POLITICÓN: Alfonso Cepeda y su familia, el ‘pulpo sindical’ que va por más y más

I. SIN TAG Quienes circularon ayer por la mañana, por la autopista de cuota, en dirección a Monterrey, fueron testigos de un episodio que tendría que llamar la atención de la Guardia Nacional que dirige Guillermo Briseño Lobera: los escoltas de algún personaje coahuilense relevante inhabilitaron, al menos temporalmente, la pluma del carril de pago exclusivo con tag luego de que, aparentemente, sus dispositivos no activaran el mecanismo automático. Los escoltas, que viajaban sendos vehículos, bajaron para forzar el mecanismo. II. ¿CORTESÍA? La “maniobra” de los elementos de seguridad provocó que la pluma dejara de funcionar, lo cual provocó que a algunos usuarios les cobraran doble el peaje, además de ocasionar un desorden momentáneo hasta que el personal de la autopista decidió cerrar el carril. ¿Estará integrando ya la Fiscalía de Ernestina Godoy una carpeta de investigación por lo ocurrido? Porque, en estricto sentido, se trata de un delito. ¿O todo va a quedar en alguna “llamada de cortesía” para pedir que no lo vuelvan a hacer?

III. EL PULPO SINDICAL Tal parece que a Alfonso Cepeda Salas no le basta con dirigir el SNTE, el sindicato más grande de América Latina, sino que ahora busca incidir en el del ISSSTE a través de su hijo, Alfonso Cepeda Garza. Éste compite como candidato a secretario general adjunto en la planilla azul de la Sección 19 en Coahuila, encabezada por la química lagunera Ilse Pamela García Orona. Sus detractores aseguran que tiene años sin dar consulta en el ISSSTE y que atiende, sobre todo, en su hospital privado al norte de Saltillo. ¡Vaya representante sindical! IV. PACTO La alianza entre Ilse Pamela García Orona y Alfonso Cepeda Garza tendría, nos dicen, un trasfondo concreto: ella obtiene respaldo financiero y contactos del clan Cepeda en distintos hospitales; a cambio, se allanaría el camino para que el hijo del profesor Cepeda busque controlar también el sindicato del ISSSTE en Coahuila. Así, los Cepeda sumarían influencia en otro gremio además del SNTE. El arreglo puede ser conveniente para quienes lo impulsan. Lo que nadie explica es cuál sería el beneficio para los trabajadores afiliados. V. EN REVISIÓN Como hemos comentado en este espacio, en Arteaga sigue sin definirse si habrá reelección. Al interior del PRI, partido que preside Carlos Robles Loustaunau, existe preocupación por la evaluación que hacen de la gestión municipal, pues el resultado no sería precisamente alentador y podría convertirse en una carga -negativa- rumbo a los próximos comicios. Por eso, se revisan con seriedad otros perfiles que pudieran competir. Ana Karen Sánchez está legalmente en condiciones de buscar otro período, pero políticamente no parece estarlo. VI. NUEVA ENCOMIENDA La designación de Alfonso Danao como delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Coahuila, hecha por la dirigencia que encabeza Jorge Álvarez Máynez, confirma la cercanía que el saltillense ha mantenido con la estructura nacional del partido. Tras los últimos comicios, el nuevo encargo le permitirá participar en la reorganización de MC en la entidad y en la preparación de lo que viene. En redes sociales celebró la noticia y agradeció la confianza. Ahora tocará ver cómo traduce esa encomienda en presencia territorial, organización interna y una ruta política más clara para Coahuila.