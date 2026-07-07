$!Tras mensaje de Trump, Economía aclara que planta de Toyota en Tijuana no cerrará; migrará parte de la producción

Luego de que en las últimas horas circularan versiones sobre una presunta salida de la planta de Toyota ubicada en Tijuana, Baja California, hacia Estados Unidos, la Secretaría de Economía aclaró que la empresa únicamente trasladará una parte de la producción de la camioneta Tacoma como parte de un proceso de reestructuración global que se desarrollará de manera gradual y concluirá hasta el año 2030. La aclaración fue emitida este martes 7 de julio, un día después de que diversos medios de comunicación informaran sobre un supuesto traslado de la planta mexicana a Texas, versión que posteriormente fue respaldada por un mensaje publicado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social.

DONALD TRUMP CELEBRA CAMBIO Y LO ATRIBUYE A LA POLÍTICA DE ARANCELES Durante la mañana de este martes, el presidente estadounidense Donald Trump publicó un mensaje en su cuenta oficial de Truth Social en el que aseguró que Toyota trasladaría su operación desde México hacia Texas. En la publicación escribió: “Toyota se muda de México a Estados Unidos (¡Texas!). Un acontecimiento importantísimo. ¡Aranceles en acción! Presidente DONALD J. TRUMP”. El mensaje fue difundido después de que diversos reportes periodísticos señalaran que la armadora japonesa modificaría parte de sus operaciones de manufactura en América del Norte.

ECONOMÍA ACLARA QUE SOLO SE TRASLADARÁ PARTE DE LA PRODUCCIÓN DE LA TACOMA Horas después del mensaje del mandatario estadounidense, la Secretaría de Economía emitió un comunicado para precisar el alcance de los cambios anunciados por la empresa. La dependencia informó que Toyota México notificó hace unos días que transferirá parte de la producción de la camioneta Tacoma que actualmente se fabrica en la planta de Tijuana hacia Estados Unidos. Según explicó la Secretaría, esta decisión forma parte de una reestructuración de las operaciones globales de la compañía y no implica un cierre inmediato de la instalación ubicada en Baja California. El comunicado señala: “La Secretaría de Economía informa que la empresa Toyota México le anunció hace unos días que transferirá parte de la producción del vehículo Tacoma de su planta en Tijuana, Baja California, a los Estados Unidos, como parte de un proceso de reestructuración de sus operaciones globales.” EL PROCESO CONCLUIRÁ EN 2030 La dependencia federal precisó que el cambio no ocurrirá de manera inmediata. De acuerdo con la información oficial, el traslado de la producción se realizará de forma paulatina y concluirá en el año 2030. Asimismo, indicó que Toyota continúa analizando cuál será el futuro de la planta de Tijuana una vez concluido ese proceso. En el comunicado se establece: “El traslado de la producción no ocurrirá de manera inmediata, sino que se iniciará un proceso gradual que concluirá en 2030. De igual manera Toyota continúa en análisis del futuro que tendrá la planta a partir de 2030.” PLANTA DE GUANAJUATO CONTINUARÁ OPERANDO La Secretaría de Economía también informó que la empresa mantendrá en operación su planta ubicada en Guanajuato. De acuerdo con la dependencia, esa instalación genera alrededor de 2 mil 800 empleos directos, además de miles de puestos de trabajo indirectos en la región. La permanencia de esa planta fue confirmada por la propia empresa durante las conversaciones sostenidas con autoridades mexicanas.

GOBIERNO FEDERAL ANUNCIA PRÓXIMA INVERSIÓN AUTOMOTRIZ Como parte del comunicado, la Secretaría de Economía informó que, tras gestiones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió la confirmación de una nueva inversión dentro del sector automotriz. La dependencia señaló que otra empresa del ramo destinará más de 500 millones de dólares a un nuevo proyecto en México, cuyo anuncio oficial será realizado en los próximos días. El comunicado concluye: “La Secretaría de Economía ha recibido confirmación —luego de gestiones de la Presidenta Claudia Sheinbaum— de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más de 500 millones de dólares, la cual será anunciada en los próximos días.”

TOYOTA MÉXICO NO HA FIJADO UNA POSTURA PÚBLICA Hasta el cierre de esta edición, Toyota México no había emitido un comunicado propio ni realizado declaraciones públicas respecto al mensaje difundido por Donald Trump o al posicionamiento dado a conocer por la Secretaría de Economía. La información oficial disponible señala que el ajuste corresponde a una reestructuración gradual de la producción de la Tacoma y que la definición sobre el futuro de la planta de Tijuana permanecerá en análisis conforme avance el proceso previsto para concluir en 2030.

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