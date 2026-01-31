POLITICÓN: En caso VANGUARDIA, sigue pendiente justicia por acusación fabricada

I. HASTA SIEMPRE

El saltillense Pedro Torres Castilla concluyó ayer su tránsito en el plano terrenal. Aquejado por la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que afecta el sistema nervioso y para la cual no existe cura, Torres dio la batalla, durante sus últimos meses de vida, trabajando todo lo que podía antes de que el padecimiento que lo afectaba se lo impidiera. Apenas en diciembre pasado, el alcalde Javier Díaz encabezó un evento en su honor, en la Ciudad de México, para hacerle entrega de la presea Manuel Acuña, el máximo reconocimiento que el Gobierno de Saltillo otorga a los creadores y promotores del arte y la cultura locales.

II. MIRADA SINGULAR

La huella del productor saltillense en el panorama audiovisual mexicano es extensa y profunda. Desde anuncios de televisión hasta reality shows, pasando por el videoclip y las cápsulas promocionales, Pedro Torres dejó una marca visual a su paso y marcó una escuela sobre cómo se debe mirar el mundo para capturarlo a través de una lente. En los próximos días, según se informó ayer, habrá de realizarse un homenaje póstumo en su honor en la ciudad que lo vio nacer.

III. UN AÑO

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, presentó su primer informe de actividades bajo el lema “Un Año Más Cerca de Ti”. El recuento fue amplio y cargado de números: Espacios DIF en centros comunitarios, servicios médicos y psicológicos, apoyos económicos, paquetes alimentarios, terapias de rehabilitación y brigadas en colonias y ejidos. También se destacaron cirugías, atención a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, un Centro Intergeneracional y un portal digital. Un informe que pone sobre la mesa alcance territorial y presencia social que se tradujo en apoyo a los más débiles.

IV. LECTURA POLÍTICA

Además de las cifras, el informe dejó mensajes políticos. El respaldo del alcalde Javier Díaz González y los agradecimientos al gobernador Manolo Jiménez Salinas marcaron el tono del evento. El discurso giró en torno a la cercanía, coordinación y sensibilidad social. En tiempos de proceso electoral, este tipo de informes no solo rinden cuentas: juegan en el terreno político, buscan incidir en la percepción ciudadana y, querámoslo o no, también en los resultados electorales de este año...

V. INVITACIONES

En los últimos días, empresarios de la Región Sureste comenzaron a recibir invitaciones formales, del Gobierno Federal, para participar en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, programada para el 4 de febrero en la Ciudad de México. El encuentro forma parte del Plan México y busca fortalecer la coordinación entre los comités estatales encargados de impulsar la productividad y la atracción de capital. El documento, firmado por Marcelo Ebrard, secretario de Economía, deja ver que no se trata de un acto protocolario, sino de un ejercicio de alineación nacional en el cual el sector privado será pieza clave.

VI. ¿QUIÉNES?

El peso del encuentro se refuerza con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tomará protesta a las y los coordinadores estatales de los comités de inversión. En el papel, el mensaje es directo: el Gobierno federal busca interlocución con empresarios y presencia territorial en su estrategia económica. Que estas invitaciones estén llegando a perfiles del norte del país no pasa inadvertido. Nos dicen que, más allá del acto, habrá que leer quiénes están siendo convocados y qué lugar ocuparán en la agenda económica.

VII. INSUFICIENTE

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, de Javier Flores Saldívar, emitió la opinión de no ejercicio de la acción penal y con ello puso punto final al caso fabricado que derivó en la detención ilegal del Director General de VANGUARDIA, en el Aeropuerto de Monterrey, el pasado 9 de enero. La resolución llegó 18 días después de que un juez de Control negara la vinculación a proceso y ordenara su inmediata libertad. Con ello se evita la infamia de mantener abierta una carpeta que, como quedó acreditado en el expediente, fue producto de una colusión perversa entre particulares y servidores públicos. Pero cerrar el expediente no equivale a procurar justicia.

VIII. INSUFICIENTE II

Y no se ha hecho justicia porque, hasta ahora, nadie ha respondido por la fabricación del delito de una persona inocente. El propio fiscal declaró que la Fiscalía podría actuar contra quienes incurrieron en falsedad y abuso de funciones. Ese matiz es grave. Los hechos quedaron acreditados en audiencia judicial y no requieren denuncia adicional. Plantear las sanciones como una posibilidad, y no como una consecuencia obligada, mantiene incentivos para que estas prácticas se repitan.

IX. SEGUROS

El diputado federal priista Jericó Abramo Masso impulsa la reforma para poner freno a los incrementos en los seguros de gastos médicos mayores, que en algunos casos llegan hasta el 90 por ciento anual. La iniciativa ya está en comisiones y se espera que en febrero pueda llegar al Pleno para su votación. El objetivo es regular los aumentos y dar protección, sobre todo a los adultos mayores, que hoy terminan cancelando sus pólizas porque no pueden pagar los irracionales incrementos. Lo relevante es que, según se comenta, todos los grupos parlamentarios han expresado su apoyo, por lo que el escenario apunta a una aprobación sin mayores sobresaltos. ¿Será?