Asegura Sheinbaum que Rocha Moya está en Culiacán y es ubicable

DCMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se encuentra en Culiacán y está ubicable, en medio de la polémica por la escolta de seguridad que le fue asignada tras dejar el cargo. La mandataria afirmó que el ex gobernador no está bajo vigilancia y señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar cualquier actuación en las indagatorias abiertas por los señalamientos de Estados Unidos sobre sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“Sabemos que está en Culiacán. Está ubicable porque él está ubicando, o sea, no es que alguien lo esté vigilando, sino que está ubicable y, en todo caso, la Fiscalía tendría que determinar”, respondió.

VINCULADO A “LOS CHAPITOS” La presencia de escoltas junto al ex mandatario generó críticas, luego de que solicitó licencia y perdió el fuero, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) analiza la información remitida por Estados Unidos y las solicitudes de detención provisional con fines de extradición. El 29 de abril, el Departamento de Justicia estadounidense acusó a Rocha y a otros nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa de conspirar con el Cártel de Sinaloa para introducir narcóticos a Estados Unidos.

Según la acusación, Rocha habría recibido sobornos y apoyo electoral de la organización criminal a cambio de brindar protección política, información y respaldo a sus operaciones. La imputación lo vinculó con la facción de “Los Chapitos” y sostuvo que el grupo criminal habría intervenido en su campaña de 2021 mediante intimidación contra opositores. Rocha ha rechazado los señalamientos. ROCHA PIDE LICENCIA Tras la acusación, Rocha pidió licencia al cargo y el Congreso local designó una gobernadora interina. La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes estadounidenses para detener provisionalmente a los señalados, pero el Gobierno mexicano sostuvo que requería pruebas para valorar cualquier procedimiento.

El caso se suma a la carta que Ismael “El Mayo” Zambada divulgó después de llegar a Estados Unidos, en la que afirmó que el 25 de julio de 2024 acudiría a una reunión con Rocha y Héctor Melesio Cuén Ojeda, asesinado ese mismo día en Culiacán. Rocha rechazó aquella versión y sostuvo que se encontraba fuera del país.

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