Tras mensaje de Trump, Economía aclara que planta de Toyota en Tijuana no cerrará; migrará parte de la producción

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Tras mensaje de Trump, Economía aclara que planta de Toyota en Tijuana no cerrará; migrará parte de la producción
    Economía desmintió que Toyota abandone México y aclaró que solo trasladará gradualmente parte de la producción de la Tacoma a EU. Google Maps

Secretaría de Economía aclara futuro de planta de Toyota en Tijuana tras mensaje de Donald Trump

Luego de que en las últimas horas circularan versiones sobre una presunta salida de la planta de Toyota ubicada en Tijuana, Baja California, hacia Estados Unidos, la Secretaría de Economía aclaró que la empresa únicamente trasladará una parte de la producción de la camioneta Tacoma como parte de un proceso de reestructuración global que se desarrollará de manera gradual y concluirá hasta el año 2030.

La aclaración fue emitida este martes 7 de julio, un día después de que diversos medios de comunicación informaran sobre un supuesto traslado de la planta mexicana a Texas, versión que posteriormente fue respaldada por un mensaje publicado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social.

https://vanguardia.com.mx/dinero/lamenta-sector-automotriz-rechazo-de-eu-al-t-mec-AJ21829229

DONALD TRUMP CELEBRA CAMBIO Y LO ATRIBUYE A LA POLÍTICA DE ARANCELES

Durante la mañana de este martes, el presidente estadounidense Donald Trump publicó un mensaje en su cuenta oficial de Truth Social en el que aseguró que Toyota trasladaría su operación desde México hacia Texas.

En la publicación escribió: “Toyota se muda de México a Estados Unidos (¡Texas!). Un acontecimiento importantísimo. ¡Aranceles en acción! Presidente DONALD J. TRUMP”.

El mensaje fue difundido después de que diversos reportes periodísticos señalaran que la armadora japonesa modificaría parte de sus operaciones de manufactura en América del Norte.

$!Tras mensaje de Trump, Economía aclara que planta de Toyota en Tijuana no cerrará; migrará parte de la producción

ECONOMÍA ACLARA QUE SOLO SE TRASLADARÁ PARTE DE LA PRODUCCIÓN DE LA TACOMA

Horas después del mensaje del mandatario estadounidense, la Secretaría de Economía emitió un comunicado para precisar el alcance de los cambios anunciados por la empresa.

La dependencia informó que Toyota México notificó hace unos días que transferirá parte de la producción de la camioneta Tacoma que actualmente se fabrica en la planta de Tijuana hacia Estados Unidos.

Según explicó la Secretaría, esta decisión forma parte de una reestructuración de las operaciones globales de la compañía y no implica un cierre inmediato de la instalación ubicada en Baja California.

El comunicado señala: “La Secretaría de Economía informa que la empresa Toyota México le anunció hace unos días que transferirá parte de la producción del vehículo Tacoma de su planta en Tijuana, Baja California, a los Estados Unidos, como parte de un proceso de reestructuración de sus operaciones globales.”

EL PROCESO CONCLUIRÁ EN 2030

La dependencia federal precisó que el cambio no ocurrirá de manera inmediata. De acuerdo con la información oficial, el traslado de la producción se realizará de forma paulatina y concluirá en el año 2030.

Asimismo, indicó que Toyota continúa analizando cuál será el futuro de la planta de Tijuana una vez concluido ese proceso.

En el comunicado se establece: “El traslado de la producción no ocurrirá de manera inmediata, sino que se iniciará un proceso gradual que concluirá en 2030. De igual manera Toyota continúa en análisis del futuro que tendrá la planta a partir de 2030.”

PLANTA DE GUANAJUATO CONTINUARÁ OPERANDO

La Secretaría de Economía también informó que la empresa mantendrá en operación su planta ubicada en Guanajuato.

De acuerdo con la dependencia, esa instalación genera alrededor de 2 mil 800 empleos directos, además de miles de puestos de trabajo indirectos en la región.

La permanencia de esa planta fue confirmada por la propia empresa durante las conversaciones sostenidas con autoridades mexicanas.

$!Tras mensaje de Trump, Economía aclara que planta de Toyota en Tijuana no cerrará; migrará parte de la producción

GOBIERNO FEDERAL ANUNCIA PRÓXIMA INVERSIÓN AUTOMOTRIZ

Como parte del comunicado, la Secretaría de Economía informó que, tras gestiones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió la confirmación de una nueva inversión dentro del sector automotriz.

La dependencia señaló que otra empresa del ramo destinará más de 500 millones de dólares a un nuevo proyecto en México, cuyo anuncio oficial será realizado en los próximos días.

El comunicado concluye: “La Secretaría de Economía ha recibido confirmación —luego de gestiones de la Presidenta Claudia Sheinbaum— de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más de 500 millones de dólares, la cual será anunciada en los próximos días.”

https://vanguardia.com.mx/dinero/cifra-record-en-ventas-de-automoviles-en-junio-crecen-76-AP21840752

TOYOTA MÉXICO NO HA FIJADO UNA POSTURA PÚBLICA

Hasta el cierre de esta edición, Toyota México no había emitido un comunicado propio ni realizado declaraciones públicas respecto al mensaje difundido por Donald Trump o al posicionamiento dado a conocer por la Secretaría de Economía.

La información oficial disponible señala que el ajuste corresponde a una reestructuración gradual de la producción de la Tacoma y que la definición sobre el futuro de la planta de Tijuana permanecerá en análisis conforme avance el proceso previsto para concluir en 2030.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Aranceles

Localizaciones


Texas
Tijuana

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Secretaría De Economía
Toyota

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
El otro dilema

El otro dilema
NosotrAs: Sin presupuesto, también se silencia a las creadoras

NosotrAs: Sin presupuesto, también se silencia a las creadoras
Coahuila es el segundo estado con menor tasa de violencia letal en lo que va del año; no obstante, el norte del país es la zona más violenta.

Pese a reducción en Coahuila, concentra norte del país mayores índices de violencia letal
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe sustentarse en los principios de respeto mutuo, transparencia y pleno apego al derecho internacional.

Sheinbaum presenta informe sobre la captura de ‘El Mayo’ y asegura que alguien mintió
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026.

¡Calendario Oficial de la Pensión del Bienestar!... ¿Qué día cae el pago de los 6 mil 400 pesos en julio?
Aunque el calendario escolar 2026-2027 contempla el regreso a clases el 31 de agosto, existe una propuesta para que algunos estudiantes vuelvan a las aulas hasta septiembre.

¿SEP retrasará el regreso a clases hasta septiembre? Esto se sabe del calendario escolar 2026-2027
Historia. El tercer episodio reforzó la lucha entre los bandos negro y verde con nuevas alianzas, estrategias y la aparición de más dragones.

‘La Casa del Dragón’ eleva la tensión con un tercer episodio lleno de estrategia y traición
El exfutbolista aseguró que el joven mediocampista cometió errores decisivos en los goles de Jude Bellingham.

‘Mora fue un desastre’... Misael Espinoza estalla contra el joven por error en el segundo gol inglés