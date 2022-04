POLITICÓN: ADELANTARSE

I. ADELANTARSE

Los alcaldes de la frontera: Emilio de Hoyos de Acuña y Norma Treviño de Piedras Negras, deben adelantarse al escenario de tener de nuevo los albergues llenos de migrantes. Si en Estados Unidos se resuelve deportar de manera inmediata a los migrantes asegurados a través del Título 42, los municipios fronterizos, no sólo de esta entidad, sino de todo México, estarían de nuevo en aprietos para dar atención a extranjeros y connacionales deportados. Suficiente tienen los municipios fronterizos con la llegada de delincuentes o “polleros” tratando de hacer el gran negocio cruzando a migrantes.

II. ENCARGO ESPECIAL

Quien trae encargo especial en la Región Carbonífera es el diputado Jesús María Montemayor. A “Chuma” le pidió el gobernador Miguel Riquelme que vea lo relacionado con la consolidación de la Zona Metropolitana de Múzquiz, Sabinas, y San Juan de Sabinas. El plan es primero tener una denominación estatal y enseguida buscar el reconocimiento nacional para obtener recursos para desarrollar obras que generen competitividad.

III. DECISIONES PROPIAS

No va a quedar de otra más que cada ciudadano tome sus propias decisiones respecto a utilizar o no cubrebocas, tanto en lugares abiertos, como cerrados, pero donde exista concentración de personas. Y es que la Secretaría de Salud de Roberto Bernal analizará en Torreón, en donde tiene su sede la Mesa Operativa, si se retira también el uso de cubrebocas en algunos sitios cerrados. Para los expertos, este no sería todavía el momento ideal, porque aún hay transmisión de COVID, aunque no en las proporciones pasadas. La prioridad para el uso de cubrebocas serían hospitales y oficinas públicas, pero ya veremos el lunes.

IV. NÓMINA MAGISTERIAL

Nadie ha dado una explicación del porqué de la cuenta de Twitter del Gobierno de México desapareció misteriosamente un tuit en el cual se anunciaba que la Secretaría de Educación Pública (SEP) asumiría el control de la nómina de educación de los estados. Hasta ahora nadie ha aclarado si esto sucederá o no, aunque lo más seguro es que desde las oficinas de Francisco Saracho y Blas Flores ya no se controle esta nómina en un futuro.

V. ESCENARIO SIMILAR

Así como se está viendo en Durango, a Marcelo Torres liderando a los azules a favor de Esteban Villegas, lo mismo que a Shamir Fernández y Mary Telma Guajardo apoyando la campaña, entre otros muchos priistas que se han dado la vuelta por allá, así podría darse un escenario en Coahuila. Sólo una cosa tienen en claro los partidos aliancistas PRI, PAN y PRD: no abrirle ningún espacio a Morena en el próximo proceso electoral. Sin embargo, los acuerdos continúan, están en el estira y afloja, sobre todo azules y tricolores. Una vez pasada la elección que está en proceso en diferentes estados, aquí se elevarán velas.

VI. BECA, TODO SE PUEDE

Pero no crea que en Morena andan con los brazos cruzados, para nada. El partido de Diego del Bosque y Tanech Sánchez está armando una estrategia de militancia, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que harán es integrar a los jóvenes al movimiento, algo que también hace el resto de los partidos, aunque Morena trae becas, y los otros no.

VII. EN RUTA 2024

Eso de destapar candidatos presidenciales se le da al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero dejó fuera a muchos de su partido que suspiraban, como el mismo Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky, y un largo etcétera. Sin embargo en los opositores no anda tan errado, salvo que también le faltó mencionar personas clave. En una de tantas encuestas que circulan -Polls.mx- encabezan las listas Marcelo Ebrard por Morena, Enrique de la Madrid por el PRI, Luis Donaldo Colosio por Movimiento Ciudadano y Ricardo Anaya por el PAN. Tampoco le atinan totalmente entre los que aspiran.

VIII. GASTANDO SUELA

En colonias de Saltillo siguen reportando que Alberto Hurtado, del equipo del senador Armando Guadiana, continúa haciendo la luchita por su cuenta, porque se le ve un día y otro también recorriendo las calles y en contacto con la gente. Lo que muchos se preguntan es: ¿no es demasiado pronto como para andar gastando suela?

IX. ABONAN A LA SEGURIDAD

Además de hacer el primer traslado masivo de reos con sentencias del fuero federal, Coahuila también le pidió formalmente al Gobierno de la República que le ceda el Penal de Monclova, para convertirlo en estatal y purguen ahí condena personas sentenciadas en el fuero común. La intención del gobierno de Miguel Riquelme es mantener los penales locales en óptimas condiciones en cuanto a población, y abonar así a la seguridad del estado, por eso este traslado en el cual intervino la Guardia Nacional. Ahora falta ver qué resuelve la Secretaría de Seguridad de Rosa Icela Rodríguez sobre el penal monclovense, el cual lleva cerrado más de 10 años.