿Y si mejor legislan?

VI. RUIDO EN LA UTC

En Ramos Arizpe empieza a crecer la pregunta de quién sostiene a Sergio Guadarrama, el rector de la UTC. Nos dicen que los comentarios sobre su forma de operar ya son frecuentes y nada halagadores. El runrún apunta a trato poco claro con proveedores y a supuestas “comisiones” que algunos juran haber escuchado mencionar. Nada está oficialmente probado, pero cuando el rumor se vuelve constante, el desgaste llega solo. En tiempos de lupa pública, la transparencia no es opción: es salvavidas. ¿Habrá quien revise?

VII. PASAPORTE EN ORDEN

La SRE tiene nuevo módulo en una plaza comercial al norte de la ciudad y ya genera buenos comentarios. Tere Romo está al frente y, según usuarios, hay atención ágil y citas mejor organizadas. La sede resulta cómoda para quienes antes iban al centro o hasta Monterrey. Sin echar campanas al vuelo, nos dicen que el trámite hoy es más llevadero. En servicios públicos, la diferencia se nota cuando el ciudadano ahorra tiempo y vueltas. Así, el nuevo módulo apunta a un servicio más cercano y eficiente.

VIII. CARGOS PRESTADOS

Sobre lo dicho en esta columna, nos cuentan que funcionarias de origen panista en el gabinete estatal tienen claro el escenario: sus cargos derivan de una alianza y de un gobierno de coalición. Que nadie se confunda, dicen, si el PAN y el PRI hoy caminan separados, eso no vuelve “propios” los espacios. La ley es clara y el gobernador Manolo Jiménez puede hacer ajustes cuando lo estime. Si llega el momento, aseguran, se irán. Así de simple. En política, los puestos son encargo... no patrimonio.